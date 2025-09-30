Thanh niên nhập viện với vùng kín đau đớn, chấn thương nặng

Nam bệnh nhân 32 tuổi ở Thái Nguyên bị chấn thương vùng kín nghiêm trọng khi đá bóng, bác sĩ buộc phải cắt bỏ tinh hoàn hoại tử.

Sau cú va chạm khi đá bóng, nam thanh niên nhập viện trong tình trạng đau đớn vùng kín. Ảnh: Freepik.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 91 Thái Nguyên cho biết vừa tiếp nhận trường hợp chấn thương vùng kín nghiêm trọng do va chạm khi chơi thể thao.

Bệnh nhân là anh N.V.Đ., 32 tuổi, trú tại Trung Thành (Thái Nguyên), nhập viện trong tình trạng bìu và dương vật sưng to, tím căng, đau dữ dội sau cú va chạm khi đá bóng. Đây được đánh giá là chấn thương nặng, có nguy cơ hoại tử tinh hoàn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản.

Trực tiếp thăm khám và phẫu thuật là bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Phú, Chủ nhiệm khoa Ngoại, Bệnh viện Quân y 91 Thái Nguyên, đã nhanh chóng xác định tổn thương, chỉ định cắt bỏ tinh hoàn hoại tử, lấy máu tụ kịp thời và cứu bệnh nhân khỏi biến chứng nguy hiểm. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Trước đó, bệnh nhân nam tên T., 39 tuổi, cũng nhập khoa Nam học và Y học Giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trong tình trạng sưng tinh hoàn, đau dữ dội vùng bìu trái, bầm tím và sưng nề nhiều. Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ nhận định bệnh nhân bị chấn thương tinh hoàn trái sau khi bóng đá đập vào bìu.

Anh T. cho biết bị va chạm khi chơi bóng, đau âm ỉ nhưng không đi khám. Khi cơn đau tăng, lan lên vùng bẹn, anh được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu.

Sau thăm khám lâm sàng và xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán vỡ tinh hoàn trái. Ê-kíp bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, lấy máu tụ, dẫn lưu, cắt lọc tổ chức hoại tử và bảo tồn tinh hoàn. Cuộc mổ kéo dài gần 1 giờ, tinh hoàn được bảo toàn thành công, bệnh nhân hồi sức ổn định.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Cao Thắng, khoa Nam học và Y học Giới tính, cho hay thương tích của bìu và tinh hoàn có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở lứa tuổi lao động 15-40 tuổi, trong đó chấn thương chiếm phần lớn. Chỉ định bảo tồn tinh hoàn được đưa ra trong đa số trường hợp, cắt bỏ tinh hoàn được đặt ra khi tinh hoàn vỡ nát hoàn toàn không khâu lại được.

Các bác sĩ khuyến cáo khi gặp chấn thương vùng sinh dục, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.