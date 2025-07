Thấy gì từ động thái ra mắt bản giá rẻ của hãng xe Trung Quốc?

Hãng xe Trung Quốc trình làng phiên bản giá rẻ của một số dòng xe, bên cạnh tăng tính đa dạng còn nhắm đến chiến lược đơn giản hơn để tiếp cận khách Việt.

Ôtô Trung Quốc không dễ dàng chinh phục thị trường Việt là điều đã được dự báo từ trước. Để vượt qua những rào cản, định kiến hiện hữu ở khách Việt, giá rẻ có thể tiếp tục lại là chiến lược mà các hãng xe Trung Quốc theo đuổi.

Bổ sung bản giá rẻ

Tuần trước, thương hiệu Lynk & Co thuộc tập đoàn Geely bổ sung phiên bản Core Plus giá rẻ dành cho mẫu SUV cỡ B Lynk & Co 06.

Sau hơn một năm có mặt trên thị trường, mẫu SUV rẻ nhất của Lynk & Co có thêm phiên bản mới, giữ nguyên ngoại hình và chỉ lược bỏ gói công nghệ an toàn ADAS để giảm giá bán.

So với mức giá 729 triệu đồng ở bản Hyper Pro, Lynk & Co 06 Core Plus có giá bán rẻ hơn 50 triệu đồng, được niêm yết ở mức 679 triệu đồng.

Lynk & Co 06 Core Plus giảm trang bị ADAS để có giá bán thấp hơn. Ảnh: Lynk & Co.

Trước đó, thương hiệu Omoda thuộc tập đoàn Chery cũng bất ngờ ra mắt C5 phiên bản Luxury với giá bán 539 triệu đồng, tức cũng rẻ hơn 50 triệu đồng so với bản Premium.

So với các bản cao, Omoda C5 Luxury dùng đèn halogen projector, khoang lái trang bị cần số truyền thống dạng thẳng hàng, ghế ngồi bọc da pha nỉ, hàng ghế trước chỉnh cơ toàn bộ.

Thay đổi lớn nhất ở bản giá rẻ nằm bên dưới nắp ca-pô, nơi Omoda C5 Luxury được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5L, cung cấp công suất tối đa 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Các phiên bản cao hơn của Omoda C5 sử dụng động cơ tăng áp dung tích 1.5L.

Khoang lái Omoda C5 Luxury "giảm cấp" trang bị. Ảnh: Phúc Hậu.

Wuling Bingo hiện có 2 phiên bản 333 km và 410 km, giá bán lần lượt 399 triệu và 469 triệu đồng. Tuy nhiên ở chiến dịch ra mắt, hãng xe Trung Quốc tiết lộ có một phiên bản 203 km, khoang lái lược bỏ nhiều trang bị và đi kèm giá bán 349 triệu đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, TMT Motors - đơn vị phân phối ôtô điện thương hiệu Wuling tại Việt Nam - vẫn chưa cung cấp thêm thông tin nào liên quan đến phiên bản rẻ nhất của Wuling Bingo.

Trước đó, MG cũng mang về New MG5, sở hữu ngoại hình khác biệt, sử dụng hộp số sàn, lược bỏ nhiều trang bị so với các phiên bản MG5 số tự động kèm giá bán 399 triệu đồng. Giá bán này ngang ngửa các mẫu xe cỡ A tại Việt Nam, dù New MG5 sở hữu kích thước tương đồng phân khúc sedan cỡ C.

New MG5 có giá ngang xe cỡ A dù là một sedan cỡ C. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Dù không phải là một mẫu xe quá nổi bật, New MG5 bất ngờ trở thành một trong những hãng xe Trung Quốc được ưa chuộng nhất Việt Nam. Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, New MG5 là cái tên chủ chốt giúp MG đang là hãng xe Trung Quốc thành công bậc nhất tại thị trường Việt.

Chiến lược giá rẻ có dễ thành công?

Chưa đủ căn cứ để khẳng định, nhưng có vẻ thành công của New MG5 ở giá 399 triệu đồng là một phần lý do để các hãng xe đồng hương trình làng một phiên bản "giảm trang bị" kèm giá bán rẻ hơn cho khách hàng Việt.

Trước khi có thể chinh phục khách Việt bằng chất lượng, dịch vụ hậu mãi - vốn là những yếu tố cần thời gian kiểm chứng - giá bán rẻ có thể là cách mà các hãng xe Trung Quốc lựa chọn để gây ấn tượng.

Wuling Bingo từng được xác nhận có bản giá rẻ, chỉ 349 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Ở thời điểm ra mắt Omoda C5 Luxury, thương hiệu Trung Quốc thậm chí tung ưu đãi để giúp giá xe giảm về dưới 500 triệu đồng, đe dọa trực tiếp thị phần của các mẫu SUV cỡ A tại Việt Nam như Hyundai Venue (từ 499 triệu đồng), Toyota Raize (từ 510 triệu đồng) hay Kia Sonet (từ 539 triệu đồng).

Còn với Lynk & Co 06, phiên bản Core Plus giúp giá bán khởi điểm của xe giảm về dưới 700 triệu đồng, tương đồng loạt SUV cỡ B phổ biến khác trên thị trường Việt như Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng), Hyundai Creta (599-715 triệu đồng), Kia Seltos (599-764 triệu đồng), Skoda Kushaq (599-649 triệu đồng) và các mẫu xe đồng hương như Geely Coolray (538-628 triệu đồng), Omoda C5 (539-669 triệu đồng).

Nhìn chung, việc các hãng xe Trung Quốc ra mắt phiên bản giá rẻ cho một số dòng xe bên cạnh tăng tính đa dạng, tính cạnh tranh còn nhắm đến thu hút khách hàng bằng chiến lược giá rẻ, vốn là cách mà không ít hãng xe Trung Quốc đang thực hiện tại thị trường nước ngoài.

Tuy nhiên, như đã nhiều lần đề cập trong các bài viết trước, giá bán rẻ chỉ có thể tạo ra ấn tượng ban đầu với khách hàng. Muốn "trụ" được lâu dài hay tìm kiếm thành công, bất kỳ hãng xe nào cũng phải cho thấy cam kết gắn bó thông qua đảm bảo chất lượng xe, dịch vụ hậu mãi.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ hậu mãi nên là một phần quan trọng trong chiến lược của bất kỳ hãng xe nào. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Trường hợp của GAC Aion là ví dụ điển hình cho chiến lược giá rẻ thất bại của ôtô Trung Quốc tại Việt Nam. Giá bán 788 triệu đồng của Aion ES hay 888 triệu đồng của Aion Y Plus có thể hấp dẫn trong phân khúc, nhưng bản thân chiếc xe hay sự phát triển của đại lý, xưởng dịch vụ là lý do khiến khách Việt có phần ngại ngùng.

Hệ quả, hãng xe điện thuộc tập đoàn GAC nhanh chóng rút lui khỏi thị trường Việt, đóng cửa showroom duy nhất ở TP.HCM chỉ sau khoảng 5 tháng chính thức ra mắt.

Đáng nói, Aion trên thực tế dành ra cả năm trời trước thời điểm ra mắt để tiến hành nghiên cứu, thăm dò thị trường Việt. Đại lý Aion ở TP.HCM cũng được hoàn thiện và có cả xe trưng bày từ rất lâu trước khi hãng chính thức công bố hiện diện tại Việt Nam.

Câu chuyện về ôtô Trung Quốc và khả năng thành công tại Việt Nam sẽ còn dài. Trước mắt, việc các hãng này tung ra phiên bản giá rẻ của một số dòng xe giúp khách Việt dễ mua ôtô hơn, phần nào tăng độ nhận diện cho thương hiệu.