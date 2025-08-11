Thủy đậu dễ lây, 85% ca nhiễm từ người trong gia đình

Bệnh thủy đậu do virus Varicella-zoster gây ra, có thể lây 1-2 ngày trước khi phát ban và dễ dàng lan truyền trong gia đình, đặc biệt ở người chưa tiêm vaccine.

Bệnh thủy đậu do virus Varicella zoster gây ra, thường lành tính ở trẻ lớn và người trưởng thành. Ảnh: Tf1info.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây từ người sang người qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch mụn nước chứa virus.

Theo bác sĩ Huỳnh Thị Mai Thi, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, thống kê cho thấy khoảng 85% ca mắc có nguồn lây từ thành viên trong gia đình. Khả năng lây từ cộng đồng thấp hơn, nhưng vẫn có nguy cơ nếu tiếp xúc gần. Người bệnh có thể truyền virus 1-2 ngày trước khi nổi ban và hết lây khi tất cả tổn thương đã đóng mài, thường sau 4-7 ngày.

Ở người suy giảm miễn dịch, thời gian lây nhiễm có thể kéo dài hơn. Trường hợp đã tiêm vaccine nhưng vẫn mắc bệnh thường có sang thương không điển hình, thời điểm kết thúc lây lan được xác định khi không xuất hiện tổn thương mới trong 24 giờ. Virus cũng có thể truyền từ mẹ sang con qua nhau thai nếu thai phụ nhiễm bệnh.

Dù được xem là bệnh lành tính và tự khỏi sau một thời gian, thủy đậu vẫn tiềm ẩn biến chứng nguy hiểm nếu không điều trị sớm, đúng cách. Khoảng 1/40.000 ca mắc có biến chứng gây tử vong, chủ yếu ở trẻ sơ sinh và người suy giảm miễn dịch.

Các biến chứng thường gặp gồm nhiễm trùng mụn nước, viêm não, viêm màng não, viêm phổi, viêm cầu thận cấp. Với phụ nữ mang thai mắc bệnh 5 ngày trước hoặc 2 ngày sau sinh, trẻ có thể bị dị tật hoặc không qua khỏi.

Bác sĩ Thi khuyến cáo tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh và giảm biến chứng. Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, người bệnh cần được khám và hướng dẫn cách ly để tránh lây lan.