'Tiểu' Mercedes-Benz G-Class có thể ra mắt trong năm 2027

Hãng xe sang đến từ Đức vừa hé lộ kế hoạch phát triển dòng G-Class trở thành một thương hiệu con độc lập, với sự xuất hiện của chiếc "tiểu" G-Class cũng như biến thể mui trần.

Mercedes-Benz đang phát triển một mẫu SUV hoàn toàn mới, có thể được xem là một phiên bản mini của chiếc G-Class. Đây sẽ là đối thủ trực tiếp của Defender Sport mà Land Rover dự kiến ra mắt.

Tại sự kiện ra mắt chiếc Mercedes-Benz GLC EQ hoàn toàn mới, Giám đốc Điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Mercedes-Benz Group Ola Källenius đã hé lộ thông tin về các mẫu G-Class đặc biệt sẽ sớm ra mắt.

Mẫu xe mới sẽ được trình làng trong vòng 2 năm tới, là thiết kế đầu tiên trong chiến lược mở rộng G-Class thành một thương hiệu độc lập, tương tự như cách Range Rover được tách biệt như một dòng sản phẩm riêng. Hãng cũng xác nhận sự trở lại của phiên bản mui trần G-Class Cabriolet, nhằm đa dạng hóa dải sản phẩm.

Tại triển lãm IAA Mobility, Chủ tịch Ola Källenius tiết lộ rằng các nguyên mẫu thử nghiệm sẽ sớm xuất hiện trên đường và đồng thời công bố hình ảnh "nhá hàng" của phần đuôi xe. Giám đốc Công nghệ Markus Schäfer cho biết mẫu xe này sẽ sử dụng khung gầm rời (body-on-frame) hình thang hoàn toàn mới.

"Tiểu" G-Class sở hữu thiết kế tương đồng với mẫu SUV địa hình biểu tượng, tuy nhiên lại sử dụng gần như toàn bộ các chi tiết mới được phát triển độc lập để đáp ứng được yêu cầu vận hành.

Không giống bất kỳ nền tảng nào sẵn có, cấu trúc này được phát triển để giữ tính xác thực của G-Class, tối ưu về hệ thống treo và kích thước bánh xe. Ông cũng nhấn mạnh rằng phần lớn linh kiện đều là độc quyền, từ thân vỏ cho đến chi tiết nhỏ như tay nắm cửa, bởi theo ông "G-Class vốn đã có thiết kế tay nắm cửa rất đặc trưng, nên ngay cả chi tiết đó cũng không thể dùng chung".

Quá trình phát triển này khiến nhóm kỹ sư phải đầu tư nhiều thời gian tinh chỉnh. Ông Markus Schäfer thừa nhận rằng càng đi sâu nghiên cứu, họ càng nhận ra cần phải phát triển "gần như toàn bộ linh kiện mới" để vừa đảm bảo diện mạo hấp dẫn, vừa đáp ứng được yêu cầu vận hành.

Bên cạnh đó, hãng cũng có ý định hồi sinh mẫu SUV mui trần Mercedes-Benz G-Class Cabriolet. Lần gần nhất mà thiết kế này được đưa vào sản xuất là trên mẫu Mercedes-Maybach G 650 Landaulet vào năm 2017.

Giám đốc Sáng tạo Gorden Wagener khẳng định "tiểu" G-Class sẽ vẫn giữ thiết kế biểu tượng nhưng mang hơi thở hiện đại hơn, thậm chí còn vượt qua cả phiên bản điện G 580 EQ ra mắt vào năm ngoái. Ông cho biết nhóm thiết kế đã bổ sung các chi tiết sắc sảo hơn, đồ họa đèn trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ đặc trưng dạng tròn kết hợp vuông vức quen thuộc. Ông Wagener cho rằng bản sắc của G-Class buộc họ phải "kìm hãm bản thân", vì đây là một trong số rất ít mẫu xe mang tính biểu tượng mà người dùng dễ dàng nhận diện ngay lập tức.

Hiện tại, Mercedes-Benz G-Class vẫn được phân phối song song động cơ đốt trong và động cơ điện, nhưng theo nguồn tin từ Autocar, "tiểu" G-Class sẽ chỉ có phiên bản thuần điện. Ông Markus Schäfer không tiết lộ chi tiết về hệ truyền động, chỉ để ngỏ lời hẹn: "Hãy chờ đợi thêm".

Với mẫu G-Class mui trần cũng như "tiểu" G-Class, Mercedes-Benz có kế hoạch phát triển dòng xe này trở thành một thương hiệu con độc lập, tương đồng với chiến lược mà Land Rover đang áp dụng cho Range Rover hay Defender.

Với nền tảng khung gầm độc quyền, thiết kế giữ nguyên bản sắc biểu tượng nhưng được làm mới trẻ trung hơn và định hướng thuần điện, "tiểu" G-Class hứa hẹn sẽ là bước đi chiến lược giúp Mercedes-Benz biến G-Class thành thương hiệu con thực thụ, đồng thời tạo thêm sức ép cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ.