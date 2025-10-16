Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiểu thư Thái Lan gây sốt khi sắm hàng hiệu tất tay

  • Thứ năm, 16/10/2025 06:19 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Từ video “Tôi mua hết!” lan truyền trên mạng, Aon Somrutai (Thái Lan) thu hút chú ý bởi phong cách chi tiêu xa xỉ cùng hành trình kinh doanh hàng hiệu.

Phu ba I take all, Aon Somrutai, dai gia Thai Lan, hang hieu Thai, TikTok trieu view, Thank you Kateyki anh 1Phu ba I take all, Aon Somrutai, dai gia Thai Lan, hang hieu Thai, TikTok trieu view, Thank you Kateyki anh 2

Đầu tháng 10, đoạn video ghi lại cảnh một cô gái cầm điện thoại Vertu nói “I take it all” (Tôi mua hết!) khi mua sắm lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đó là Aon Somrutai, một rich kid nổi tiếng Thái Lan, từng gây chú ý với câu nói “Thank you Kateyki” (Cảm ơn Kateyki) hồi tháng 3. Câu nói này thậm chí được nhiều nghệ sĩ như Taeyang, Daesung (BIGBANG) và Lisa (BlackPink) nhắc lại trong concert và trên Instagram.
Phu ba I take all, Aon Somrutai, dai gia Thai Lan, hang hieu Thai, TikTok trieu view, Thank you Kateyki anh 3Phu ba I take all, Aon Somrutai, dai gia Thai Lan, hang hieu Thai, TikTok trieu view, Thank you Kateyki anh 4

Trong clip, Aon bước vào cửa hàng cùng vệ sĩ, đưa túi xách cho anh rồi thoải mái chọn đồ. Cô liên tục nói “I take this one” (Tôi lấy cái này) trước khi khép lại bằng câu “I take it all” để chốt loạt túi hiệu. Đây cũng là công thức quen thuộc trong các video của cô: Aon bước ra từ xe sang như Tesla Cybertruck hoặc Porsche, đưa túi cho vệ sĩ rồi chọn hàng loạt món đồ như túi xách, nước hoa, trang sức...
Phu ba I take all, Aon Somrutai, dai gia Thai Lan, hang hieu Thai, TikTok trieu view, Thank you Kateyki anh 5Phu ba I take all, Aon Somrutai, dai gia Thai Lan, hang hieu Thai, TikTok trieu view, Thank you Kateyki anh 6

Aon Somrutai (tên thật Somrutai Sangchaiphum, 28 tuổi) hiện là Chủ tịch HĐQT Perrine Porter, công ty chuyên kinh doanh hàng hiệu đã qua sử dụng. Trước đó, cô sáng lập SF Brandname, một trong những hệ sinh thái hàng hiệu second hand nổi bật nhất Thái Lan.
Phu ba I take all, Aon Somrutai, dai gia Thai Lan, hang hieu Thai, TikTok trieu view, Thank you Kateyki anh 7Phu ba I take all, Aon Somrutai, dai gia Thai Lan, hang hieu Thai, TikTok trieu view, Thank you Kateyki anh 8

Trong cuộc phỏng vấn với Harper’s Bazaar Singapore, Aon kể cô sinh ra trong một gia đình bình thường, bố là quân nhân. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô sống cùng bố và anh trai. Từ năm 17 tuổi, Aon đã bắt đầu bán hàng thời trang online và dần xây dựng phong cách xa xỉ đặc trưng.
Phu ba I take all, Aon Somrutai, dai gia Thai Lan, hang hieu Thai, TikTok trieu view, Thank you Kateyki anh 9Phu ba I take all, Aon Somrutai, dai gia Thai Lan, hang hieu Thai, TikTok trieu view, Thank you Kateyki anh 10

Aon từng học tại Đại học Rangsit (Thái Lan) và Đại học Karlstad (Thụy Điển). Trên mạng xã hội, cô có hơn 6,5 triệu người theo dõi trên TikTok và 2,5 triệu trên Instagram. Hiện cô hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò người mẫu, KOL, thường xuất hiện tại các sự kiện trong và ngoài nước.
Phu ba I take all, Aon Somrutai, dai gia Thai Lan, hang hieu Thai, TikTok trieu view, Thank you Kateyki anh 11Phu ba I take all, Aon Somrutai, dai gia Thai Lan, hang hieu Thai, TikTok trieu view, Thank you Kateyki anh 12

Về đời sống cá nhân, Aon được bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Nopparat Rattanawaraha cầu hôn vào tháng 10/2024 trong chuyến du lịch ở New Zealand. Màn cầu hôn diễn ra trên đỉnh núi phủ tuyết, với khung cảnh lãng mạn như phim; chiếc trực thăng đưa hai người lên núi được cho là do chính bác sĩ Nopparat điều khiển. Bác sĩ Nopparat hiện sở hữu Nopparat Cosmetic Clinic, đồng thời là người từng thực hiện ca phẫu thuật nâng mũi cho Aon.

Phu ba I take all, Aon Somrutai, dai gia Thai Lan, hang hieu Thai, TikTok trieu view, Thank you Kateyki anh 13Phu ba I take all, Aon Somrutai, dai gia Thai Lan, hang hieu Thai, TikTok trieu view, Thank you Kateyki anh 14

Cặp đôi đăng ký kết hôn tháng 11/2024 và tổ chức lễ cưới ngày 15/2 năm nay tại khách sạn The Ritz-Carlton (Bangkok). Buổi lễ được chuẩn bị công phu, có khoảng 20 vệ sĩ hộ tống cô dâu, cùng dàn khách mời là bạn bè, người nổi tiếng và giới mộ điệu thời trang. Aon thay 6 bộ trang phục, gồm váy truyền thống Thái Lan, váy cưới Zuhair Murad và các thiết kế từ Finale Wedding Studio hay Disaya.
Phu ba I take all, Aon Somrutai, dai gia Thai Lan, hang hieu Thai, TikTok trieu view, Thank you Kateyki anh 15Phu ba I take all, Aon Somrutai, dai gia Thai Lan, hang hieu Thai, TikTok trieu view, Thank you Kateyki anh 16

Đám cưới nhận được lời chúc phúc từ Công chúa Maha Chakri Sirindhorn, thể hiện vị thế của cặp đôi trong giới thượng lưu Thái Lan. Trong tiệc sau lễ, Aon còn biểu diễn ca khúc “Thank You Kateyki (Lalala)”. Tháng 7, hai người thông báo đang chuẩn bị đón con đầu lòng sau nửa năm kết hôn.

Phu ba I take all, Aon Somrutai, dai gia Thai Lan, hang hieu Thai, TikTok trieu view, Thank you Kateyki anh 17

Dù các video của Aon gây chú ý nhờ phong cách chi tiêu xa xỉ, không ít người cho rằng đây chỉ là nội dung được dàn dựng. Tuy vậy, cô vẫn được xem là một trong những gương mặt có ảnh hưởng với giới trẻ Thái Lan.

