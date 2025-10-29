Toyota Corolla thế hệ kế tiếp trông sẽ thế này?

Đây được xem là kỳ vọng mới của Toyota, giúp gia tăng sức nóng cho cái tên bán chạy bậc nhất của thương hiệu tại thị trường ngoài Nhật Bản. Và khi ra mắt, nhiều khả năng chiếc Corolla Altis tại Việt Nam cũng sẽ được nâng cấp, gia tăng sức nóng lên nhóm sedan hạng C vốn đang là cuộc chiến giữa Mazda3, Kia K3 hay Honda Civic.