Toyota Corolla thế hệ kế tiếp trông sẽ thế này?

Mẫu sedan quen thuộc Toyota Corolla, nay được giới thiệu với một hình ảnh khác lạ hơn tại JMS 2025 với tên gọi Corolla Concept. So với phiên bản hiện hành, Corolla Concept trở nên hiện đại hơn, phản ánh hướng đi mới của Toyota là điện hóa.
Toyota Corolla Concept là mẫu sedan với thiết kế dáng coupe, nổi bật với các đường cắt xẻ dọc thân xe. Cổng sạc được đặt ở gần chắn bùn trước bên trái thay vì phía sau như các mẫu xe điện phổ thông trên thị trường.
Ngay từ đầu xe, mẫu sedan mới nổi bật với dải đèn LED dạng pixel, gợi nhớ đến thiết kế trên chiếc sedan mới của AUDI - thương hiệu liên doanh của Audi và hãng xe Trung Quốc.
Cặp đèn dạng móc câu quen thuộc vẫn xuất hiện, nhưng khu vực cản trước với các hốc gió to bản và lưới tản nhiệt đã được lược bỏ.
Phân đuôi được tích hợp một cánh gió nhỏ, đi cùng dải đèn hậu đặt dọc, nối với nhau bằng dải Pixel chạy ngang.
Xe được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 21 inch, đi cùng lốp Michelin 245/40. Theo Toyota chia sẻ, Corolla Concept khi đi vào sản xuất thương mại sẽ có dàn chân phù hợp với mọi cung đường trên thế giới.
Mọi thông số về sức mạnh động cơ hay thiết kế nội thất đều chưa được tiết lộ. Lấp ló bên trong là ghế lái mang phong cách mới lạ, kiểu "phi thuyền vũ trụ" thường thấy trong các bộ phim viễn tưởng. Bên ngoài là cặp gương chiếu hậu liền khối.
Đây được xem là kỳ vọng mới của Toyota, giúp gia tăng sức nóng cho cái tên bán chạy bậc nhất của thương hiệu tại thị trường ngoài Nhật Bản. Và khi ra mắt, nhiều khả năng chiếc Corolla Altis tại Việt Nam cũng sẽ được nâng cấp, gia tăng sức nóng lên nhóm sedan hạng C vốn đang là cuộc chiến giữa Mazda3, Kia K3 hay Honda Civic.
