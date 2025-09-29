TP.HCM cảnh báo loại bánh trung thu không nên ăn

Những chiếc bánh trung thu mốc, biến dạng hay không rõ nguồn gốc có thể trở thành “thủ phạm” gây ngộ độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng.

Cảnh sát Đà Nẵng phát hiện gần 10.000 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo hết hạn sử dụng. Ảnh: C.A.

Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo, đặc biệt là bánh trung thu, tăng mạnh. Ngoài việc thưởng thức, nhiều người còn chọn loại bánh này để làm quà biếu, tặng người thân.

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, bánh trung thu là sản phẩm theo mùa vụ, có thời hạn sử dụng ngắn. Do đó, để đảm bảo an toàn thực phẩm, người tiêu dùng cần chú ý các yếu tố khi mua và sử dụng.

Về bao bì, sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách; ghi rõ tên, địa chỉ nhà sản xuất; thành phần nguyên liệu; hướng dẫn sử dụng và bảo quản; ngày sản xuất và hạn dùng.

Về chất lượng, bánh cần có hình dáng đồng đều, không nứt vỡ, biến dạng; màu sắc hài hòa, không mốc hay bất thường; mùi vị thơm đặc trưng, không ôi thiu hay ẩm mốc. Người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng bánh đã hết hạn, không ghi hạn dùng, có dấu hiệu mốc hoặc nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo việc lựa chọn và sử dụng bánh trung thu đúng cách sẽ giúp người dân có một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và quan trọng hơn là góp phần phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Nếu vô tình ăn phải bánh trung thu kém chất lượng hoặc đã hỏng, người dùng có thể đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe, đặc biệt là bệnh lý đường tiêu hóa. Triệu chứng thường xuất hiện sớm là đau bụng quặn thắt, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy liên tục. Một số trường hợp nặng có thể kèm theo sốt, mất nước, tụt huyết áp, dẫn đến ngộ độc thực phẩm cấp tính.

Các chuyên gia cảnh báo, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền về tiêu hóa, gan, thận dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, thậm chí phải nhập viện điều trị. Ngộ độc nặng không chỉ gây mất sức, rối loạn điện giải mà còn tiềm ẩn biến chứng nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

Trong những tình huống này, người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị đúng cách, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hoặc chủ quan bỏ qua triệu chứng.