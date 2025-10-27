Trào lưu xây nhà như khách sạn dưới lòng đất của giới siêu giàu

Sau khi chi triệu USD để trẻ hóa và chinh phục không gian, giới siêu giàu ngày nay chạy theo trào lưu mới: xây hầm riêng tư khổng lồ, xa hoa như khách sạn dưới lòng đất.

Một công trình nhà ở tiêu chuẩn khách sạn dưới lòng đất. Ảnh: Naomi Corbi, SAFE.

Douglass Rushkoff, một tác giả dành nhiều thời gian tiếp xúc với các tỷ phú USD, viết cuốn sách Survival of the Richest (tạm dịch: Cách sinh tồn của người giàu nhất). Trong đó, ông cho rằng người giàu ngày xưa có thể thi nhau mua xe nhanh nhất, nhưng giờ đây họ tìm xem ai có được ngôi nhà nghỉ dưỡng độc đáo, ấn tượng tốt nhất.

Al Corbi, Chủ tịch và nhà sáng lập công ty SAFE (Mỹ), cũng chia sẻ: “Khách hàng giờ đây không chỉ muốn được an toàn, họ muốn được giải trí, tận hưởng trong chính ngôi nhà của mình”.

Corbi cho biết các tầng hầm ngày nay không còn mang dáng dấp hầm trú ẩn khô khan mà trông chẳng khác gì khách sạn hạng sang. Nhiều chuyên gia nhận định “hiệu ứng Zuckerberg” cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này, sau khi xuất hiện thông tin nhà sáng lập Facebook đang xây một khu phức hợp khổng lồ ở Hawaii, gồm cả hầm cá nhân ngầm rộng 465 m2. Bill Gates cũng được cho là có hệ thống tương tự tại các dinh thự của mình.

SHH, một trong những công ty thiết kế hàng đầu thế giới dành cho giới thượng lưu, giới thiệu phòng chiếu phim ở tầng hầm. Ảnh: Hans Fonk.

Nếu trước đây, sự giàu có thường được thể hiện bằng vàng son, nội thất lộng lẫy hay kiến trúc cầu kỳ, thì giới siêu giàu hiện nay lại chọn cách khẳng định đẳng cấp bằng sự kín đáo. Thay vì phô trương, họ hướng đến khái niệm “tầng trải nghiệm riêng tư” - không gian ẩn dưới lòng đất, nơi an toàn tuyệt đối và chỉ dành cho những người được chọn bước vào.

Tầng trải nghiệm này có thể là hầm rượu với ánh sáng dịu và trần vòm cổ điển, khu spa thư giãn, phòng chiếu phim riêng hay thậm chí là phòng họp bí mật theo phong cách speakeasy - nơi diễn ra các cuộc trò chuyện kín đáo giữa giới doanh nhân và người có tầm ảnh hưởng. Với họ, đó không chỉ là nơi trú ẩn, mà là không gian phản chiếu gu thẩm mỹ, quyền lực và triết lý sống.

“Tầng hầm có thể mang đến chiều không gian thứ ba cho ngôi nhà và thường là nơi thể hiện tinh thần đương đại, hướng đến các hoạt động thư giãn, giải trí và kết nối có chọn lọc”, Graham Harris, Giám đốc điều hành SHH, công ty kiến trúc và thiết kế nội thất tại London, nhận định.

Theo các nhà thiết kế, những tầng hầm này mang đến “chiều không gian thứ ba” cho ngôi nhà - nơi con người được tách khỏi thế giới ồn ã bên ngoài để tận hưởng, kết nối và sống thật với chính mình. Giờ đây, tầng hầm không còn là nơi cất giữ mà đã trở thành biểu tượng mới của sự xa xỉ thầm lặng.