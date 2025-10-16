Trụ sạc siêu nhanh - tiện ích vô nghĩa ở Mỹ và châu Âu

Các trụ sạc MW về lý thuyết có thể rút ngắn đáng kể thời gian sạc ôtô điện, nhưng thị trường Mỹ và châu Âu chưa có mẫu xe nào có thể tiếp nhận công suất sạc lớn.

Theo InsideEVs, trụ sạc siêu nhanh công suất megawatt (MW) đang được nhiều hãng xe Trung Quốc triển khai, cho phép sạc lại ôtô điện trong khoảng 5 phút. Điều này được xem là bước ngoặt với ôtô điện tại quốc gia tỷ dân, bởi giúp thời gian sạc xe điện ngang bằng thời gian đổ đầy bình xăng.

Châu Âu cũng ghi nhận mức độ phổ biến cao của ôtô điện, cùng với sự phát triển mạnh của mạng lưới trạm sạc rộng khắp. Tuy nhiên, chưa có xe nào tiếp nhận được công suất sạc trên 400 kW. Thị trường lục địa già cũng chỉ có vài mẫu xe có thể sạc nhanh ở trụ 400 kW.

Nguồn tin từ USA Today cho hay Mỹ sẽ sớm có thêm các trụ sạc công suất lớn từ năm sau. ChargePoint sẽ bắt đầu triển khai các trụ sạc 600 kW, cho phép sạc đầy ôtô điện trong khoảng 10 phút.

Hiện, trụ sạc nhanh nhất ở châu Âu có thể cung cấp công suất tối đa 420 kW. Một vài trụ sạc 600 kW sẽ được triển khai ở lục địa già trong năm nay và năm sau.

Ở Mỹ, Gravity đang cung cấp các trụ sạc 500 kW, nhưng phần lớn xe điện hỗ trợ sạc nhanh chỉ có thể tiếp nhận công suất xấp xỉ 350 kW.

Hiện, Lucid Gravity có thể sạc ở trụ 400 kW, sang năm sau sẽ có thêm BMW iX3 và Porsche Cayenne EV - những mẫu xe có thể sạc nhanh với công suất tương đương.

Hệ thống sạc nhanh Gravity tại Mỹ cung cấp công suất sạc 500 kW, nhưng không nhiều xe có thể tận dụng hết. Ảnh: Gravity.

Theo InsideEVs, ôtô điện sử dụng kiến trúc 400 V không thể tiếp nhận công suất sạc cao hơn 250 kW. Các mẫu xe điện Tesla hay Volvo EX90 là ví dụ điển hình cho ôtô điện sử dụng kiến trúc điện 400 V và có thể sử dụng trụ sạc nhanh với công suất tối đa 250 kW.

Nếu muốn sạc ở công suất cao hơn, ôtô điện cần được xây dựng trên kiến trúc điện 800 V hoặc cao hơn. Porsche Macan EV và BMW iX sắp ra mắt là những mẫu xe điện 800 V, còn Lucid Gravity được xây dựng trên kiến trúc 900 V - tức có khả năng tiếp nhận sạc nhanh MW tương tự các mẫu ôtô điện Trung Quốc.

Vì đã có sẵn nền tảng kiến trúc điện 900 V, Lucid Gravity có thể sẽ được hãng nâng cấp trong tương lai để sạc nhanh hơn. Còn ở thời điểm hiện tại, các trụ sạc công suất 600 kW hoặc cao hơn được đánh giá là không mấy hữu ích dành cho mẫu SUV điện của Lucid.

Lucid Gravity có thể tiếp nhận công suất sạc megawatt. Ảnh: Lucid.

Hyundai và Kia khuyến nghị khách hàng sử dụng trụ sạc 350 kW cho các ôtô điện sử dụng công nghệ E-GMP nhằm tối ưu thời gian sạc, dù nhóm xe này không thể nhận công suất sạc cao hơn 240 kW.

Nguyên nhân nằm ở việc chỉ các trụ sạc 350 kW mới có thể duy trì dòng điện 800 V/300 A mà nhóm xe điện Hyundai, Kia cần để đạt được công suất sạc tối đa như quảng cáo. Khách hàng vẫn có thể sạc nhanh ở trụ 250 kW, nhưng sẽ không thể nhanh như cách mà hãng giới thiệu trong catalogue.

Chuyên trang InsideEVs vì thế kết luận nhu cầu dành cho trụ sạc nhanh với công suất cao hơn khả năng tiếp nhận của ôtô điện là vẫn có, tuy nhiên trụ sạc nhanh công suất 600 kW hay siêu nhanh MW vào thời điểm hiện tại là khá vô nghĩa ở Mỹ và châu Âu.