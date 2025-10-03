CATL đạt chứng nhận cho pin natri-ion với khả năng sạc nhanh 15 phút

Bộ pin điện natri-ion Naxtra của CATL đã đạt chứng nhận quốc gia của Trung Quốc, hứa hẹn thương mại hóa trên xe vào năm 2026.

CATL - nhà sản xuất pin lithium-ion lớn nhất thế giới - vừa công bố bộ pin natri-ion Naxtra đã trở thành loại pin đầu tiên vượt qua chứng nhận tiêu chuẩn quốc gia mới của Trung Quốc (GB 38031-2025). Theo kế hoạch, dòng pin này sẽ được tích hợp thương mại trên các mẫu xe điện sản xuất từ năm 2026, với khả năng sạc nhanh vượt trội.

Khả năng sạc lên đến 80% trong 15 phút

Khi ra mắt pin natri-ion thế hệ đầu tiên năm 2021, CATL đã chứng minh công nghệ này có thể đạt 80% dung lượng chỉ sau 15 phút sạc ở nhiệt độ phòng. Khả năng sạc nhanh xuất phát từ đặc tính hóa học của pin natri-ion, vốn cho phép ion di chuyển nhanh hơn giữa cực dương và cực âm so với các công nghệ điện hóa khác, kể cả lithium-ion.

So với pin lithium-ion truyền thống, pin natri-in có chi phí sản xuất thấp hơn nhờ nguồn cung natri dồi dào và phân bổ đều trên trái đất, không bị hiện tượng dendrite (gai lithium xuất hiện trên bề mặt) và rủi ro cháy nổ thấp hơn.

Chứng nhận quốc gia mới dành cho Naxtra cũng khẳng định rằng tốc độ sạc nhanh này không làm ảnh hưởng tới an toàn. Các bài kiểm tra do Trung tâm Nghiên cứu & Kiểm nghiệm Năng lượng mới của Viện Công nghệ Ôtô Trung Quốc thực hiện đã đưa cả chu trình sạc nhanh vào quy trình đánh giá, chứng minh pin vẫn duy trì tính toàn vẹn cấu trúc và ổn định nhiệt khi nạp điện công suất cao.

Hiệu quả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Điểm khác biệt quan trọng của pin Naxtra là khả năng duy trì hiệu suất sạc nhanh trong dải nhiệt độ từ -40°C đến 70°C. Trong khi đó, pin lithium-ion truyền thống thường sạc chậm hơn rõ rệt trong thời tiết lạnh, buộc phải làm ấm pin trước hoặc chấp nhận tốc độ nạp thấp.

Ngoài ưu điểm sạc nhanh hơn so với pin lithium-ion, pin natri-ion có khả năng duy trì hiệu suất ổn định ở môi trường lạnh. Tuy nhiên, mật độ năng lượng thấp, tuổi thọ ngắn, khối lượng nặng và chiếm không gian là những thách thức lớn của loại pin này.

Nhờ ưu thế này, pin natri-ion của CATL có thể giúp loại bỏ một thách thức lớn trong hạ tầng sạc xe điện, đặc biệt ở những khu vực có mùa đông khắc nghiệt.

Hợp tác cùng Li Auto và hệ sinh thái thay pin Choco-Swap

CATL cho biết họ sẽ hợp tác chiến lược với Li Auto để tích hợp pin natri-ion sạc nhanh vào các mẫu xe thế hệ mới. Pin Naxtra cũng tương thích với hệ sinh thái thay pin Choco-Swap do CATL phát triển, cho phép người dùng "nạp năng lượng" theo cách thay pin nhanh chỉ trong chưa đầy 5 phút thay vì chờ sạc.

Đại diện CATL và Li Auto trong buổi lễ ký kết chiến lược hợp tác toàn diện vào tháng 9/2025. Ngoài ra, công nghệ pin natri-ion cũng sẽ được trang bị trên các mẫu xe của NIO và cho phép người dùng thay pin thông qua hệ sinh thái Choco-Swap.

Đầu năm nay, CATL còn mở rộng khả năng thay pin thông qua liên minh chiến lược với NIO – hãng xe nổi tiếng với dịch vụ trạm thay pin. NIO đã thực hiện hơn 30 triệu lượt thay pin và đang vận hành mạng lưới lớn nhất thế giới trong lĩnh vực này.

Tương lai của pin natri-ion trong ngành công nghiệp EV

Việc đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc gia không chỉ giúp CATL khẳng định tính an toàn và ưu thế công nghệ của pin natri-ion, mà còn mở đường cho một giải pháp năng lượng thay thế lithium-ion – đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu nguyên liệu lithium tăng cao toàn cầu.

Những mẫu xe nội địa Trung Quốc của Li Auto hay NIO sẽ sớm được trang bị pin natri-ion CATL Naxtra vào năm 2026, và có thể được mở rộng nếu loại pin này chứng minh được ưu thế về giá thành cũng như khả năng vận hành thực tế.

Với kế hoạch triển khai năm 2026, sự kết hợp giữa sạc siêu nhanh, hiệu suất ổn định ở môi trường khắc nghiệt và hạ tầng thay pin toàn diện có thể đưa pin Naxtra trở thành một trong những bước tiến quan trọng nhất của ngành pin EV trong thập kỷ tới.