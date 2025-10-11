Từng bị chê 'tụt hậu', Toyota sắp khiến cả ngành xe điện đảo lộn?

"Chén thánh" của ngành công nghiệp xe điện là pin thể rắn, và Toyota dường như sắp nắm chắc được chìa khoá này.

Trong khi nhiều hãng xe vội vàng chạy theo xu hướng xe điện, Toyota vẫn kiên định đầu tư vào công nghệ nền tảng. Nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới đang tăng tốc để ra mắt mẫu EV pin thể rắn đầu tiên vào giai đoạn 2027-2028, đánh dấu bước tiến chiến lược trong kế hoạch điện hóa.

Từ năm 2021, Toyota đã hợp tác cùng Sumitomo Metal Mining, doanh nghiệp khai khoáng hàng đầu Nhật Bản, để phát triển vật liệu cực dương (cathode) cho loại pin mới. Khác với pin lithium-ion truyền thống, pin thể rắn sử dụng chất điện phân rắn, cho phép thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, khả năng sạc nhanh hơn và tuổi thọ dài hơn.

Công nghệ mới giúp pin đạt mật độ năng lượng cao hơn, đồng thời giảm nguy cơ cháy nổ. Toyota và Sumitomo cho biết họ đã phát triển được vật liệu cực dương “có độ bền cao” và có thể sản xuất hàng loạt bằng công nghệ tổng hợp bột, bước quan trọng để thương mại hóa pin thể rắn.

Lộ trình ra mắt xe điện pin thể rắn của Toyota. Ảnh: Carscoops.

Theo lộ trình của Toyota, thế hệ pin thể rắn đầu tiên sẽ mang lại tầm hoạt động khoảng 1.000 km và có thể sạc 10-80% chỉ trong 10 phút. Thế hệ thứ hai, dự kiến ra mắt sau đó, được kỳ vọng vượt mốc 1.200 km, thể hiện bước nhảy vọt về hiệu suất và mật độ năng lượng.

Toyota không đơn độc trong cuộc đua này. Các hãng lớn như BMW, Honda, Stellantis và Mercedes-Benz đều đang đầu tư mạnh vào pin thể rắn, một số đã có nguyên mẫu thử nghiệm. Trong khi đó, MG đã thương mại hóa pin bán thể rắn (semi-solid-state) trên mẫu MG4 thế hệ mới, sử dụng khoảng 5% chất điện phân lỏng.

Dù vậy, với quy mô nghiên cứu, tốc độ hợp tác và tầm ảnh hưởng toàn cầu, Toyota đang đứng trước cơ hội đảo ngược nhận định “đi chậm”, trở thành người dẫn đầu trong kỷ nguyên pin thể rắn.