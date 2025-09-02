Vẻ đẹp vượt thời gian bên trong Bệnh viện Mắt TP.HCM

Nhìn từ trên cao, Bệnh viện Mắt TP.HCM hiện lên như một ốc đảo xanh mát và bình yên. Trải qua gần một thế kỷ, công trình vẫn giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính, với mái ngói đỏ đặc trưng và những khối nhà vững chãi. Nơi đây vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, thực hiện sứ mệnh của mình là chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho người dân. Vị trí đắc địa, cùng với những giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc, đã biến Bệnh viện Mắt TP.HCM trở thành một trong những công trình y tế được yêu mến và tin cậy nhất của thành phố.