Bạn sẽ thấy gì nếu du hành thời gian đến 5 tỷ năm nữa?
Vào 5 tỷ năm nữa, sự sống trên Trái Đất có thể không còn. Khi đó, bạn sẽ cần tìm nơi trú ngụ ở những nơi khác.
Nếu có kích thước cơ thể như loài khủng long bạo chúa (T. Rex), con người sẽ gặp phải nhiều nhược điểm hơn ưu điểm.
Chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng dành riêng cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.
Nếu một cây kim ở vũ trụ lao xuống Trái Đất với tốc độ ánh sáng, nó có thể giải phóng một lượng năng lượng cực lớn, lan tỏa ra dưới dạng nhiệt, ánh sáng và sóng xung kích dữ dội.
Video ghi lại khoảnh khắc giới thiệu tân sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.
Phần hô tên chuyên ngành của 20 người dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.
Bộ GD&ĐT công bố loạt hình ảnh, dấu ấn của giáo dục Việt Nam từ năm 1945 cho đến thời điểm hiện tại.
Đại học Hà Nội ra mắt MV ca nhạc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, được thể hiện bằng 13 ngôn ngữ đang giảng dạy tại nhà trường.
Video nam sinh cầu hôn bạn gái ngay tại lễ tốt nghiệp khiến nhiều người thích thú.
Một bé gái 10 tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc) nhận được cơn mưa lời khen khi dũng cảm lao đến cứu em gái thoát khỏi chiếc xe mất lái lao vào quán ăn.
Phát hiện người bị đuối nước tại khu vực cầu Đò Quan (Nam Định), cô giáo Nguyễn Thị Mai không ngần ngại lao xuống dòng nước cứu người.