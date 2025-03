ViruSs ngừng bán Baby Three vì hình ảnh 'đường lưỡi bò'

Streamer ViruSs cho biết chính thức ngừng nhập khẩu và phân phối món đồ chơi Trung Quốc Baby Three vì thiết kế bọng mắt gợi liên tưởng đến "đường lưỡi bò".

ViruSs thông báo ngừng nhập khẩu và phân phối Baby Three. Ảnh: FB/Đặng Tiến Hoàng.

Ngày 5/3, streamer ViruSs (Đặng Tiến Hoàng) bất ngờ đăng tải thông báo ngừng bán sản phẩm Baby Three lên trang cá nhân. Theo chia sẻ của ViruSs, quyết định trên đến từ hình ảnh nhạy cảm trong thiết kế bọng mắt, nước mắt của món đồ chơi Trung Quốc.

Từ bài đăng của streamer này, cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra hình vẽ graffiti có nhiều điểm tương đồng với “đường lưỡi bò”. Người tiêu dùng Việt Nam lập tức kêu gọi tẩy chay sản phẩm trên.

Chuyện gì đã xảy ra?

Nguyên văn bài đăng của ViruSs là: “Thông báo đến toàn bộ seller (tạm dịch: “người bán hàng trung gian”) đã làm việc với bọn em, bao gồm cả các anh/chị nhập Baby Three cho thị trường Thái Lan từ bọn em.

Graffiti bọng mắt trên món đồ chơi Baby Three Thỏ Thị Trấn V2 bị cho là nhạy cảm. Ảnh: FB/Đặng Tiến Hoàng.

Bọn em xin chính thức thông báo dừng việc nhập khẩu và bán Baby Three, do phát hiện Baby Three Thỏ Thị Trấn V2 xuất hiện hình ảnh nhạy cảm trong phần thể hiện graffiti bọng mắt, nước mắt. Mặc dù thu nhập ổn với bọn em, nhưng đất nước là phải ưu tiên hàng đầu. Bọn em xin gửi lời cảm ơn đến các anh/chị đối tác và seller vì thông cảm và ủng hộ quyết định này”.

Cũng trong bài đăng trên trang cá nhân, ViruSs chia sẻ thông báo chính thức của công ty DaPiaoLiang, đơn vị sản xuất và phân phối Baby Three, về sự việc. Cụ thể, nhà sản xuất cho biết mẫu khuôn mặt Baby Three Thỏ Thị Trấn V2 là một bức vẽ nghệ thuật ngẫu nhiên, dựa trên phong cách trừu tượng và giả tưởng.

Đặc biệt, thiết kế này không phản ánh “hình ảnh, biểu tượng hoặc đường nét địa lý cụ thể nào trong thực tế”. Những cuộc thảo luận liên kết đường vẽ graffiti với các yếu tố cụ thể trong đời thực đi chệch hướng nghiêm trọng so với mục đích ban đầu của thiết kế.

Cũng trong thông báo đính chính, nhà sản xuất món đồ chơi thịnh hành trên khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là các nước láng giềng thân thiết. “Chúng tôi coi trọng tình bạn này, kêu gọi mọi người nhìn nhận sáng tạo nghệ thuật một cách hợp lý, tránh hiểu lầm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm lẫn nhau”, thông báo nêu rõ.

'Cơn sốt' Baby Three

Trước khi tranh cãi xung quanh hình ảnh bọng mắt của Baby Three xuất hiện trên mạng xã hội, ViruSs từng chia sẻ hình ảnh gặp gỡ Trương Đình - “cha đẻ” của món đồ chơi này - trên trang cá nhân. Anh cũng thông báo về việc mang sản phẩm trên về Việt Nam hồi cuối tháng 2.

ViruSs chia sẻ hình ảnh gặp gỡ “cha đẻ” Baby Three. Ảnh: FB/Đặng Tiến Hoàng.

Baby Three, hay còn có biệt danh “bé ba”, là món đồ chơi đến từ Trung Quốc, ứng dụng mô hình blind box, tạo ra “cơn sốt” trên MXH Việt Nam.

Các nhân vật lông lá này có chiều cao hơn 10 cm, trừ một số phiên bản có kích thước đặc biệt. Một set bao gồm 6-8 “hộp mù” đơn, thường được các nhà sưu tầm khui cùng nhau, gia tăng cảm giác hồi hộp, hưng phấn. Baby Three có nhiều thế hệ và chủ đề, đa dạng hoá sự lựa chọn cho khách hàng.

Trong khi Baby Three V1 (thế hệ đầu tiên) được đóng gói trong túi có khoá kéo; V2 (thế hệ thứ 2) ứng dụng chất liệu và thiết kế cải tiến; V3 (thế hệ thứ 3) lại tập chung vào vật liệu cao cấp. Sự cải tiến trong từng thế hệ góp phần thúc đẩy khao khát sở hữu thêm của người tiêu dùng.

Giống với Labubu, Baby Three cũng là món đồ được nhiều người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội lăng xê, trở thành một phần của trào lưu “xé túi mù”.

Những sản phẩm bán chạy đều thuộc các bộ sưu tập nổi bật của Baby Three như 12 Con Giáp, Thỏ Thị Trấn và Thỏ Macaron. Bộ sưu tập 12 Con Giáp được đánh giá là phổ biến nhất, mô phỏng hình tượng 12 con giống trong lịch Âm, có ý nghĩa đặc biệt đối với người Trung Quốc và Việt Nam.

Trong khi đó, chủ đề Thỏ Macaron hay Thỏ Thị Trấn lại làm nổi bật sự đáng yêu, sử dụng đôi tai dài mềm mại và đôi mắt long lanh, ướt nước để chinh phục khách hàng.