Vờ mua xe máy, thanh niên lái thử rồi chạy thẳng về nhà

Thắng cùng tang vật.
Trước đó, do thiếu tiền tiêu xài, Thắng nảy sinh ý định đến các cửa hàng mua bán xe máy cũ, giả vờ hỏi mua rồi xin lái thử, sau đó chiếm đoạt xe mang đi bán.
Trưa 23/9, Thắng đến một cửa hàng xe máy tại xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa, hỏi mua xe. Sau khi được chủ cửa hàng giới thiệu chiếc Honda Vision với giá bán 18 triệu đồng, Thắng đề nghị được lái thử rồi lái xe về nhà cất giấu. Nam thanh niên 24 tuổi sau đó tìm người để bán lại chiếc xe.
Từ tin báo, công an vào cuộc xác minh, tạm giữ Thắng để làm rõ hành vi.
