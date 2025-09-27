Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Vờ mua xe máy, thanh niên lái thử rồi chạy thẳng về nhà

  • Thứ bảy, 27/9/2025 20:09 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Công an xác định Trần Đức Thắng (Thanh Hóa), đến một cửa hàng bán xe máy cũ, giả vờ mua xe, sau đó xin lái thử chiếc Honda Vision rồi chạy thẳng về nhà cất giấu.

gia vo mua xe anh 1

Thắng cùng tang vật.

Trước đó, do thiếu tiền tiêu xài, Thắng nảy sinh ý định đến các cửa hàng mua bán xe máy cũ, giả vờ hỏi mua rồi xin lái thử, sau đó chiếm đoạt xe mang đi bán.

Trưa 23/9, Thắng đến một cửa hàng xe máy tại xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa, hỏi mua xe. Sau khi được chủ cửa hàng giới thiệu chiếc Honda Vision với giá bán 18 triệu đồng, Thắng đề nghị được lái thử rồi lái xe về nhà cất giấu. Nam thanh niên 24 tuổi sau đó tìm người để bán lại chiếc xe.

Từ tin báo, công an vào cuộc xác minh, tạm giữ Thắng để làm rõ hành vi.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

Hai đối tượng gây ra hơn 30 vụ trộm cắp xe máy

Công an xã Sơn Thủy (tỉnh Tuyên Quang) vừa bắt giữ Lý Trung Kiên (SN 2004) và Dương Văn Thái (SN 2000). Hai đối tượng thực hiện hơn 30 vụ trộm cắp xe máy tại nhiều địa bàn ở Tuyên Quang và Phú Thọ.

10:28 21/9/2025

Chị gái nhận ra bạn nhậu của em trộm xe Kawasaki 300

Tối 31/8, Công an xã Thạnh Phú (TP Cần Thơ) cho biết đã bắt được đối tượng lấy trộm môtô phân khối lớn của một cửa hàng ở tỉnh Nghệ An.

07:14 1/9/2025

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia, bắt 8 người liên quan.

00:40 30/8/2025

https://tienphong.vn/thanh-nien-vo-mua-xe-may-lai-thu-roi-chay-thang-ve-nha-post1781775.tpo

Hoàng Phúc/Tiền Phong

giả vờ mua xe Thanh Hóa xe vision cất giấu rao bán

  • Thanh Hóa

    Thanh Hóa
    • Diện tích: 11.130,2 km²
    • Dân số: 3.712.600 (2016)
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 24 huyện
    • Mã điện thoại: 237
    • Biển số xe: 36

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý