Vườn hoa liên tục phải đổi màu giữa quốc tang ở Thái Lan

Mô hình vườn hoa ở Chiang Mai bất ngờ gây tranh cãi khi được sơn đen để tưởng niệm Thái hậu Sirikit. Trước phản ứng dữ dội, chính quyền phải sơn lại toàn bộ thành màu trắng.

Tác phẩm điêu khắc hoa ở Chiang Mai được sơn lại màu trắng sau làn sóng phẫn nộ của người dân. Ảnh: Panumate Tanraksa.

Chính quyền thành phố Chiang Mai, Thái Lan, đã cho sơn lại các tượng hoa trang trí từ màu đen sang màu trắng sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của công chúng, theo Bangkok Post.

Trước đó, ngày 28/10, công nhân thành phố bắt đầu phủ sơn đen lên các tác phẩm hoa nghệ thuật được lắp đặt tại nhiều địa điểm nhằm chuẩn bị cho lễ hội thả đèn Yi Peng diễn ra từ 4-6/11. Việc thay đổi màu sắc này được cho là nhằm tuân thủ hướng dẫn quốc tang tưởng niệm Thái hậu Sirikit.

Tuy nhiên, hình ảnh các cụm trang trí bị sơn đen lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người dân phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng cách làm này khiến thành phố du lịch "trở nên xám xịt và kém đẹp", đồng thời đề xuất những phương án tinh tế hơn để thể hiện tưởng niệm.

Mô hình vườn hoa từng được sơn đen thay cho sắc màu rực rỡ ban đầu, sau đó bị tháo dỡ để sơn lại toàn bộ thành màu trắng. Ảnh: X/Thai News.

Trước phản ứng dữ dội, chính quyền Chiang Mai đã cho tháo dỡ toàn bộ các cụm trang trí màu đen, sau đó sơn lại màu trắng và lắp đặt trở lại vào ngày 1/11.

Màu trắng là một trong những gợi ý phổ biến của người dân, vừa thể hiện sự trang nghiêm, vừa phù hợp với không khí tưởng niệm.

Không chỉ các cụm hoa, nhiều hạng mục trang trí khác trong lễ hội Yi Peng năm nay cũng được điều chỉnh theo tông màu đen - trắng. Tuy vậy, người dân tiếp tục đặt câu hỏi về việc sơn lại các dải phân cách ven đường từ đỏ - trắng sang đen - trắng, bởi theo quy định giao thông Thái Lan, sơn đỏ - trắng là ký hiệu khu vực cấm dừng, cấm đỗ.

Các hạng mục trang trí khác trong lễ hội ở Chiang Mai cũng được điều chỉnh theo tông màu đen - trắng để phù hợp với không khí quốc tang. Ảnh: Bangkok Post.

Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) trấn an du khách "Thái Lan vẫn mở cửa và hoạt động bình thường". Các chương trình lễ hội sẽ được tạm hoãn hoặc điều chỉnh quy mô, du khách được đề nghị mặc trang phục phù hợp và tuân thủ phong tục địa phương.

Một số sự kiện công cộng được điều chỉnh hoặc lùi lịch. Lễ hội ánh sáng Vijit Chao Phraya 2025 dự kiến tổ chức tại Bangkok từ 1/11-15/12 sẽ lùi sang ngày 1/12. Trong khi đó, Cung điện Hoàng gia và chùa Wat Phra Si Rattana Satsadaram tạm đóng cửa từ 26/10-8/11.

Lễ hội Loi Krathong và thắp nến Sukhothai 2025 vẫn diễn ra như kế hoạch từ 27/10-5/11 tại Công viên Lịch sử Sukhothai, nhưng được điều chỉnh với các nghi thức thắp nến tưởng niệm lúc 21h21 mỗi tối và trình diễn pháo hoa mang phong cách truyền thống Sukhothai.

Tại Ayutthaya, lễ hội Loi Krathong cũng được tổ chức giản lược, thay thế các màn trình diễn sôi động bằng hoạt động thắp nến tưởng niệm để hòa cùng không khí trang nghiêm của cả nước.

Du khách tham quan bên trong Grand Palace (Đại Cung điện) ở Bangkok, Thái Lan, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Thái hậu Sirikit, mẹ của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn, qua đời ngày 24/10, hưởng thọ 93 tuổi. Thông báo từ Cung điện Hoàng gia Thái Lan cho biết "tình trạng của Thái hậu đã xấu đi và vào lúc 21h21 ngày 24/10, bà qua đời tại Bệnh viện Chulalongkorn".

Thái hậu là người được người dân Thái Lan hết mực kính trọng và yêu mến. Chân dung của bà hiện diện khắp nơi, từ nhà riêng, văn phòng làm việc đến các không gian công cộng và sinh nhật của bà được chọn làm Ngày của Mẹ tại Thái Lan.