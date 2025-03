'Xả giận' sếp, công ty trên MXH không phải ý hay

Than phiền về công ty cũ trên LinkedIn có thể giải tỏa cảm xúc, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một bài đăng nói xấu công việc cũ có thể ảnh hưởng đến cơ hội việc làm sau này.

Những bài đăng mang tính chỉ trích hay giận dữ có thể khiến nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên là thiếu chuyên nghiệp và không phù hợp với văn hóa doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Cottonbro/Pexels.

Mạng xã hội, đặc biệt là LinkedIn, ngày càng trở thành nơi để nhiều người chia sẻ cảm xúc về công việc, bao gồm cả chuyện bị sa thải hay phải làm việc với những người sếp độc hại, theo Business Insider.

Tuy nhiên, theo Chris Williams (Anh), cựu Phó chủ tịch nhân sự tại Microsoft với hơn 40 năm trong ngành, các nhân sự cần cẩn trọng khi than phiền về công việc trên mạng xã hội.

Cẩn trọng khi than phiền về công việc

Quy tắc đầu tiên khi sử dụng mạng xã hội là không có gì là ẩn danh. Dù có che giấu danh tính đến đâu, một bài viết đủ "gây bão" vẫn có thể bị truy ngược lại tác giả.

Công khai chỉ trích công ty, đồng nghiệp hay quản lý không chỉ làm ứng viên mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng tương lai mà còn có thể kéo theo những rủi ro pháp lý nếu vô tình tiết lộ thông tin nội bộ.

Nhà tuyển dụng có thể đặt câu hỏi: "Liệu nhân sự này có tiếp tục mang rắc rối đến công ty mới?" và quyết định loại bỏ hồ sơ. Việc bày tỏ sự thất vọng là điều dễ hiểu, nhưng thể hiện theo cách tiêu cực có thể khiến hình ảnh cá nhân trở nên kém chuyên nghiệp hơn là tạo ra sự đồng cảm.

Thể hiện tiêu cực trên mạng xã hội có thể làm mất cơ hội nghề nghiệp. Ảnh minh họa: Karolina Grabowska/Pexels.

Điều đáng tiếc là dù một bài đăng có thể nhận được nhiều lượt tương tác, sự thật vẫn không thay đổi. Công ty vẫn giữ lại người quản lý bị chỉ trích, và quyết định sa thải nhân sự hiếm khi bị đảo ngược. Nhiều người tìm đến LinkedIn để nhận lời khuyên từ cộng đồng, nhưng không phải tất cả lời khuyên trên mạng xã hội đều đáng tin cậy.

Song, dù tồn tại nhiều rủi ro, mạng xã hội vẫn có thể mang lại giá trị nếu được nhân sự sử dụng một cách khéo léo. Một bài viết được chuẩn bị chỉn chu, lập luận chặt chẽ có thể giúp xây dựng thương hiệu cá nhân. Việc thể hiện quan điểm rõ ràng, mạch lạc không chỉ giúp giải tỏa áp lực mà còn thu hút sự chú ý từ các nhà tuyển dụng tiềm năng.

Tận dụng mạng xã hội để ghi điểm thay vì xả giận

Đồng quan điểm với Chris Williams, nhà báo Rebecca Knight (Mỹ), người từng có các bài viết đăng trên The Boston Globe, Business Insider, The New York Times và BBC, nhận định rằng cách người lao động xuất hiện trên LinkedIn và các nền tảng chuyên nghiệp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tìm kiếm việc làm. Một bài đăng được chuẩn bị khéo léo có thể giúp ứng viên lọt vào tầm ngắm của nhà tuyển dụng, nhưng chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cánh cửa cơ hội khép lại.

Trước khi bước vào hành trình tìm kiếm công việc mới, điều quan trọng cần làm là rà soát và làm sạch dấu vết kỹ thuật số. Nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, các công ty có thể khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc nhà tuyển dụng có thể tiếp cận những thông tin cá nhân mà ứng viên không mong muốn công khai, từ tình trạng quan hệ cá nhân đến quan điểm chính trị.

Lisa Orbé-Austin (Mỹ), chuyên gia tâm lý học và huấn luyện lãnh đạo điều hành, nhấn mạnh rằng mọi bài đăng đều có thể bị tìm thấy.

“Hãy tự hỏi: Nhà tuyển dụng có cần biết điều này không? Nếu câu trả lời là không, tốt nhất nên xóa nó đi", bà nói. Lisa Orbé-Austin cũng khuyến nghị người dùng mạng xã hội đặt tài khoản cá nhân ở chế độ riêng tư và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chia sẻ bất kỳ nội dung nào công khai.

Thay vì tập trung vào bất mãn, ứng viên nên chia sẻ bài học rút ra và cách vượt qua thử thách. Việc giữ tinh thần tích cực không chỉ giúp tạo ấn tượng tốt mà còn thể hiện sự chủ động, bản lĩnh và khả năng thích nghi trong sự nghiệp.

Hồ sơ LinkedIn tối ưu giúp ứng viên nổi bật trước nhà tuyển dụng. Ảnh minh họa: Airamdphoto/Pexels.

Bên cạnh đó, nhân sự có thể xây dựng hồ sơ LinkedIn đầy đủ và chuyên nghiệp để nổi bật giữa hàng nghìn hồ sơ trực tuyến, giúp tăng cơ hội có được việc làm tốt.

Theo Matti Laukkarinen, nhà nghiên cứu tiến sĩ tại Đại học Jyväskylä (Phần Lan), để tăng khả năng tiếp cận với nhà tuyển dụng, hồ sơ cần được tối ưu bằng cách sử dụng các từ khóa phù hợp với lĩnh vực mong muốn, dựa trên nội dung tin tuyển dụng của các công ty mục tiêu.

"Khi mới ra trường, ứng viên nên mô tả chi tiết kinh nghiệm và kỹ năng. Nhưng khi đã có vị trí nhất định, nên tinh gọn thông tin, chỉ giữ lại các thành tích nổi bật và từ khóa quan trọng", Lisa Orbé-Austin khuyến nghị.

Cụ thể, chuyên gia gợi ý người tìm việc nên tối ưu hồ sơ theo giai đoạn như sau:

Sinh viên mới tốt nghiệp: Nên làm nổi bật bằng cấp, kỹ năng và lĩnh vực mong muốn. Giữ thái độ cởi mở, sẵn sàng học hỏi để thu hút sự quan tâm từ nhà tuyển dụng.

Người vừa bị sa thải: Giữ phong thái chuyên nghiệp, tránh thể hiện sự tiêu cực hoặc bất mãn. Thay vào đó, tập trung vào những thành tựu đã đạt được và giá trị có thể đóng góp cho tổ chức mới.

Người đang tìm việc nhưng không muốn bị phát hiện: Không nên công khai tìm việc. Có thể sử dụng tính năng "Open to Work" trên LinkedIn ở chế độ chỉ hiển thị với nhà tuyển dụng để tránh gây chú ý không mong muốn.

Người đã có kinh nghiệm: Thay vì đăng bài công khai, có thể nhắn tin trực tiếp đến những mối quan hệ có thể hỗ trợ trong quá trình tìm việc, tận dụng các kết nối chuyên nghiệp để tìm kiếm cơ hội phù hợp.