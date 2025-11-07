Xe buýt điện Trung Quốc gây lo ngại an ninh vì có thể tắt máy từ xa

Sự việc hàng trăm chiếc xe buýt điện Yutong của Trung Quốc bị phát hiện có khả năng bị ngắt kích hoạt từ xa đã khiến chính phủ Đan Mạch và Na Uy khẩn trương điều tra.

Chính phủ Đan Mạch đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sau khi phát hiện hàng trăm chiếc xe buýt điện về mặt lý thuyết có thể bị nhà sản xuất Yutong vô hiệu hóa (kill switch) từ xa, hoặc bất kỳ ai có quyền truy cập vào hệ thống máy tính của công ty.

Công ty vận tải công cộng Đan Mạch Movia cho biết họ đang vận hành 469 xe buýt điện do Trung Quốc sản xuất, trong đó có 262 chiếc là của Yutong.

Sự việc chưa xảy ra, nhưng khả năng này đã đủ để gây bất ổn cho các quan chức, bởi những chiếc xe buýt này giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động giao thông tại thủ đô Copenhagen.

Đương nhiên, phát hiện này đã làm dấy lên những lo ngại về an ninh quốc gia. Các nhà chức trách Đan Mạch đang khẩn trương điều tra cách thức hạn chế quyền truy cập ngoài ý muốn, trong khi vẫn tận hưởng được lợi ích của một đội xe được kết nối mạng.

Đan Mạch chỉ phát hiện ra lỗ hổng này sau khi Ruter, nhà điều hành giao thông công cộng lớn nhất của Na Uy (nước láng giềng), phát hiện ra lỗ hổng bảo mật tương tự trong đội xe buýt Yutong của họ.

Xe buýt điện Yutong có thể bị ngắt kết nối từ xa. Ảnh: Movia.

Họ tìm thấy các xe buýt do Trung Quốc sản xuất này chứa một thẻ SIM của Romania. Yutong giải thích rằng thẻ SIM này cho phép các kỹ sư của công ty từ xa tung ra các bản cập nhật phần mềm và thực hiện các hoạt động khắc phục sự cố kỹ thuật.

Mặc dù Ruter không tìm thấy bằng chứng về hoạt động độc hại nào, họ nhấn mạnh rằng chức năng truy cập từ xa này tiềm ẩn nguy cơ cho phép ai đó từ quốc gia khác kiểm soát hệ thống điện tử của xe buýt, tắt máy hoặc khóa cửa nhốt người bên trong.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của The Guardian, Yutong tuyên bố họ "tuân thủ nghiêm ngặt các luật, quy định và tiêu chuẩn ngành hiện hành tại các địa điểm xe hoạt động," và lưu trữ dữ liệu xe tại EU ở một trung tâm dữ liệu Amazon Web Services (AWS) tại Frankfurt

"Dữ liệu được bảo vệ bằng mã hóa lưu trữ và các biện pháp kiểm soát truy cập. Không ai được phép truy cập hoặc xem dữ liệu này nếu không có sự cho phép của khách hàng. Yutong tuân thủ nghiêm ngặt luật và quy định bảo vệ dữ liệu của EU," một phát ngôn viên của hãng cho biết.

Mặc dù Yutong và Trung Quốc đang bị chú ý trong sự kiện này, những lo ngại về xe cộ được kết nối (connected vehicles) không dừng lại ở đây. Vấn đề này sẽ tiếp tục gây quan ngại khi ngày càng nhiều ô tô có khả năng chấp nhận các bản cập nhật qua mạng (OTA) và truyền dữ liệu.

Đầu năm nay, Bộ Thương mại Mỹ đã hoàn thiện quy tắc cấm bán phần cứng và hệ thống phần mềm kết nối từ Nga và Trung Quốc. Ngay cả các nhà sản xuất lốp xe cũng không nằm ngoài sự giám sát này, khi công nghệ Cyber Tire của Pirelli (được trang bị cảm biến, có liên kết một phần với Trung Quốc thông qua cổ phần của Sinochem) đang phải đối mặt với các hạn chế tiềm năng.