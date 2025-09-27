Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Xe đầu kéo chở 30 tấn thịt lợn, dê và chân gà không rõ nguồn gốc

  • Thứ bảy, 27/9/2025 17:46 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT Công an TP Huế phát hiện xe đầu kéo vận chuyển 30 tấn sản phẩm động vật gồm thịt lợn, dê, chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa phát hiện xe đầu kéo vận chuyển khoảng 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra tải trọng tại Km 792 Quốc lộ 1A (thuộc phường Phong Điền), tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện xe đầu kéo mang biển số 38H-032.45 kéo theo rơ-moóc 50RM-070.91 có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện này chở hàng vượt tải trọng thiết kế 10%-30% và vượt tải trọng trục cho phép của cầu, đường bộ 27,92%.

thuc pham ban anh 1

Xe đầu kéo chở 30 tấn thịt lợn, dê và chân gà không rõ nguồn gốc bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ. Ảnh: CACC

Trên xe còn chở khoảng 30 tấn sản phẩm động vật gồm thịt lợn, thịt dê, chân gà… nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hay hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tổ công tác lập biên bản, bàn giao phương tiện và số hàng hóa cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cách đây hơn một tháng, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Công an TP Huế phát hiện một xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc, trị giá khoảng 600 triệu đồng. Thời điểm trên, tài xế Phạm Tấn Tâm (SN 1993, ngụ phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.

Tạm giữ 2.500 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 2.500 chiếc bánh Trung thu được vận chuyển bằng xe tải, chuẩn bị được tung ra thị trường.

30:1793 hôm qua

Phát hiện xe tải chở gần 2.000 quạt, sạc điện không rõ nguồn gốc

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 Phòng CSGT Công an Hà Nội phối hợp Công an xã Vật Lại phát hiện xe tải vận chuyển gần 2.000 quạt, sạc điện không rõ nguồn gốc, kịp thời bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

12:10 4/9/2025

Xử phạt xe ba gác chở ôtô trên đường ở TP.HCM

Người đàn ông 40 tuổi lái xe ba gác chở ôtô cũ gây ùn tắc giao thông tại TP.HCM bị phạt 10 triệu đồng, tịch thu phương tiện do không rõ nguồn gốc.

11:44 25/8/2025

https://vtcnews.vn/xe-dau-keo-cho-30-tan-thit-lon-de-va-chan-ga-khong-ro-nguon-goc-ar967800.html

Nguyễn Vương/VTC News

thực phẩm bẩn Thừa Thiên Huế không rõ nguồn gốc xe đầu kéo vệ sinh an toàn thực phẩm

  • Thừa Thiên - Huế

    Thừa Thiên - Huế
    • Diện tích: 5.033,2 km²
    • Dân số: 1.143.572
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 6 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 234
    • Biển số xe: 75

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý