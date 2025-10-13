Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xiaomi lại thử xe điện mới, lần này ở độ cao 4.000 m

  • Thứ hai, 13/10/2025 06:11 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Chiếc SUV mới dự kiến sắp ra mắt sử dụng động cơ hybrid thay vì thuần điện.

Hàng loạt hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nguyên mẫu Xiaomi YU9 đang được thử nghiệm tại Tân Cương, Trung Quốc. Thông tin càng thêm chắc chắn khi CEO Lei Jun đăng bài xác nhận ông cùng đội ngũ Xiaomi Auto đang tiến hành thử xe ở khu vực núi cao Tashkurgan.

Ngoài Lei Jun, nhiều lãnh đạo cấp cao như cố vấn Hu Zhengnan, phó chủ tịch Zhang Jianhui và tổng giám đốc bộ phận sản phẩm ôtô Yu Kai cũng có mặt, cho thấy Xiaomi đang triển khai đợt kiểm thử quy mô lớn tương tự các giai đoạn tiền ra mắt của SU7 và YU7.

Trên Weibo, Lei Jun cho biết đội thử nghiệm đã chinh phục cung đường cổ Panlong dài 30 km với hơn 600 khúc cua ở độ cao trên 3.500 m. Ông mô tả đây là “một trong những cung đường hiểm trở và nổi tiếng nhất vùng Tân Cương”. Khu vực thử xe nằm dưới chân dãy Côn Luân, thuộc cao nguyên Pamir, nơi độ cao trung bình vượt 4.000 m.

Hơn 20 kỹ sư Xiaomi đang kiểm tra khả năng vận hành, hiệu suất sạc và độ bền vật liệu trước tia UV mạnh. Đội cũng ghé hồ Karakul ở độ cao 3.600 m, gần núi Muztagh Ata cao 7.500 m, để đánh giá xe trong điều kiện khắc nghiệt.

Xiaomi YU9 anh 1Xiaomi YU9 anh 2

Chiếc Xiaomi YU9 lái thử tại vùng núi cao Tashkurgan. Ảnh: CarnewsChina.

Theo các ảnh chụp rò rỉ từ cuối năm 2024, YU9 có thể sử dụng hệ truyền động hybrid mở rộng phạm vi hoạt động, khi xuất hiện chi tiết ống xả. Một số nguồn tin cho biết xe trang bị pin 80 kWh, cho quãng chạy điện hơn 400 km. Kích thước ước tính dài trên 5,2 m và cao khoảng 1,8 m, xếp vào nhóm SUV hạng D.

Khoang nội thất chưa được tiết lộ nhiều, nhưng ảnh rò rỉ cho thấy YU9 có thể không dùng thiết kế hai màn hình liền khối như SU7. Xe dự kiến trang bị cảm biến LiDAR, song các nguyên mẫu xuất hiện với nhiều cấu hình khác nhau.

Theo báo cáo của Deutsche Bank, Xiaomi Auto dự kiến ra mắt SUV hybrid cỡ lớn vào năm 2026, trùng khớp với thông tin về YU9. Với hơn 40.000 xe SU7 và YU7 được giao trong tháng 9, việc xuất hiện của YU9 tại Tân Cương cho thấy dự án đã bước vào giai đoạn thử nghiệm nâng cao, dù hãng vẫn chưa công bố thông số hay lịch ra mắt chính thức.

Đan Thanh

