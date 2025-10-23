Xiaomi thua kiện “quảng cáo sai sự thật”, nguy cơ bồi thường hàng loạt

Tòa án trung cấp Tô Châu (Giang Tô) vừa bác đơn kháng cáo của Xiaomi Auto trong vụ kiện “quảng cáo sai sự thật” liên quan đến mẫu SU7 Ultra, qua đó giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới.

Theo trang Autohome, Xiaomi Auto bị buộc hoàn trả khoản đặt cọc 20.000 NDT ( 2.800 USD ), bồi thường 126.000 NDT ( 17.640 USD ) tương đương ba lần giá phụ kiện tuỳ chọn, và chịu thêm 10.000 NDT ( 1.400 USD ) phí pháp lý.

Vụ việc bắt nguồn từ khiếu nại của một khách hàng về chi tiết “thiết kế hai ống dẫn khí kép” được quảng cáo là có tác dụng dẫn gió làm mát mâm xe. Sau khi nhận xe, người này phát hiện nắp capo sợi carbon trị giá 42.000 NDT ( 5.880 USD ) gần như không có chức năng dẫn gió hay tản nhiệt, cấu trúc bên trong gần như giống hệt nắp nhôm tiêu chuẩn, chỉ nhẹ hơn 1,3 kg.

Khách hàng cáo buộc Xiaomi Auto gian dối trong quảng cáo, khiến anh và nhiều người khác hiểu lầm về công năng của chi tiết này. Trước đó, ngày 7/5, Xiaomi Auto từng đề xuất hai phương án khắc phục như cho phép khách hàng đổi sang nắp ca pô tiêu chuẩn hoặc tặng 280 USD .

Tuy nhiên, nhiều chủ xe không chấp nhận và tiến hành khởi kiện. Sau khi người đầu tiên thắng kiện, Xiaomi kháng cáo nhưng bị bác.

Hiện có ít nhất 300 người trong một nhóm người dùng trực tuyến cùng yêu cầu hoàn tiền và bồi thường tương tự, khiến giới quan sát dự đoán Xiaomi sẽ phải đối mặt với khoản chi khổng lồ nếu các vụ kiện nối tiếp diễn ra.

Vụ việc đang trở thành bài học đắt giá cho thương hiệu xe non trẻ của Xiaomi, trong bối cảnh hãng đang nỗ lực xây dựng uy tín trong lĩnh vực ôtô điện sau màn ra mắt SU7 gây tiếng vang hồi đầu năm.