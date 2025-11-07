13 triệu lượt xem hướng dẫn viên Việt hát tiếng Anh như 'nuốt đĩa'

Từ giáo viên tiếng Anh rẽ hướng sang làm du lịch, Nguyễn Trí Thiện bất ngờ trở thành hiện tượng mạng sau video vừa lái xe vừa hát "Shape of You" của Ed Sheeran.

Chàng trai Việt hát 'Shape of You' khiến khách Tây bất ngờ Đoạn video ghi lại cảnh hướng dẫn viên Việt Nam hát 'Shape of You' của Ed Sheeran nhanh chóng thu hút hơn 13 triệu lượt xem.

Đầu tháng 11, đoạn video ghi lại cảnh một hướng dẫn viên Việt Nam vừa hát ca khúc Shape of You (Ed Sheeran), vừa lái xe chở 3 du khách quốc tế bất ngờ lan truyền khắp mạng xã hội.

Chàng trai Việt được khen "hát hay như nuốt đĩa", trong khi các vị khách lắc lư, ngân nga hát theo, không giấu được sự phấn khích.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 13 triệu lượt xem. Sau đó, anh tiếp tục chia sẻ nhiều video khác ghi lại khoảnh khắc vừa lái xe vừa hát tiếng Anh cùng du khách quốc tế. Điều này dần trở thành “dấu ấn riêng” trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Nhân vật chính trong video là Nguyễn Trí Thiện (30 tuổi, ở Cao Bằng), hướng dẫn viên du lịch chuyên dẫn khách nước ngoài.

"Lúc đầu tôi chỉ quay cho vui, thấy khách thích thì quay lại làm kỷ niệm, không ngờ lại viral (lan tỏa) như vậy", anh kể với Tri Thức - Znews.

Thiện dẫn 2 du khách nước ngoài khám phá thác Bản Giốc (Cao Bằng).

Trước khi bén duyên với du lịch, Thiện từng dạy tiếng Anh gần 5 năm. Cách đây 2 năm, anh được người quen giới thiệu dẫn thử một nhóm khách nước ngoài đến Cao Bằng. Anh cho rằng đây là cơ hội thú vị để vừa sử dụng tiếng Anh, vừa giới thiệu vẻ đẹp quê hương.

Sau chuyến đi đầu tiên, Thiện quyết định chuyển hướng nghề nghiệp. Anh bắt đầu nhận chở khách bằng xe cá nhân, mỗi tour giới hạn 3-4 người, chủ yếu là khách Pháp, Đức, Italy và Anh.

Anh đưa khách đến các điểm nổi tiếng của Cao Bằng như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, núi Mắt Thần và các bản làng người Tày, Nùng.

"Ban đầu tôi không hát ngay, mà đợi khi khách cảm thấy thoải mái mới bắt đầu ngân nga vài câu", anh kể.

Nam hướng dẫn viên đưa khách Tây khám phá những điểm đến nổi bật của Cao Bằng.

Mỗi khi được yêu cầu hát các ca khúc của thần tượng Ed Sheeran, Thiện lại thể hiện sở trường. Nhiều du khách ngạc nhiên vì phát âm và giọng hát của anh "chuẩn như người bản địa", có người còn đề nghị nam hướng dẫn viên hát theo bài họ chọn.

Tùy từng nhóm khách, có người hào hứng sẽ cùng anh hát suốt cả hành trình, còn những người ít hứng thú, anh chỉ hát vài bài rồi chuyển chủ đề trò chuyện.

Không chỉ hát, Thiện còn mang đến cho du khách quốc tế nhiều trải nghiệm đời sống địa phương như: thử uống rượu ngô, nhuộm giấy bản bằng lá rừng, ăn khoai luộc hay nếm sầu riêng. Một du khách Pháp nhận xét sầu riêng "giống chuối thêm đường", trong khi người khác lắc đầu chịu thua vì mùi quá nồng.

"Có người chỉ thích chỗ sạch sẽ, sang trọng, nhưng đa phần khách Tây lại muốn sống như người bản địa. Họ thích được xuống đồng, đi chợ, nấu ăn cùng người dân", anh chia sẻ.

Khách Tây ăn sầu riêng, thử làm giấy bản ở Cao Bằng.

Khi được hỏi về khả năng nói tiếng Anh lưu loát giúp kết nối với du khách quốc tế, Thiện bật mí chìa khóa quan trọng nhất là rèn luyện kỹ năng nghe.

Anh khuyên nên chọn những chủ đề yêu thích, nghe đi nghe lại các đoạn ngắn, dễ hiểu để quen dần với ngữ điệu và cách diễn đạt tự nhiên của người bản xứ.

Theo anh, chỉ khi kiên trì lặp lại nhiều lần cho đến khi âm thanh "ngấm" vào đầu, phản xạ nói mới trở nên trôi chảy. Điều này giúp anh tự tin trò chuyện và hát cùng du khách trên mọi cung đường.