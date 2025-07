3 cái tên của làng mốt Việt bị sụp đổ hình tượng

Cuối cùng, người mẫu Andrea Aybar (biệt danh An Tây, sinh năm 1995) cũng có hành vi vi phạm pháp luật, khiến giới mộ điệu phẫn nộ. Tháng 11/2024, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt giam An Tây về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người mẫu sau đó đã xin lỗi, thừa nhận mọi sai lầm của bản thân. Ảnh: @andreaaybar.