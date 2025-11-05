Ăn chơi gì ở Đan Phượng?

"Quán phở anh Hai" - trò chơi Việt gây sốt mạng xã hội - khiến nhiều người tò mò tìm hiểu về vùng đất thật mang tên Đan Phượng, Hà Nội.

Quán phở ảo "gây sốt" trên mạng xã hội với địa chỉ tại số 10 Đan Phượng, Hà Nội. Ảnh: Marisa0704.

Tựa game Việt Brother Hai’s Pho Restaurant (tạm dịch: Quán phở anh Hai) thổi bùng sự tò mò của cộng đồng mạng về địa chỉ số 10 Đan Phượng - nơi quán phở của nhân vật chính trong game buôn bán. Thậm chí, nhiều người đổ xô tìm kiếm địa điểm này trên Google và ứng dụng gọi đồ ăn.

Trên thực tế, Đan Phượng là tên gọi một huyện cũ của Hà Nội trước sáp nhập. Hiện tại, huyện được chia thành 3 đơn vị hành chính mới gồm xã Đan Phượng, xã Ô Diên và xã Liên Minh (bao gồm một phần diện tích tự nhiên và dân số của các quận Bắc Từ Liêm và huyện Mê Linh cũ).

Dù thay đổi tên gọi đơn vị hành chính, Đan Phượng vẫn nổi tiếng với nhiều điểm tham quan và món ăn hấp dẫn.

Xứ Đoài

Đan Phượng mang đậm sắc thái văn hóa xứ Đoài cổ kính, từng là kinh đô của nước Vạn Xuân thời Tiền Lý, gắn với thành cổ Ô Diên - dấu tích nghìn năm của vùng đất địa linh nhân kiệt.

Đến đây, du khách dễ bắt gặp những thửa ruộng rau xanh mướt, đồng hoa rực rỡ và vườn cây ăn trái trĩu quả. Đặc biệt, bưởi tôm vàng Thượng Mỗ từ lâu đã là niềm tự hào của vùng. Vào mùa thu hoạch, du khách có thể ghé thăm các vườn bưởi ven đê, tự tay thu hoạch và thưởng thức những quả chín căng mọng và mang về làm quà.

Không chỉ có cảnh đẹp, Đan Phượng còn là nơi lưu giữ hàng trăm di tích lịch sử - tôn giáo, trong đó nổi bật là chùa Giác Hải với kiến trúc kiểu trăm gian cổ kính và hệ thống tượng Phật quý hiếm. Đình Vạn Xuân mang kiến trúc dạng hành cung độc đáo, cùng với đình Đông Khê, quán Đoài Khê gợi nhớ một thời huy hoàng của kinh đô cũ. Đây còn là nơi đã sản sinh ra nhiều loại hình văn hóa dân gian độc đáo như chèo tàu, ca trù, thả diều…

Loạt đặc sản

Nem Phùng được làm cầu kỳ: chọn thịt nạc vai, bì lợn luộc, thái chỉ, trộn với thính gạo rang rồi gói lá chuối để lên men tự nhiên. Khi ăn, thực khách mở lớp lá, mùi thính bốc lên thơm nức, vị chua nhẹ, cay cay, ăn cùng lá sung, tương ớt... khiến bao người mê mẩn.

Không chỉ có nem, làng Thọ Vực (Đan Phượng) còn nổi tiếng với nghề chài lưới ven sông, từ đó hình thành món cá kho ăn kèm cơm khuôn đậm đà vị đồng quê.

Ngoài ra, vùng đất này còn có bánh tẻ Liên Hà, bánh gio Liên Hồng, cháo se Hạ Mỗ, kẹo lạc, rượu Bá - những món ăn dân dã đã đi vào ca dao: "Giò Chèm, rượu Bá, nem Phùng/Ai chưa thưởng thức xin đừng khoe sang…".