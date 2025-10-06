Bạn gái 'người đàn ông quyến rũ nhất thế giới' khéo khoe nâng ngực

Trong suốt thời gian ở Paris (Pháp) để tham dự tuần lễ thời trang, Kylie Jenner diện loạt trang phục hướng sự chú ý vào khuôn ngực lớn, không ngại khoe vòng một đã "nâng cấp".

Tham dự Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2026, Kylie Jenner liên tục gây chú ý với trang phục khoe vòng một đầy đặn. Đỉnh điểm, cô chỉ diện duy nhất áo ngực ren màu xanh dương, bổ sung đường diềm đen, khoác thêm blazer khi đi ăn tối.

Outfit táo bạo này hướng toàn bộ sự chú ý vào vòng một của bạn gái nam diễn viên Timothée Chalamet, người từng được mệnh danh là “người đàn ông quyến rũ nhất thế giới”. Mẫu áo ngực có khả năng nâng đỡ cũng góp phần thu hút sự chú ý. Hình ảnh này đạt hơn 500.000 lượt thích sau khoảng 3 giờ đăng tải.

Trước outfit táo bạo này, Kylie Jenner cũng diện chiếc váy tua rua 2 dây ánh bạc khi tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập mới của nhà mốt Schiaparelli. Thiết kế xẻ chữ V hướng sự chú ý vào phần ngực đầy đặn của người mặc.

Chiếc váy mang tinh thần tiệc tùng phần nào hưởng ứng xu hướng Showgirl được Taylor Swift lăng xê qua sản phẩm âm nhạc mới. Với độ ôm vừa phải, thiết kế này tôn vinh đường cong cơ thể chữ S của Kylie Jenner.

Kylie Jenner tập trung khoe vòng một lớn trong suốt Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2026. Ảnh: @kyliejenner.

Khi mới đến Paris (Pháp) trong mùa mốt này, bạn gái của “người đàn ông quyến rũ nhất thế giới” lại diện duy nhất nội y, thực hiện bộ hình trong phòng khách sạn. Với bộ đồ lót tối giản màu đen, cô khoe trọn lợi thế hình thể.

Trong đó, vòng một lớn vẫn là tâm điểm chú ý. Ở một số góc hình, phần ngực của Kylie Jenner dường như vượt ra khỏi chiếc áo lót, thu hút ánh nhìn.

Trước đó, Kylie Jenner từng công khai về phẫu thuật nâng ngực trên mạng xã hội. Khi được nhà sáng tạo nội dung Rachel Leary hỏi cần lưu ý gì khi yêu cầu nâng ngực, Kylie trả lời trong phần bình luận (hiện đã bị xóa): “445 cc, moderate profile, half under the muscle!!!!! silicone!!! garth fisher!!! hope this helps lol” (tạm dịch: “Dung tích 445 cc, dáng vừa phải, đặt một nửa dưới cơ, túi ngực silicone, bác sĩ Garth Fisher! Hy vọng thông tin này có ích nhé!”)

Cô không ngần ngại chia sẻ kích thước, loại túi, vị trí đặt túi ngực và tên bác sĩ thực hiện tại Beverly Hills (Mỹ). Sự thẳng thắn này nhận được sự ủng hộ từ nhiều người, xem đó là hành động của một “girl’s girl” - kiểu phụ nữ thấu hiểu phụ nữ.

Một số bình luận gọi Kylie là “người phụ nữ đích thực của công chúng”, cho rằng sự minh bạch của cô là cách thể hiện sự đồng hành với phái nữ. Tạp chí thời trang Mỹ Harper’s Bazaar đánh giá phát ngôn của Kylie đã đánh dấu “kỷ nguyên mới của sự minh bạch trong làm đẹp nhân tạo”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ sự “thành thật” của Kylie. Một số người cho rằng cô đang cổ súy quá mức cho một thủ thuật xâm lấn, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, bệnh lý hoặc ung thư hạch không Hodgkin (BIA-ALCL).

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ, số ca nâng ngực tại Mỹ năm 2023 đã vượt 300.000, tăng mạnh so với 212.500 ca năm 2000. Song đồng thời, số ca tháo bỏ túi ngực cũng tăng 9% chỉ trong năm qua.

Theo Elise Hu, tác giả cuốn Flawless: Lessons in Looks and Culture from the K-Beauty Capital (tạm dịch: Không tì vết: Những bài học về ngoại hình và văn hoá từ thủ phủ K-Beauty), cựu trưởng văn phòng NPR tại Hàn Quốc, sự “minh bạch” của Kylie vô tình củng cố những tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế và thậm chí nằm ngoài khả năng chi trả với nhiều phụ nữ.

“Việc Kylie chia sẻ ‘hướng dẫn nâng ngực’ cũng phản ánh cách ngành công nghiệp thị giác và làm đẹp liên tục tạo ra thị trường cho những thứ mà chính họ đã biến thành ‘vấn đề’ trên cơ thể phụ nữ”, bà Hu nói.