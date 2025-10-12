Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt kẻ cướp giật tài sản tại tiệm vàng

  • Chủ nhật, 12/10/2025 18:46 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Thành vào tiệm vàng nhờ lấy tiền mặt rồi chuyển khoản, nhưng lại cướp giật số tiền từ tay nữ nhân viên rồi lên xe tẩu thoát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ nghi phạm Khúc Văn Thanh (sinh năm 2008, ngụ ấp Tân Yên, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Sáng ngày 9/10, Khúc Văn Thanh đến một tiệm vàng tại ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp và gặp chị L.A là nhân viên đang đứng bán hàng ở tiệm vàng.

Tại đây, Thanh yêu cầu chị L.A cho rút 63 triệu đồng tiền mặt và sẽ chuyển khoản lại. Không ngần ngại, chị L.A đưa số tài khoản của tiệm vàng cho Thanh. Tuy nhiên, Thanh chỉ chuyển vào tài khoản 63.100đ và nhanh chóng cướp giật lấy số tiền 63.000.000đ chị A đang cầm rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Cơ quan công an làm việc với nghi phạm cướp tài sản tại tiệm vàng. (Ảnh: CA)

Sau khi nhận tin báo về vụ cướp giật này, Tổ Công tác số 5 Công an tỉnh Đồng Tháp kết hợp Công an xã Mỹ Quí tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác phối hợp của công an xã Mỹ Quí, công an xã Phong Hoà và công an xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp xác định và truy bắt Khúc Văn Thanh tại xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long.

Làm việc với cơ quan công an, Thanh thừa nhận, do không có tiền tiêu xài nên thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, Thanh còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, trước đó vào tháng 8/2025, Thanh đã thực hiện 1 lừa đảo khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đang trong quá trình tại ngoại Thanh tiếp tục phạm tội.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

Trưởng phòng CSHS kể quá trình truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng, thông tin về quá trình điều tra, truy xét, bắt giữ nghi phạm người nước ngoài thực hiện vụ tấn công bảo vệ, cướp cửa hàng vàng.

12:20 28/8/2025

Nghi phạm cầm búa cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng là người nước ngoài

Nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn trong đêm 26/8 ở Đà Nẵng là người nước ngoài.

12:26 27/8/2025

Bắt nghi phạm cầm búa xông vào cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng PNJ ở Đà Nẵng là người nước ngoài, bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 13 giờ gây án.

12:21 27/8/2025

https://vov.vn/phap-luat/bat-ke-cuop-giat-tai-san-tai-tiem-vang-post1237330.vov

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL

cướp tiệm vàng Đồng Tháp cướp giật tài sản tiệm vàng giá vàng

    Đọc tiếp

    Vi sao DJ Ngan 98 bi khoi to, bat giam? hinh anh

    Vì sao DJ Ngân 98 bị khởi tố, bắt giam?

    3 giờ trước 14:15 13/10/2025

    0

    Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) bị khởi tố, bắt giam với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả, với doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý