Bắt kẻ cướp giật tài sản tại tiệm vàng

Thành vào tiệm vàng nhờ lấy tiền mặt rồi chuyển khoản, nhưng lại cướp giật số tiền từ tay nữ nhân viên rồi lên xe tẩu thoát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ nghi phạm Khúc Văn Thanh (sinh năm 2008, ngụ ấp Tân Yên, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Sáng ngày 9/10, Khúc Văn Thanh đến một tiệm vàng tại ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp và gặp chị L.A là nhân viên đang đứng bán hàng ở tiệm vàng.

Tại đây, Thanh yêu cầu chị L.A cho rút 63 triệu đồng tiền mặt và sẽ chuyển khoản lại. Không ngần ngại, chị L.A đưa số tài khoản của tiệm vàng cho Thanh. Tuy nhiên, Thanh chỉ chuyển vào tài khoản 63.100đ và nhanh chóng cướp giật lấy số tiền 63.000.000đ chị A đang cầm rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Cơ quan công an làm việc với nghi phạm cướp tài sản tại tiệm vàng. (Ảnh: CA)

Sau khi nhận tin báo về vụ cướp giật này, Tổ Công tác số 5 Công an tỉnh Đồng Tháp kết hợp Công an xã Mỹ Quí tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác phối hợp của công an xã Mỹ Quí, công an xã Phong Hoà và công an xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp xác định và truy bắt Khúc Văn Thanh tại xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long.

Làm việc với cơ quan công an, Thanh thừa nhận, do không có tiền tiêu xài nên thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, Thanh còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, trước đó vào tháng 8/2025, Thanh đã thực hiện 1 lừa đảo khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đang trong quá trình tại ngoại Thanh tiếp tục phạm tội.