Bất ngờ danh tính nhóm du khách hát 'Bèo dạt mây trôi' ở Bắc Ninh

Nhóm du khách gây ngỡ ngàng khi đồng thanh hát "Bèo dạt mây trôi" tại đền Đô (Bắc Ninh). Nhiều người càng bất ngờ khi biết họ thuộc dàn hợp xướng nổi tiếng tại Đức.

Khoảng 15h ngày 14/10, khi đi ngang đền Đô (phường Từ Sơn, Bắc Ninh), một người dân chứng kiến nhóm du khách Đức cùng hòa giọng bài dân ca Bèo dạt mây trôi một cách điêu luyện cùng các liền anh, liền chị.

Quá bất ngờ, người này ghi lại và đăng tải video lên mạng xã hội, cho rằng mình bốc trúng "sít rịt" (sự may mắn hiếm có). Video hiện đạt gần 670.000 lượt xem, cùng nhiều bình luận tán thưởng.

Theo Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt đền Đô, nhóm du khách trên thuộc dàn hợp xướng Lichtenberg Berlin, đến theo hành trình "Từ 5 cửa ô đến miền Quan họ" của tuyến tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô". Xuống ga Từ Sơn (Bắc Ninh), họ bắt đầu tham quan đền và tham gia hoạt động địa phương, trong đó có xem hát Quan họ.

Katrin Hübner, một người trong nhóm du khách, đồng thời là nhạc trưởng, cho biết dàn hợp xướng đến TP.HCM ngày 9/10 để tham gia đêm hòa nhạc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức. Vì vậy, những làn điệu như Qua cầu gió bay, Trống cơm, Bèo dạt mây trôi… được tập luyện bằng tiếng Việt từ trước.

Ngày 17/10, cả nhóm tiếp tục biểu diễn tại Hà Nội nên tranh thủ trải nghiệm tuyến tàu để tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Khi tham quan đền Đô, các thành viên hào hứng xem hát Quan họ. Sau đó bày tỏ mong muốn cùng liền anh, liền chị giao lưu bài Bèo dạt mây trôi.

"Đứng giữa ngôi đền cổ kính và hát dân ca Bắc Bộ theo phong cách acappella (hòa giọng không nhạc đệm) châu Âu. Tôi nghĩ đó là sự giao thoa giữa du lịch và âm nhạc, khiến chúng tôi muốn quay lại đây", Katrin bày tỏ với Tri Thức - Znews.

Trước đó, tại đền Đô, cả nhóm được xem làm tranh dân gian Đông Hồ, gói bánh phu thê và nhảy ca khúc Bắc Bling. Theo miêu tả, ngôi đền mang đậm kiến trúc cổ Việt Nam với mái ngói, hồ nước lớn, không khí dâng hương rất trang nghiêm.

Dàn hợp xướng này cũng đánh giá cao tuyến tàu "Hà Nội 5 cửa ô", cho rằng du lịch Việt Nam đang lồng ghép khéo léo yếu tố văn hóa. Trên tuyến tàu có biểu diễn xẩm, chèo và âm nhạc đương đại. Hơn cả là được thưởng thức ẩm thực Hà Nội như cốm, trà sen hoặc đồ ăn theo mùa. Nội thất tàu sang trọng, sàn tàu mô phỏng đường ray, tường tàu gợi lại chất thép của cầu Long Biên.

Ở Bắc Ninh, đền Đô được mệnh danh là Kinh đô của văn hóa Lý - Trần, lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh vô giá. Nơi đây hiện thờ 8 vị vua nhà Lý với lối kiến trúc kế thừa phong cách cung đình và dân gian, hoa văn gỗ lim. Năm 2014, ngôi đền được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Trước đó, từ sau sức nóng của MV Bắc Bling (Hoà Minzy), Bắc Ninh cũng mở tour tham quan miễn phí nhiều điểm di tích nổi tiếng trong 3 tháng (8/3-30/6) vào mỗi thứ 7, Chủ nhật. Trong đó, tour 1 đưa du khách đến tham quan đền Đô.

Thời điểm lý tưởng để thăm đền là khoảng thời gian diễn ra lễ hội đền Đô. Ngày 14-16/3 âm lịch hàng năm có nhiều nghi lễ như rước kiệu, tế lễ, dâng hương, hát Quan họ trên hồ Bán Nguyệt. Ngoài ra, vào cuối tuần, tại đây có các lớp Quan họ để du khách dự thính.

Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Ninh đón khoảng 5,4 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khách quốc tế đạt hơn 345.000 lượt, đạt 99% so với kế hoạch năm nay. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 4.748 tỷ đồng .