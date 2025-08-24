'Biển người' che ô giữa trưa nắng chờ xem tổng hợp luyện diễu binh

- Vào 20h 24/8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.
- Quy mô sự kiện tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.
- Từ sáng sớm, người dân ở thủ đô đã háo hức xem trực thăng, "hổ mang chúa" chao lượn trên bầu trời và đổ ra đường tìm những vị trí đẹp để ngắm đoàn diễu binh, diễu hành.
-
Tại cửa hàng Kem Tràng Tiền, người dân xếp hàng dài để mua kem giải khát. Không khí nóng bức và thời gian dài chờ đợi khiến nhu cầu tăng cao, nhiều quầy kem cháy hàng, hết nhiều loại kem. Mỗi người phải chờ 15-20 phút mới mua được kem.
Hà Vy (19 tuổi, sinh viên Đại học Ngoại thương) đi cùng các em trong nhà tới khu vực hồ Gươm hoà chung không khí hân hoa với cả nước. Buổi tổng duyệt sau và buổi duyệt binh chính thức vào ngày đại lễ, gia đình Vy dự kiến đi “camp” cả nhà, bao gồm bố mẹ Vy và các cô dì chú bác, các cháu… tổng cộng hơn 20 người. Ảnh: Châu Sa.
-
"Biển người" che ô chờ đoàn diễu binh
12h30, người dân từ khắp các ngả đường đổ về kín ngã năm Hàng Cháo - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học. Khu vực bạt phục vụ nhân dân gần như không còn chỗ trống. Trời nắng nóng, nhiều người bỏ lại dép, áo mưa rồi di chuyển vào khu vực gốc cây, hàng quán xung quanh.
Ghi nhận tại một quán cà phê trên mặt đường Nguyễn Thái Học, người dân lấp kín chỗ từ 11h. Trên các tầng chưa bố trí bàn ghế, nhiều gia đình sẵn sàng nằm, ngồi xuống đất để hưởng gió điều hoà.
Gia đình chị Nguyễn Thị My (34 tuổi) cùng gần 20 người lớn và trẻ nhỏ đã rủ nhau đi xem chương trình tổng hợp luyện. Để có chỗ ngồi thuận lợi, cả nhà đã liên hệ đặt trước với quán cafe này từ hai ngày trước, song phía gia đình không tiết lộ số tiền phải chi cho việc giữ chỗ.
Theo chia sẻ, mỗi người trong họ hàng được phân công nhận một số điểm tập trung, riêng gia đình chị My thay phiên nhau ngồi túc trực tại quán để đảm bảo không bị mất chỗ. Ảnh: Ngọc Bích.
-
12h30, người dân ngồi kín vỉa hè đường Hùng Vương, từ nút giao Trần Phú đến Nguyễn Thái Học. Trời nắng to, bóng ô rợp trên đường, người dân chen nhau di chuyển tìm nơi tránh nắng. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời khoảng 33°C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C; nhiệt độ cao nhất 31-33°C, có nơi trên 33°C. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Bờ hồ Hoàn Kiếm chật kín người
Khoảng 12h, người dân đã tập trung rất đông hai bên đường dọc phố Tràng Tiền - Hàng Khay, “camp” (cắm trại) chỗ để có thể theo dõi đoàn diễu binh vào buổi tối. Nhiều gia đình đi nhóm hàng chục người, có cả em nhỏ, chuẩn bị đồ ăn và nước uống đầy đủ. Trời khá nắng nóng, nhiều người đặt dép, ba lô, áo mưa... để giữ chỗ rồi vào sát hàng quán để tránh nắng. Ảnh: Châu Sa.
-
"Đại hội" cơm nắm, xôi giò
Tại điểm theo dõi diễu binh, diễu hành qua đường Thanh Niên, một số người dân cầm túi lớn thu gom rác thải, chai nhựa, túi nilon trên đường. Họ kêu gọi mọi người cùng chung tay giữ vệ sinh, giữ gìn hình ảnh phố phường sạch đẹp. Lời nhắc nhở được nhiều người có mặt hưởng ứng. Ảnh: Quỳnh Trang.
-
Chị Ngô Thị Trinh cùng gia đình 14 người đã đến tuyến đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng từ 9h30. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Trinh cho biết mang theo xôi, giò, cơm nắm, muối vừng, nước lọc và cà phê để ăn trong lúc ngồi chờ xem diễu binh vào tối cùng ngày.
"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn thức ăn từ tối hôm qua để dùng cho cả ngày hôm nay, bởi đã lường trước việc phải chờ đến tối muộn", chị Trinh nói.
Anh Lê Văn Trang cùng gia đình 12 người đi từ Vĩnh Phúc đến Hà Nội để đón xem diễu binh từ chiều hôm qua. Nhóm anh Trang cũng chuẩn bị giò, trứng, thịt rang, xôi, bánh mì, hoa quả cho cả ngày chờ xem diễu binh. Ảnh: Quỳnh Trang, Linh Vũ.
-
Người dân "cắm trại" từ sáng sớm
Từ khoảng 7h ngày 24/8, nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội, đặc biệt là khu vực sát Quảng trường Ba Đình, đã đông đúc người dân chờ đợi. Một số trải chiếu, bày thức ăn, dựng lều trại tại vị trí đẹp, chờ đến giờ diễn ra tổng hợp luyện diễu binh lần 2 vào 20h cùng ngày.
Từ đêm 23/8, Nguyễn Hiền đã cùng nhóm bạn thân đi từ Thanh Hóa để hòa vào dòng người xem tổng hợp luyện diễu binh vào tối 24/8 tại Hà Nội.
7h, Hoàng Diệu Thương cùng nhóm đồng nghiệp 8 người cùng công ty đã đến khu vực đường Hùng Vương để chờ khối Tác chiến điện tử. Dù đến từ sớm, cô bất ngờ khi phát hiện nhiều người đã đến từ 5h để có vị trí đẹp. Ảnh: Linh Vũ.
-
Người dân reo hò khi trực thăng, "hổ mang chúa" bay qua bầu trời Hà Nội
Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, từ sáng sớm 24/8, đông đảo người dân đã có mặt và chờ đợi những màn trình diễn của đội bay. Hàng nghìn người thích thú reo hò, giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc hiếm có.
Đây là lần thứ hai phi đội thực hiện bay luyện tại Hà Nội, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Theo kế hoạch, trong lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, có 9 tốp bay với khoảng 30 máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia. Ảnh: Đinh Hà, Duy Hiệu, Trần Hiền.
-
Bắt đầu từ 8h sáng 24/8, bầu trời Hà Nội rền vang tiếng động cơ. Từ các sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh), biên đội bay gồm trực thăng Mi, Casa, “hổ mang chúa” Su-30MK2 cất cánh, nối đội hình tiến thẳng vào trung tâm thủ đô. Thời tiết nhiều mây mù, hạn chế tầm nhìn, song hàng nghìn người dân vẫn hào hứng chờ đón màn trình diễn trên không của biên đội Không quân nhân dân Việt Nam. Video: Duy Hiệu, Việt Hà, Trần Hiền.
-
Bài học sau “concert quốc gia” ngày 1
Sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21/8, nhiều bí kíp được rút ra giúp người dân chuẩn bị tốt hơn cho những lần tham gia tiếp theo:
- Chọn đúng "điểm vàng"
- Gửi xe thông minh, ưu tiện phương tiện công cộng
- Đến thật sớm
- Bám sát vỉa hè, rào chắn
- Chuẩn bị tinh thần
- Tận dụng địa hình xung quanh để có góc nhìn tốt
- Mang đồ gọn nhẹ
- Cẩn trọng với “giá trên trời” từ hàng rong
- Mang giày thể thao
- Đừng vội về ngay sau khi kết thúc. Xem chi tiết, TẠI ĐÂY. Ảnh: Minh Chiến.
-
Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2
- Thời gian: 20h tối 24/8
- Địa điểm: Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành
- Quy mô: Tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ
Người dân có thể theo dõi từ xa trên các tuyến phố nằm trong lộ trình tổng hợp luyện, xem TẠI ĐÂY.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và diễu binh, diễu hành, TP Hà Nội bố trí lắp 22 màn hình LED cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng. Ảnh: Việt Linh, Duy Hiệu.