Thông điệp ý nghĩa dán trên kính an toàn ở Vạn Hạnh Mall

18:00 15/8/2025 18:00 15/8/2025 Đời sống 7.8K

"Cứ từ từ, trái tim rồi sẽ lành", "Bạn không cô đơn, yêu thương vẫn đang ở quanh đây", "Hôm nay chưa ổn? Không sao. Ngày mai mình thử lại nhé"... là những dòng thông điệp ý nghĩa được dán tại tầng 6 Vạn Hạnh Mall, chạm đến trái tim nhiều người.

