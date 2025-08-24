Người dân reo hò khi dàn xe tên lửa Scud và bờ REDUT đi qua
Khoảng 17h30 ngày 24/8, người dân hò reo khi đoàn xe chở tên lửa Scud và Redut lần lượt di chuyển qua đường Nghi Tàm (Tây Hồ, Hà Nội).
Khoảng 17h ngày 24/8, các khối nam sĩ quan tiến vào từ đường Thụy Khuê, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần thứ hai ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Khoảng 17h30 ngày 24/8, người dân hò reo khi đoàn xe chở tên lửa Scud và Redut lần lượt di chuyển qua đường Nghi Tàm (Tây Hồ, Hà Nội).
Trước buổi tổng hợp luyện A80 ngày 24/8, khối danh dự Ba quân chủng xuất hiện tại điểm tập kết Công viên Bách Thảo trong tiếng reo hò không ngớt của người dân.
Tình huống hài hước nhưng cũng xúc động lan truyền trên mạng xã hội. Mạnh thường quân nhanh chóng được tìm ra là TikToker Bảo Đồng Nát.
Trong tình huống nguy hiểm, hai nữ nhân viên gác tàu đã bình tĩnh xử lý, cứu sống người đàn ông và đảm bảo an toàn cho đoàn tàu chạy qua.
Khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi của Nguyễn Lê Trúc Nghi và Hồ Văn Quyến, hai chiến sĩ trong hàng ngũ diễu binh A80, gây sốt trên mạng xã hội với hơn 1 triệu lượt xem. Câu chuyện tình yêu nảy nở giữa họ đã “gây sốt” mạng xã hội.
Khi trở về điểm tập kết sau buổi tổng hợp luyện, khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân khiến nhiều người dân thích thú khi vừa đi vừa làm động tác "bắn tim" đáng yêu.
Trước giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện, hàng trăm chiến sĩ đã cùng người dân hát vang các bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", "Hát mãi khúc quân hành".
Trước giờ các khối diễu binh, diễu hành xuất hiện, một nhóm hào hứng rủ nhau "cụng ly", hô vang khẩu hiệu "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Nét mặt ai cũng ánh lên niềm tự hào.
Vợ chồng Duy Mạnh trang trí nhà cửa, chào đón người dân tới check-in trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Trưa 20/8, khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đến Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hơn 30 quân nhân đều có vóc dáng cao lớn 1,8-1,9 m, tác phong chỉnh tề.