BMW M Competition bị khai tử?

Trên thực tế, tất cả những phiên bản tiêu chuẩn của BMW M giờ đây đã được trang bị tương đương với biến thể M Competition.

Tại Japan Mobility Show 2025, Giám đốc điều hành BMW M - ông Frank van Meel - xác nhận rằng biến thể "Competition" đã chính thức biến mất khỏi danh mục xe của hãng. Lý do: mọi mẫu BMW M đều được sản xuất ở mức trang bị từng dành riêng cho phiên bản Competition.

Từng là biểu tượng đầy khát khao của những tín đồ tốc độ, huy hiệu BMW M Competition đã chính thức được lược bỏ trên toàn bộ dải sản phẩm của thương hiệu.

Competition từng là biểu tượng cho phiên bản mạnh mẽ hơn của các mẫu xe đến từ Đức với công suất cao hơn, hệ thống treo cứng hơn và một vài chi tiết thiết kế riêng. Ý tưởng này bắt nguồn từ việc BMW M muốn tạo ra 2 cấp độ sản phẩm tương tự các đối thủ.

Theo ông van Meel, sự khác biệt đó dần trở nên thừa thãi: "Hơn 80% khách hàng của chúng tôi chọn bản Competition ngay từ đầu. Vì vậy, chúng tôi quyết định biến 'Competition' thành phiên bản tiêu chuẩn".

Hiện tại, dòng xe thể thao cỡ nhỏ BMW M2 G87 đã không còn biến thể M2 Competition như thế hệ đầu tiên, tuy nhiên hiệu suất của các phiên bản tiêu chuẩn đã vượt xa so với bản Competition trước đây.

Thực tế, điều này đã bắt đầu từ thế hệ mới của BMW M2 (G87), khi mẫu xe này đạt công suất 460 mã lực và lên đến 480 mã lực với bản nâng cấp giữa vòng đời. Giờ đây, mọi chiếc BMW M đều mang sức mạnh tối đa từng dành cho bản hiệu năng cao, khiến tên gọi Competition không còn cần thiết. "Bạn có thể nói rằng mọi mẫu M hiện tại đều là bản Competition", ông van Meel nói thêm.

Sự thay đổi này cũng phản ánh hướng đi mới của BMW M: đơn giản hóa danh mục, loại bỏ sự rườm rà về huy hiệu và tập trung vào 3 cấp độ chính: M là mẫu xe hiệu suất cao tiêu chuẩn, M CS là phiên bản trọng lượng nhẹ và sản xuất với số lượng giới hạn, trong khi M CSL là bản đỉnh cao dành cho nhà sưu tầm.

Thay vì sử dụng Competition như một dải sản phẩm riêng, BMW M đã mở rộng các thương hiệu quen thuộc trong quá khứ như "CS" hay "CSL" trên các mẫu xe nâng cấp về công suất và giảm trọng lượng.

Chiến lược mới này giúp BMW M chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp - kỷ nguyên điện hóa, với các mẫu xe lai và thuần điện phát triển trên nền tảng Neue Klasse. Dự kiến BMW M3 G84 cũng sẽ tuân theo triết lý này. Huy hiệu "Competition" tuy biến mất, nhưng tinh thần của nó vẫn tồn tại. BMW M tiếp tục tạo ra những cỗ máy thể thao thuần chất - chỉ khác rằng, giờ đây "hiệu năng đỉnh cao" là tiêu chuẩn ngay từ khi bạn bước vào thế giới M.