Cấm hoàn toàn các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình

- Từ sáng sớm, người dân ở thủ đô đã háo hức xem trực thăng, "hổ mang chúa" chao lượn trên bầu trời và đổ ra đường tìm những vị trí đẹp để ngắm đoàn diễu binh, diễu hành.
- Lúc 13h30, khu vực trung tâm thành phố bất chợt đổ mưa, dù trước đó vẫn nắng to. Bất chấp điều này, nhiều người mặc áo mưa chuẩn bị sẵn từ nhà, quyết bám vị trí.
- 20h 24/8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Quy mô sự kiện tương đương lễ chính thức.
Ngất xỉu vì nắng, mưa thất thường
Sau khoảng 4 tiếng chờ đợi dưới thời tiết nắng và mưa bất chợt, cộng với không khí ngột ngạt vì chen chúc nơi đông người, một cô gái có dấu hiệu mệt mỏi và ngất, được lập tức cõng vào Bệnh viện Xanh Pôn. Người nhà cho biết cả gia đình từ Sóc Sơn về tới đường Trần Phú vào tầm trưa. Hiện, nữ bệnh nhân đã tỉnh, được bác sĩ theo dõi. Ảnh: Phương Anh.
"Khối nghỉ hè" háo hức chờ gặp các chú bộ đội
Ông Lê Sĩ Tiến (57 tuổi, cựu chiến binh quê Thanh Hóa) cùng 5 người cháu bắt xe ra Hà Nội từ ngày 23/8, thuê một phòng trọ gần khu vực Ba Đình để kịp theo dõi buổi tổng duyệt. “Lũ trẻ háo hức lắm, chúng bảo muốn tận mắt thấy máy bay, xe cơ giới, các chú bộ đội diễu hành. Tôi nghĩ đây là dịp hiếm có, nên thu xếp đưa các cháu ra thủ đô”, cựu chiến binh U60 chia sẻ.
Khi trời bất ngờ đổ mưa, trong khi nhiều gia đình phải loay hoay tìm chỗ trú, ông Tiến nhanh chóng dẫn các cháu vào sảnh Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để tránh mưa. Ảnh: Ngọc Bích.
Sáng nay, bé An Nhiên (8 tuổi, sống tại khu vực Tam Trinh) đã thức dậy rất sớm. Cô bé ríu rít theo mẹ ra khu vực Mỹ Đình để kịp ngắm những chiếc máy bay luyện tập trên bầu trời. Sau khi mãn nhãn với màn trình diễn trên không, hai mẹ con tiếp tục di chuyển về phố Chu Văn An - nơi đoàn diễu binh dự kiến đi qua. Dọc đường, dù đã dậy sớm và di chuyển liên tục, An Nhiên không tỏ ra mệt mỏi, ngược lại, càng đến gần điểm tập trung, bé càng hào hứng.
“Con mong được nhìn thấy các chú bộ đội đi qua, mặc quân phục rất đẹp và đi đều lắm”, cô bé chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.
Nhiều em nhỏ giống như An Nhiên, háo hức mong chờ được gặp các chiến sĩ diễu binh. Ảnh: Ngọc Bích.
Cấm hoàn toàn các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình
Từ 13h30, các tuyến đường xung quanh Quảng trường Ba Đình đã được cấm hoàn toàn. Ảnh: Duy Hiệu.
Lực lượng chức năng làm việc dưới trời mưa nhằm đảm bảo trật tự trên các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Ảnh: Duy Hiệu.
Mưa bất chợt, người chạy tìm chỗ trú, người thuê 30.000 đồng/ghế ngồi giữ chỗ
Cơn mưa đột ngột đổ xuống khi trời đang nắng to, gia đình 7 người của chị Phương Thùy không di chuyển. “Đến đây là vỡ òa cảm xúc, chúng tôi xác định ngồi đến đêm”, chị Thùy nói. Nhà chị thuê 7 ghế, với giá 30.000 đồng/chiếc để ngồi chờ. Chị cho biết giá này khá cao, song hôm nay là lễ đặc biệt nên đắt vẫn sẵn sàng thuê. Ảnh: Châu Sa.
Bà Lê Thị Chít (94 tuổi, phố Cửa Bắc) cùng con cháu đội mưa đứng chờ xem đoàn xe tăng. Mọi người chuẩn bị áo, mũ, khăn quàng, sticker cờ đỏ sao vàng để hòa chung với ngày hội lớn ở thủ đô. Ảnh: Việt Linh.
Chị Nguyễn Thị Dung (37 tuổi, Đông Anh) cùng gia đình có mặt trên đường Thanh Niên từ 10h sáng. “Trời mưa có chút bất ngờ nhưng khiến thời tiết mát mẻ hơn, cả nhà càng thêm phấn khích. Tôi cũng động viên các con cố gắng lên, chỉ còn vài tiếng là được xem các chú bộ đội rồi”, chị Dung nói.
Anh Tuấn Anh (42 tuổi, Đống Đa) tận dụng tấm bạt trải đất để buộc 4 góc gốc cây và màn hình LED, tạo thành mái che và mời người dân tới trú mưa trên đường Thanh Niên. Ảnh: Đinh Hà.
Tại đường Trần Phú, trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, nhiều người dân di chuyển vào khu vực sảnh chờ của Bệnh viện Xanh Pôn để trú mưa. 12h30 mới di chuyển từ Hoài Đức tới Hà Nội, Thu Trang cho biết gia đình 7 người vẫn chưa tìm được chỗ ngồi để xem diễu binh, diễu hành. Thời tiết không ủng hộ, Trang vội mặc áo mưa cho em trai rồi dắt nhau chạy vào bệnh viện tìm chỗ trú. Ảnh: Ngọc Bích.
Mưa lớn ở khu hồ Gươm lúc gần 13h30, người dân nhanh chóng tìm chỗ trú. Không ít người mặc áo mưa, đội ô giữ nguyên vị trí, bất chấp mưa gió. Bạch Diệp và Yến Nhi nhất quyết đứng nguyên vị trí để “xí” chỗ ngay giao lộ Tràng Tiền - Hàng Bài. Đây sẽ là vị trí đẹp để theo dõi đoàn diễu binh đi qua.
“Tôi sẽ đứng đây đến khi nào mưa lớn quá không thể trụ nữa thì thôi. Đã ra đến đây rồi, tôi nhất quyết nhận chỗ này”, Diệp nói.
Gia đình Nguyễn Văn Thắng (37 tuổi) từ Long Biên qua Tràng Tiền từ sớm. Gia đình anh cho bé Việt (2 tuổi) đi theo để bé cảm nhận không khí hân hoan đặc biệt của dịp đại lễ.
Gia đình chuẩn bị áo mưa, mũ nón để thích ứng với mọi điều kiện thời tiết do biết trước thông tin dự báo bão lớn.
13h33, trời từ nắng nóng chuyển mưa giông lớn, nhiều gia đình di chuyển vào trong nhà nhưng gia đình anh Thắng vẫn “bám trụ” ngã giao Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền, tại ngay rìa vỉa hè. Bé Việt không thấy mệt mỏi mà nhún nhảy hào hứng chờ đón đoàn diễu binh. Ảnh: Châu Sa.
Dựng lều che nắng, chắn mưa chờ xem diễu binh
Một gia đình từ Thanh Oai lên phố Chu Văn An, mang theo đầy đủ đồ ăn nhẹ, nước uống và cả lều trại để chờ xem diễu binh. Thấy trời âm u, anh chị quyết định dựng lều làm chỗ nghỉ cho hai con nhỏ. Vị trí dựng lều không nằm trên tuyến chính đoàn diễu binh sẽ đi qua, nhưng những điểm đẹp khác đã kín chỗ từ sớm.
“Có chỗ ngồi nghỉ là được, khi đoàn đi qua chúng tôi sẽ di chuyển ra ngoài xem rồi lại quay về lều”, người chồng chia sẻ. Với họ, chuyến đi giống như một buổi dã ngoại ngay giữa lòng thành phố, vừa chờ sự kiện, vừa quây quần cùng nhau. Ảnh: Ngọc Bích.
Quán kem, cà phê kín chỗ vì nắng nóng
Tại cửa hàng Kem Tràng Tiền, người dân xếp hàng dài để mua kem giải khát. Không khí nóng bức và thời gian dài chờ đợi khiến nhu cầu tăng cao, nhiều quầy kem cháy hàng, hết nhiều loại kem. Mỗi người phải chờ 15-20 phút mới mua được kem.
Hà Vy (19 tuổi, sinh viên Đại học Ngoại thương) đi cùng các em trong nhà tới khu vực hồ Gươm hòa chung không khí hân hoa với cả nước. Buổi tổng duyệt sau và buổi duyệt binh chính thức vào ngày đại lễ, gia đình Vy dự kiến đi “camp” cả nhà, bao gồm bố mẹ Vy và các cô dì chú bác, các cháu… tổng cộng hơn 20 người. Ảnh: Châu Sa.
12h30, người dân từ khắp các ngả đường đổ về kín ngã năm Hàng Cháo - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học. Khu vực bạt phục vụ nhân dân gần như không còn chỗ trống. Trời nắng nóng, nhiều người bỏ lại dép, áo mưa rồi di chuyển vào khu vực gốc cây, hàng quán xung quanh.
Ghi nhận tại một quán cà phê trên mặt đường Nguyễn Thái Học, người dân lấp kín chỗ từ 11h. Trên các tầng chưa bố trí bàn ghế, nhiều gia đình sẵn sàng nằm, ngồi xuống đất để hưởng gió điều hoà.
Gia đình chị Nguyễn Thị My (34 tuổi) cùng gần 20 người lớn và trẻ nhỏ đã rủ nhau đi xem chương trình tổng hợp luyện. Để có chỗ ngồi thuận lợi, cả nhà đã liên hệ đặt trước với quán cà phê này từ 2 ngày trước, song phía gia đình không tiết lộ số tiền phải chi cho việc giữ chỗ.
Theo chia sẻ, mỗi người trong họ hàng được phân công nhận một số điểm tập trung, riêng gia đình chị My thay phiên nhau ngồi túc trực tại quán để đảm bảo không bị mất chỗ. Ảnh: Ngọc Bích.
"Biển người" che ô chờ đoàn diễu binh
12h30, người dân ngồi kín vỉa hè đường Hùng Vương, từ nút giao Trần Phú đến Nguyễn Thái Học. Trời nắng to, bóng ô rợp trên đường, người dân chen nhau di chuyển tìm nơi tránh nắng. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời khoảng 33°C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C; nhiệt độ cao nhất 31-33°C, có nơi trên 33°C. Ảnh: Duy Hiệu.
Khoảng 12h, người dân đã tập trung rất đông hai bên đường dọc phố Tràng Tiền - Hàng Khay, “camp” (cắm trại) chỗ để có thể theo dõi đoàn diễu binh vào buổi tối. Nhiều gia đình đi nhóm hàng chục người, có cả em nhỏ, chuẩn bị đồ ăn và nước uống đầy đủ. Trời khá nắng nóng, nhiều người đặt dép, ba lô, áo mưa... để giữ chỗ rồi vào sát hàng quán để tránh nắng. Ảnh: Châu Sa.
"Đại hội" cơm nắm, xôi giò
Tại điểm theo dõi diễu binh, diễu hành qua đường Thanh Niên, một số người dân cầm túi lớn thu gom rác thải, chai nhựa, túi nilon trên đường. Họ kêu gọi mọi người cùng chung tay giữ vệ sinh, giữ gìn hình ảnh phố phường sạch đẹp. Lời nhắc nhở được nhiều người có mặt hưởng ứng. Ảnh: Quỳnh Trang.
Chị Ngô Thị Trinh cùng gia đình 14 người đã đến tuyến đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng từ 9h30. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Trinh cho biết mang theo xôi, giò, cơm nắm, muối vừng, nước lọc và cà phê để ăn trong lúc ngồi chờ xem diễu binh vào tối cùng ngày.
"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn thức ăn từ tối hôm qua để dùng cho cả ngày hôm nay, bởi đã lường trước việc phải chờ đến tối muộn", chị Trinh nói.
Anh Lê Văn Trang cùng gia đình 12 người đi từ Vĩnh Phúc đến Hà Nội để đón xem diễu binh từ chiều hôm qua. Nhóm anh Trang cũng chuẩn bị giò, trứng, thịt rang, xôi, bánh mì, hoa quả cho cả ngày chờ xem diễu binh. Ảnh: Quỳnh Trang, Linh Vũ.
Người dân "cắm trại" từ sáng sớm
Từ khoảng 7h ngày 24/8, nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội, đặc biệt là khu vực sát Quảng trường Ba Đình, đã đông đúc người dân chờ đợi. Một số trải chiếu, bày thức ăn, dựng lều trại tại vị trí đẹp, chờ đến giờ diễn ra tổng hợp luyện diễu binh lần 2 vào 20h cùng ngày.
Từ đêm 23/8, Nguyễn Hiền đã cùng nhóm bạn thân đi từ Thanh Hóa để hòa vào dòng người xem tổng hợp luyện diễu binh vào tối 24/8 tại Hà Nội.
7h, Hoàng Diệu Thương cùng nhóm đồng nghiệp 8 người cùng công ty đã đến khu vực đường Hùng Vương để chờ khối Tác chiến điện tử. Dù đến từ sớm, cô bất ngờ khi phát hiện nhiều người đã đến từ 5h để có vị trí đẹp. Ảnh: Linh Vũ.
Người dân reo hò khi trực thăng, "hổ mang chúa" bay qua bầu trời Hà Nội
Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, từ sáng sớm 24/8, đông đảo người dân đã có mặt và chờ đợi những màn trình diễn của đội bay. Hàng nghìn người thích thú reo hò, giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc hiếm có.
Đây là lần thứ hai phi đội thực hiện bay luyện tại Hà Nội, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Theo kế hoạch, trong lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, có 9 tốp bay với khoảng 30 máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia. Ảnh: Đinh Hà, Duy Hiệu, Trần Hiền.
Bắt đầu từ 8h sáng 24/8, bầu trời Hà Nội rền vang tiếng động cơ. Từ các sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh), biên đội bay gồm trực thăng Mi, Casa, “hổ mang chúa” Su-30MK2 cất cánh, nối đội hình tiến thẳng vào trung tâm thủ đô. Thời tiết nhiều mây mù, hạn chế tầm nhìn, song hàng nghìn người dân vẫn hào hứng chờ đón màn trình diễn trên không của biên đội Không quân nhân dân Việt Nam. Video: Duy Hiệu, Việt Hà, Trần Hiền.
Bài học sau “concert quốc gia” ngày 1
Sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21/8, nhiều bí kíp được rút ra giúp người dân chuẩn bị tốt hơn cho những lần tham gia tiếp theo:
- Chọn đúng "điểm vàng"
- Gửi xe thông minh, ưu tiện phương tiện công cộng
- Đến thật sớm
- Bám sát vỉa hè, rào chắn
- Chuẩn bị tinh thần
- Tận dụng địa hình xung quanh để có góc nhìn tốt
- Mang đồ gọn nhẹ
- Cẩn trọng với “giá trên trời” từ hàng rong
- Mang giày thể thao
- Đừng vội về ngay sau khi kết thúc. Xem chi tiết, TẠI ĐÂY. Ảnh: Minh Chiến.
Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2
- Thời gian: 20h tối 24/8
- Địa điểm: Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành
- Quy mô: Tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ
Người dân có thể theo dõi từ xa trên các tuyến phố nằm trong lộ trình tổng hợp luyện, xem TẠI ĐÂY.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và diễu binh, diễu hành, TP Hà Nội bố trí lắp 22 màn hình LED cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng. Ảnh: Việt Linh, Duy Hiệu.