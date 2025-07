Cảnh thuyền hàng rong trên vịnh Hạ Long lọt top ảnh đẹp The Guardian

Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt Flowers of the Earth của nghệ sĩ Saroj Patel đã biến nhà thờ Rotherham Minster thành một khu vườn rực rỡ sắc màu, nơi mỗi bông hoa góp phần tạo nên một không gian hài hòa, sống động và gắn kết. Đây là một phần trong khuôn khổ Liên hoan WOW (Women of the World) Rotherham 2025 ở Anh. Ảnh: Tim Dennell.