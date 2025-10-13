Chi phí sửa xe tại Mỹ ngày càng tăng do đâu?

Chi phí sửa chữa ôtô tại Mỹ đang tăng với tốc độ kỷ lục, đẩy gánh nặng tài chính lớn hơn lên vai người tiêu dùng.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, chi phí sửa chữa ôtô trung bình đã tăng 5% chỉ trong vòng một tháng, từ tháng 7 đến tháng 8 - mức tăng mạnh nhất từng được ghi nhận. So với cùng kỳ năm ngoái, hóa đơn sửa xe đã cao hơn 15% và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đầu năm nay, Mỹ áp mức thuế 25% lên linh kiện ôtô nhập khẩu, khiến nhiều người cho rằng đây là nguyên nhân chính khiến chi phí sửa chữa tăng vọt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bức tranh thực tế phức tạp hơn nhiều.

Ông Skyler Chadwick, Giám đốc Tư vấn sản phẩm tại Cox Automotive, cho biết: "Thuế là một phần, nhưng chúng ta còn chứng kiến tình trạng xe ngày càng cũ, thiếu hụt kỹ thuật viên lành nghề và xe ngày càng phức tạp để sửa chữa".

Đa phần các phụ tùng phụ kiện thay thế đều được chế tạo ngoài Mỹ. Do đó, người tiêu dùng sẽ trực tiếp chịu mức chênh lệch về thuế quan khi cần sửa chữa hay thay thế tại các garage.

Phần lớn linh kiện thay thế hiện nay đều nhập khẩu, đồng nghĩa ngay cả những chiếc xe "lắp ráp tại Mỹ" cũng phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung nước ngoài. Trong khi các hãng xe chọn cách hấp thụ phần lớn chi phí thuế để giữ giá xe mới ổn định, các xưởng sửa chữa không có khả năng này. Kết quả: người tiêu dùng phải gánh toàn bộ chi phí khi cần thay cảm biến, module hay bộ điều khiển điện tử.

Một nguyên nhân khác là người Mỹ đang giữ xe lâu hơn bao giờ hết. Tuổi trung bình của xe lưu hành hiện nay là 12,8 năm, tăng từ 12,6 năm vào năm ngoái. Những chiếc xe này thường cần những hạng mục đại tu đắt đỏ như hộp số, hệ thống treo hoặc đại tu động cơ.

Ngoài linh kiện, tiền công cũng chiếm một phần lớn của hóa đơn, vốn chiếm khoảng 60% tổng chi phí sửa chữa. Tình trạng thiếu hụt kỹ thuật viên, một vấn đề mà CEO Jim Farley của Ford cũng nhiều lần nhắc đến, đã khiến lương tăng khoảng 7% trong năm qua, theo Bộ Lao động Mỹ.

Bên cạnh đó, công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) và hệ thống điện hóa trên xe đời mới khiến việc sửa chữa trở nên phức tạp, đòi hỏi thiết bị chuyên dụng và thời gian dài hơn. Theo thống kê của Edmunds, giá trung bình cho một chiếc xe mới vào tháng 8 là khoảng 48.400 USD .

Giá xe đã qua sử dụng tăng 26% so với năm 2019, và với những xe chạy ít (dưới 3 năm), mức tăng có thể lên tới 40%. Cộng thêm lãi suất vay cao, 20% người mua xe mới phải trả hơn 1.000 USD /tháng, còn hơn 30% người mua xe cũ trả ít nhất 600 USD /tháng.

Vì vậy, nhiều người tiêu dùng đang chọn sửa xe thay vì mua xe mới. Ông Patrick Anderson, chủ tịch Anderson Economic Group, nhận xét: "Khi xe mới trở nên quá đắt đỏ, người tiêu dùng sẽ đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc hơn để sửa xe cũ".

Với hóa đơn sửa chữa đang tăng mạnh, khoản tiết kiệm này không còn đáng kể như trước. Trong bối cảnh thuế nhập khẩu tăng, thiếu hụt nhân lực, công nghệ ngày càng phức tạp và giá cả leo thang, nỗi lo chi phí sửa chữa xe của người tiêu dùng Mỹ dường như sẽ còn kéo dài.