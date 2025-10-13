Chiêu 'hút khách' của các hãng xe mới tại Việt Nam

Để tìm kiếm khách hàng mới, nhiều hãng xe đã triển khai các ưu đãi đặc biệt đến người dùng, đánh mọi khía cạnh từ bảo dưỡng, giá bán đến hậu mãi.

Năm 2025 chứng kiến làn sóng xe mới đổ bộ thị trường Việt Nam, kéo theo cuộc đua ưu đãi chưa từng có. Một số thương hiệu để kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng đã triển khai hàng loạt khuyến mại, giảm giá đặc biệt.

Họ sẵn sàng kéo dài thời hạn bảo hành hàng chục năm, nâng hạn mức ưu đãi lãi suất hay thậm chí cho vay trả trước 0 đồng nhằm tìm kiếm lượt bán.

Bảo hành đến 10 năm

Omoda & Jaecoo, thương hiệu ôtô từ Trung Quốc đã triển khai hàng loạt ưu đãi từ đầu năm đến nay nhằm tìm kiếm doanh số. Hiện tại, hãng tiếp tục triển khai chương trình bảo hành lên mức một triệu km hoặc 10 năm cho động cơ và 7 năm với toàn bộ xe.

GAC cũng đang áp dụng chương trình bảo hành 7 năm cho các mẫu MPV hạng sang của hãng. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe từ GAC tiếp tục được hưởng chương trình miễn phí dịch vụ cứu hộ 24/7, miễn phí nhân công bảo dưỡng trong 7 năm.

GAC cũng đang áp dụng chương trình hậu mãi kéo dài 7 năm với toàn dải sản phẩm. Ảnh: Phúc Hậu.

Đây có thể xem là mức bảo hành cao gần nhất đối với ôtô từng được áp dụng tại thị trường Việt. Giải pháp nâng thời gian bảo hành đến 10 năm có thể xem là lời hứa nhằm củng cố niềm tin của người dùng với thương hiệu. Ở thời điểm mà quá nhiều cái tên mới từ Trung Quốc xuất hiện, việc tạo được lòng tin sẽ là yếu tố đảm bảo thành bại của thương hiệu.

Ngoài bảo hành dài, Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng áp dụng 2 "chiêu" khác để thu hút khách hàng, gồm cam kết mua lại xe trong 30 ngày đối với mẫu Jaecoo J7 PHEV (giống chính sách đổi trả hàng của các hãng công nghệ) và bán gói trợ lý thông minh trị giá 20 triệu với giá 1 triệu đồng.

Sự kiện dài ngày tại nhiều tỉnh thành, ưu đãi lãi suất

Trước đây, các hãng xe Nhật Bản hay Hàn Quốc thường tổ chức các chuỗi sự kiện chăm sóc khách hàng dài ngày, dọc nhiều tỉnh thành.

Đây không chỉ là những "ngày hội" cho người dùng của hãng, mà còn là cơ hội để thương hiệu làm quen với tệp khách hàng tiềm năng tại các tỉnh.

BYD chọn cách tổ chức chuỗi sự kiện tăng độ phổ biến. Ảnh: Đan Thanh.

Năm nay, các thương hiệu Trung Quốc cũng bắt đầu triển khai các ngày hội chăm sóc khách hàng. Ví dụ BYD đang tổ chức chuỗi ngày hội mang tên "Customer Service Fest" ở 11 đại lý khác nhau từ Bắc vào Nam.

Trong khi đó, hãng cũng đang triển khai chương trình bảo dưỡng kéo dài 6 năm với 2 mẫu xe điện là Atto 3 và Seal tại Việt Nam.

Khách hàng khi mua xe thông qua ngân hàng cũng được áp dụng mức lãi suất 0% trong 2 năm đầu tiên, kéo dài gấp đôi các ưu đãi quen thuộc thường được triển khai tại Việt Nam.

Giảm tiền mặt, chồng quà tặng

Geely đang giảm giá tiền mặt và đi kèm nhiều ưu đãi cho toàn bộ xe thuộc dải sản phẩm của hãng tại Việt Nam.

Dễ thấy nhất là Coolray, mẫu SUV cỡ B được giảm 50% phí trước bạ, đi kèm 2 năm bảo hiểm thân vỏ cho 3 phiên bản. Nhờ đó giá bán của Coolray nay khởi điểm chỉ 499 triệu đồng.

Trong khi đó, chiếc Monjaro, mẫu SUV cỡ D vừa ra mắt của hãng đã được giảm trực tiếp 100 triệu đồng cho bản Premium, đưa giá xe về mức 1,049 tỷ đồng . Khách hàng mua Flagship được hỗ trợ 50% phí trước bạ, trị giá khoảng 65 triệu đồng. Hiện tại, phiên bản này có giá 1,305 tỷ đồng .

Mẫu SUV cỡ D được bán với giá ưu đãi hơn, giảm tiền mặt 100 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.

Chiếc SUV thuần điện đầu tiên của Geely ở Việt Nam là EX5 đang được hưởng ưu đãi tiền mặt dao động 30-34 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua được tặng bộ sạc cầm tay và treo tường với công suất 2,2 kW và 7 kW.

Trong bối cảnh thị trường ôtô đang cạnh tranh khốc liệt, những chương trình ưu đãi mạnh tay là cách để các thương hiệu mới khẳng định vị thế và mở rộng tệp khách hàng. Tuy vậy, việc duy trì niềm tin sau giai đoạn khuyến mại vẫn là thử thách lớn, đặc biệt với nhóm xe Trung Quốc, nơi uy tín thương hiệu vẫn đang trong quá trình xây dựng tại Việt Nam.