Chủ quan với bệnh, người đàn ông gánh hậu quả nặng nề

Từ vết thương nhỏ ở mu bàn chân, người đàn ông 34 tuổi bị tụ cầu vàng xâm nhập gây nhiễm khuẩn huyết, suýt mất mạng nếu không được điều trị đời sau.

Người bệnh N.M.T. (34 tuổi) cho biết ban đầu, mu bàn chân của anh chỉ xuất hiện một vết thương rất nhỏ. Tuy nhiên, do tự điều trị không đúng cách, vết thương ngày càng sưng to, đau nhức và chảy dịch vàng. Lúc này, anh mới tìm đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) để thăm khám.

Vùng cổ chân người bệnh trước khi điều trị. Ảnh: BVCC.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe mu bàn chân kèm nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Người bệnh được điều trị bằng kháng sinh tích cực, tiến hành trích rộng, dẫn lưu ổ mủ và chăm sóc vết thương cho đến khi lành.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiệp, khoa Bệnh lây đường tiêu hoá, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho hay tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) là loại vi khuẩn gram dương có độc tính cao, thường cư trú ở da và niêm mạc của khoảng 30% người trưởng thành khỏe mạnh.

Ở người có sức đề kháng kém, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập qua vết thương hở, trầy xước nhỏ, thậm chí qua nang lông và tuyến dưới da, gây nhiễm khuẩn huyết.

Điều nguy hiểm là bệnh có thể xuất phát từ những vết thương ngoài da tưởng chừng vô hại nhưng lại nhanh chóng tiến triển nặng, kháng nhiều loại kháng sinh, tạo ổ áp xe ở đa cơ quan, khiến việc điều trị kéo dài và tốn kém.

Nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng là một trong những biến chứng nguy hiểm nhất, có thể tấn công nhiều cơ quan trong cơ thể và gây hậu quả nghiêm trọng. Ở tim, vi khuẩn có thể gây viêm nội tâm mạc, làm thủng van, gây suy tim hoặc hình thành cục máu đông dẫn đến tắc mạch, nhồi máu não và nhồi máu phổi.

Ở hệ cơ xương, bệnh có thể tạo ổ áp xe trong cơ, phá hủy đốt sống và đĩa đệm, khiến người bệnh đau nhức, hạn chế vận động và thậm chí mất vững cột sống. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, với nguy cơ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

Để phòng tránh, người bệnh nên:

Vệ sinh vết thương đúng cách, không tự ý nặn mụn nhọt.

Giữ thói quen rửa tay sạch bằng xà phòng.

Theo dõi kỹ những vết thương nhỏ, nhất là ở người có bệnh nền.