Đặc khu duy nhất của TPHCM đón tin vui từ ca mổ đặc biệt

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo vừa thực hiện ca mổ nội soi đầu tiên với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Bình Dân, giúp bệnh nhân tránh phải chuyển viện vào đất liền.

Ê-kíp chuẩn bị cho ca phẫu thuật nội soi đầu tiên tại Côn Đảo. Ảnh: Medinet.

Chiều 6/9, một cột mốc quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân huyện đảo đã diễn ra tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ca phẫu thuật nội soi đầu tiên tại đây đã được thực hiện thành công nhờ sự phối hợp của các bác sĩ từ Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM).

Bệnh nhân là người đàn ông 36 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt cao và đau dữ dội vùng hố chậu phải. Các bác sĩ nhanh chóng chỉ định xét nghiệm máu và siêu âm, kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp. Trong tình huống thông thường trước đây, người bệnh sẽ phải chuyển vào đất liền để mổ, đối mặt với nguy cơ chậm trễ điều trị cũng như chi phí đi lại tốn kém.

Tuy nhiên, với phòng mổ khang trang và hệ thống giàn máy phẫu thuật nội soi vừa được lắp đặt tại Côn Đảo, bệnh nhân đã được can thiệp ngay tại chỗ. Bác sĩ chuyên khoa II Lý Bảo Duy, khoa Ngoại, Bệnh viện Bình Dân, trực tiếp thăm khám và chẩn đoán, đồng thời báo cáo và hội chẩn từ xa với ban giám đốc Bệnh viện Bình Dân để xin ý kiến chuyên môn trước khi chỉ định mổ.

Ca phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa diễn ra lúc 16h cùng ngày. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kíp mổ đã tiến hành thuận lợi, kiểm soát tình trạng viêm và cắt bỏ ruột thừa viêm nhiễm. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, dự kiến sớm xuất viện để trở lại công việc thường ngày.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đây không chỉ là một ca mổ thành công về mặt chuyên môn, mà còn là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của mô hình luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến thành phố về công tác tại Côn Đảo. Điều này giúp người dân huyện đảo được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà không cần di chuyển xa.

Người bệnh được phẫu thuật tại phòng mổ đạt chuẩn được trang bị hệ thống phẫu thuật nội soi tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo. Ảnh: Medinet.

"Đây là hình ảnh rất có ý nghĩa, như người dân Côn Đảo được điều trị ngay tại Bệnh viện Bình Dân. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của các y, bác sĩ trong những ngày đầu tiên tham gia luân phiên công tác tại đây", đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết.

Trong bối cảnh Côn Đảo còn nhiều khó khăn về y tế, việc trang bị phòng mổ nội soi hiện đại và sự có mặt trực tiếp của các bác sĩ chuyên khoa Ngoại từ Bệnh viện Bình Dân được xem là bước tiến lớn. Trước đây, nhiều ca bệnh cấp cứu như viêm ruột thừa, thủng dạ dày hay sỏi mật thường phải chuyển bằng đường hàng không hoặc tàu biển về đất liền, vừa tốn thời gian vừa tiềm ẩn nguy cơ biến chứng.

Việc triển khai phẫu thuật nội soi ngay tại địa phương không chỉ rút ngắn thời gian xử trí, nâng cao cơ hội hồi phục cho bệnh nhân mà còn tạo niềm tin cho cộng đồng dân cư trên đảo. Đây cũng là tiền đề để mở rộng điều trị nhiều bệnh lý ngoại khoa khác bằng kỹ thuật hiện đại, thay vì chỉ giới hạn ở các thủ thuật cơ bản.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng chương trình luân phiên, đưa các bác sĩ chuyên khoa đến hỗ trợ Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, đồng thời bổ sung trang thiết bị y tế tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.