Đêm phương Đông huyền diệu trong lễ hội đèn lồng quốc tế Ocean

Tác phẩm được làm hoàn toàn thủ công từ vật liệu đến quá trình chế tác. Chất liệu giấy của tác phẩm "Hồn thiên đất Việt" được làm từ cây dừa nước Cẩm Thanh (Hội An). Đây là vật liệu địa phương, mang đậm bản sắc Hội An cũng như thân thiện môi trường. Đội thi Hội An Craft đã mất 5 năm để nghiên cứu, tạo ra loại giấy này. Anh Võ Hoàng, thành viên Hội An Craft, chia sẻ: "Với giấy bình thường thì một thợ có thể sản xuất 40 tờ/ngày. Với giấy dừa nước, thợ tay nghề cao mỗi ngày cũng chỉ tạo được 5 bức tranh. Mỗi tờ giấy là một bức tranh khổ 1,5 m2".