Doanh số Tesla lao dốc trong tháng 10

Hãng xe điện Mỹ Tesla đang đối mặt với làn sóng sụt giảm doanh số trên nhiều thị trường lớn, trong khi các đối thủ Trung Quốc tiếp tục mở rộng thị phần.

Sau tháng 9 bùng nổ doanh số khi thời hạn tín dụng thuế tại Mỹ kết thúc, doanh số của Tesla tại nhiều thị trường cũng bắt đầu có sự giảm sút tại nhiều thị trường khác trong tháng 10/2025.

Doanh số tại Trung Quốc giảm mạnh

Theo số liệu của Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), Tesla đã giao 61.497 xe sản xuất tại nhà máy Thượng Hải trong tháng 10, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 32,3% so với tháng 9. Con số này bao gồm cả xe xuất khẩu, cho thấy doanh số nội địa tại Trung Quốc có thể dưới 50.000 xe. Trong tháng 9, Tesla giao tổng cộng 90.812 xe, trong đó có 19.287 xe xuất khẩu.

CPCA cho biết việc sản lượng giảm phản ánh áp lực nhu cầu suy yếu tại nhiều thị trường quan trọng, giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt và tăng trưởng chậm lại ở phân khúc xe điện cao cấp. Nhà máy Thượng Hải hiện là trung tâm xuất khẩu toàn cầu của Tesla, với hơn 72.000 xe được xuất đi trong ba quý đầu năm.

Các dự báo mới cho thấy, tổng lượng xe giao toàn cầu của Tesla trong năm 2025 có thể chỉ đạt khoảng 1,64 triệu chiếc, trong đó 445.000 chiếc dự kiến thuộc quý IV – đánh dấu năm thứ hai liên tiếp doanh số toàn cầu sụt giảm.

Phiên bản kéo dài trục cơ sở Tesla Model Y L dành riêng cho thị trường Trung Quốc được kỳ vọng sẽ vực dậy doanh số cho thương hiệu này, vốn đã bắt đầu được bàn giao từ tháng 9 năm nay.

Trong khi đó, thị trường xe năng lượng mới (NEV) của Trung Quốc vẫn tăng trưởng ổn định, đạt 1,61 triệu xe trong tháng 10, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là giai đoạn cao điểm doanh số tại Trung Quốc khi các hãng xe chạy đua hoàn thành chỉ tiêu cuối năm.

Tesla mất nửa doanh số tại Đức, BYD tăng gấp 9 lần

Tại châu Âu, Tesla cũng chứng kiến mức giảm sâu tương tự. Theo dữ liệu từ Cơ quan giao thông đường bộ Đức (KBA), Tesla chỉ bán được 750 xe tại Đức trong tháng 10, giảm 53,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 10 tháng đầu năm, doanh số tích lũy đạt 15.595 xe, giảm hơn 50% so với cùng giai đoạn 2024.

Tình trạng doanh số của Tesla tại thị trường châu Âu vẫn không mấy khả quan, mặc dù thị trường xe điện tại các quốc gia này vẫn ghi nhận sự tăng trưởng.

Trái ngược với Tesla, toàn thị trường xe điện Đức lại tăng trưởng 47,7% trong tháng 10, đạt 52.425 xe đăng ký mới. Đáng chú ý, hãng xe Trung Quốc BYD ghi nhận mức tăng doanh số hơn 9 lần, đạt 3.353 xe trong tháng và 15.171 xe tính từ đầu năm – cho thấy tốc độ mở rộng thị phần ấn tượng của các thương hiệu Trung Quốc tại châu Âu.

Không chỉ ở Đức, doanh số Tesla trong tháng 10 cũng sụt giảm tại Tây Ban Nha, Hà Lan và các nước Bắc Âu, báo hiệu giai đoạn khó khăn kéo dài cho hãng xe Mỹ tại thị trường châu Âu – nơi đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đối thủ đến từ Trung Quốc.

Tại Australia, Polestar vượt lên trong khi Tesla hụt hơi

Tình hình tại Australia cũng không khả quan hơn. Theo số liệu từ Hội đồng Xe điện (Electric Vehicle Council), Tesla chỉ bán được 916 xe trong tháng 10, giảm 37,4% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh số sụt giảm chủ yếu đến từ Model 3, với chỉ 181 xe bán ra, giảm tới 82,6%. Trong khi đó, Model Y vẫn duy trì đà tăng 74,2%, đạt 735 xe.

Tại Australia, Tesla bị các đối thủ như BYD hay Polestar qua mặt. Trước đó, hãng cũng triển khai thử nghiệm hệ thống hỗ trợ lái Full Self-Driving (FSD) đến quốc gia này nhưng bị nhiều cơ quan chức năng "yêu cầu làm việc lại".

Tính từ đầu năm, Tesla đã giao 23.569 xe tại Australia, giảm 26,8% so với năm trước. Trong đó, Model Y chiếm phần lớn (17.972 xe, tăng nhẹ 1,3%) còn Model 3 giảm tới 61,3%. Ngược lại, Polestar - thương hiệu Thụy Điển thuộc tập đoàn Geely (Trung Quốc) - lại ghi nhận mức tăng 38,6%, đạt 2.022 xe kể từ đầu năm. Mẫu SUV Polestar 4 dẫn đầu với 1.099 xe bán ra.

Áp lực cạnh tranh ngày càng lớn

Tình trạng sụt giảm doanh số của Tesla tại ba khu vực trọng điểm - Trung Quốc, châu Âu và Australia - cho thấy vị thế dẫn đầu của hãng đang bị thách thức nghiêm trọng. Trong khi Tesla vẫn giữ lợi thế ở một số mẫu xe như Model Y, sự bão hòa của thị trường, chiến lược giá và làn sóng xe Trung Quốc giá rẻ đang khiến hãng khó duy trì tốc độ tăng trưởng như giai đoạn 2021 - 2023.

Dưới áp lực ngày càng lớn khi nhu cầu xe điện giảm sút trên toàn cầu, bên cạnh sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đối thủ Trung Quốc, CEO Tesla Elon Musk phải có chiến lược đổi mới nếu không muốn thương hiệu chìm vào khủng hoảng.

Giới phân tích nhận định, để lấy lại đà tăng, Tesla cần mở rộng danh mục sản phẩm, điều chỉnh chiến lược giá linh hoạt hơn, và đặc biệt thích ứng nhanh với nhu cầu xe điện phổ thông - nơi các hãng như BYD đang ngày càng chiếm ưu thế. Mới đây, ông Elon Musk đã giành được sự chấp thuận của cổ đông Tesla cho gói lương thưởng khổng lồ nhất trong lịch sử doanh nghiệp - ước tính lên tới 1.000 tỷ USD , nhằm đưa thương hiệu này trở thành một "gã khổng lồ" về xe điện, trí tuệ nhân tạo và robot hình người.