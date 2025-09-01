Đồng hồ từng giữ kỷ lục siêu mỏng được khoác áo mới

Thương hiệu Taos, ra đời năm 2024, vừa tiếp tục giới thiệu bộ sưu tập Textiles với 2 mẫu Tuxedo và Gala, hợp tác cùng xưởng chế tác Oliver Vaucher. Mẫu Tuxedo sử dụng chất liệu vải satin gồm 4 lớp lá bạc, cố định qua tối đa 5 lần phủ men grand feu trong suốt. Trong khi đó, mẫu Gala lần đầu kết hợp 5 kỹ nghệ trên cùng một mặt số, khắc chạm, tráng men grand feu, nạm đá quý, khắc xà cừ và nghệ thuật lông vũ. Mỗi tác phẩm mất hơn 1.000 giờ hoàn thiện. Cả hai mẫu sử dụng chung bộ máy tự động VOP318 do Télôs phát triển riêng cho Taos dưới sự giám sát của CEO kiêm thợ đồng hồ Olivier Gaud, với cấu trúc 2 hộp cót song song và mức trữ cót khoảng 72 giờ. Bộ sưu tập có giá khởi điểm từ 140.000 CHF (khoảng 160.000 USD ). Ảnh: Taos.