Đồng hồ từng giữ kỷ lục siêu mỏng được khoác áo mới

Tuần qua chứng kiến loạt thương hiệu cao cấp đồng loạt trình làng những cỗ máy mới, gồm các cỗ máy sáng tạo đến các phiên bản giới hạn. Bên cạnh cỗ máy với diện mạo xanh olive của Piaget, thương hiệu độc lậo như Bianchet gây chú ý với UltraFino Sapphire, tourbillon vỏ sapphire toàn khối siêu mỏng. Bên cạnh đó, thương hiệu non trẻ như Taos cũng gây chú ý với 2 mẫu Tuxedo và Gala được kết hợp nhiều kỹ nghệ thủ công cao cấp. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 6 mẫu đồng hồ ấn tượng trong tuần cuối tháng 8. Ảnh minh họa: Piaget.
Mẫu 910P, từng ra mắt năm 2018 và giữ kỷ lục đồng hồ tự động siêu mỏng, lần này phủ xanh toàn bộ khung skeleton. Cỗ máy được ra mắt cùng Ultimate Concept Tourbillon, 2 phiên bản mới của dòng Altiplano của Piaget, với phối màu xanh olive và vàng. 910P sử dụng vỏ vàng 18K kết hợp dây da cá sấu xanh, mặt số khuyết không hoàn chỉnh nhằm tiết kiệm độ dày, cùng bộ máy phủ xanh kaki và kim vàng lệch tâm chỉ giờ phút. Ảnh: Piaget.
Với Altiplano Ultimate Concept Tourbillon, Piaget áp dụng cùng tông màu nhưng chế tác vỏ bằng hợp kim cobalt nhằm đảm bảo độ mỏng cực hạn. Giá của 2 mẫu đồng hồ chưa được công bố. Ảnh: Piaget.
Thương hiệu Taos, ra đời năm 2024, vừa tiếp tục giới thiệu bộ sưu tập Textiles với 2 mẫu Tuxedo và Gala, hợp tác cùng xưởng chế tác Oliver Vaucher. Mẫu Tuxedo sử dụng chất liệu vải satin gồm 4 lớp lá bạc, cố định qua tối đa 5 lần phủ men grand feu trong suốt. Trong khi đó, mẫu Gala lần đầu kết hợp 5 kỹ nghệ trên cùng một mặt số, khắc chạm, tráng men grand feu, nạm đá quý, khắc xà cừ và nghệ thuật lông vũ. Mỗi tác phẩm mất hơn 1.000 giờ hoàn thiện. Cả hai mẫu sử dụng chung bộ máy tự động VOP318 do Télôs phát triển riêng cho Taos dưới sự giám sát của CEO kiêm thợ đồng hồ Olivier Gaud, với cấu trúc 2 hộp cót song song và mức trữ cót khoảng 72 giờ. Bộ sưu tập có giá khởi điểm từ 140.000 CHF (khoảng 160.000 USD). Ảnh: Taos.
|
Vacheron Constantin vừa bổ sung 2 phiên bản mới cho dòng Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin, gồm mẫu vàng hồng với mặt số đồng điệu và mẫu vàng trắng đi kèm mặt số màu nho. Thiết kế mặt số giữ lại các mặt phụ hoàn thiện vân tròn, trong khi vòng chia phút sử dụng bề mặt “nhung mờ” với chữ số in mực xanh nhạt. Bộ máy bên trong là Calibre 1120 QP, dựa trên nền tảng bộ máy JLC từng dùng cho mẫu 222, hiện được Vacheron Constantin sản xuất in-house với module lịch vạn niên. Máy tự động có mức trữ cót khoảng 40 giờ, hiển thị giờ, phút, lịch vạn niên cùng chu kỳ trăng. Đồng hồ có giá 111.650 euro (khoảng 129.000 USD). Ảnh: Time+Tide Watches.
Tuần qua, Bianchet cũng ấn tượng khi ra mắt mẫu UltraFino Sapphire, chiếc đồng hồ tourbillon vỏ sapphire toàn khối đầu tiên của thương hiệu, với độ mỏng 9,8 mm, được giới thiệu là mỏng nhất trong phân khúc này. Vỏ dáng tonneau kích thước 40 x 47,5 mm được thiết kế theo tỷ lệ vàng, phô bày bộ máy tự động UT01 tourbillon với cầu máy titanium. Dù có thiết kế siêu mỏng, cỗ máy vẫn đạt khả năng chống sốc đến 5.000G. Đồng hồ đi cùng dây cao su trắng, khóa gập titanium đồng chất với cầu máy, giá bán 85.500 CHF (khoảng 107.000 USD). Ảnh: Bianchet.
|
Hợp tác cùng Massena Lab, Vianney Halter ra mắt phiên bản giới hạn 47 chiếc mang tên Old School, sử dụng bộ máy bỏ túi Minerva loại tồn kho. Thiết kế dạng regulator với mặt phụ chỉ giờ ở góc 3 giờ, kim giây nhỏ ở góc 9 giờ, trong khi phút được hiển thị qua vòng ngoài với mũi tên đặt trên đĩa sapphire xoay tạo hiệu ứng “mystery” như kim trôi lơ lửng. Mặt số mang phong cách đặc trưng của Halter, gồm chữ số Ả Rập thiết kế riêng, cấu trúc ba chiều. Cỗ máy có đường kính 42 mm, giá bán theo yêu cầu. Ảnh: Vianney Halter.
|
Cũng tung phiên bản giới hạn, Glashütte Original ra mắt PanoMaticCalendar “Blue of Dawn” bằng bạch kim số lượng 150 chiếc. Thiết kế sử dụng mặt số xanh skeleton, tích hợp lịch thường niên với mặt số lệch tâm, để lộ bộ máy in-house Calibre 92-11 có trữ cót 100 tiếng. Bộ máy được trang trí với các đường vân Glashütte, vát cạnh, ốc thép xanh, vít điều chỉnh bằng vàng trên cầu khắc chạm. Đồng hồ có giá 43.800 USD. Ảnh: Monochrome Watches.
On Wrist là series cập nhật thông tin hàng tuần về các mẫu đồng hồ mới nhất từ khắp nơi trên thế giới, đến từ các thương hiệu nổi tiếng và cả những cái tên mới nổi bật, từ đó phản ánh xu hướng chơi đồng hồ hiện nay.
