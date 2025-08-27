Gu ăn mặc quyến rũ của các nữ chiến sĩ A80

|
Bên cạnh sắc xanh áo lính, các nữ chiến sĩ A80 còn gây chú ý nhờ phong cách ăn mặc ấn tượng đời thường. Trong khi một số gây chú ý nhờ thường xuyên diện trang phục cá tính, sexy, các “bóng hồng” khác lại chọn outfit nữ tính, đáng yêu, tôn vinh nét đẹp riêng. Không chỉ gây ấn tượng nhờ những bước chân nghiêm trang trên đường phố thủ đô cận kề Quốc khánh 2/9, các chiến sĩ Ngô Lâm Phương, Hà Lê Bảo Ngân hay Tạ Thị Trà My còn sở hữu gu thời trang ấn tượng trong đời sống hàng ngày. Ảnh: Ngô Lâm Phương/FB.
Trung úy Ngô Lâm Phương, thuộc khối nữ Quân y, được biết đến với biệt danh “bộ đội chân dài” hay “hoa hậu” Quân y, nổi tiếng trên mạng xã hội từ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm năm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Cô sở hữu hơn 200.000 lượt theo dõi trên tài khoản TikTok, thường xuyên khoe hình diện trang phục sexy và nhiệt tình chia sẻ bí quyết makeup trong quá trình tập luyện cho A80. Lâm Phương sở hữu chiều cao lý tưởng, vóc dáng đồng hồ cát quyến rũ, làn da rám nắng tự nhiên, thể hiện sự yêu thích đặc biệt với váy áo sexy. Ảnh: Ngô Lâm Phương/FB.
Trang phục yêu thích của nữ chiến sĩ là áo cúp ngực, quây, trễ vai hoặc 2 dây. Đây là những món đồ giúp người mặc khoe khéo vòng một đầy đặn lấp ló và vòng 2 thon gọn. Khi đi ăn tối, cô lựa chọn những chiếc váy cúp ngực, ôm sát, tôn vinh đường cong cơ thể lý tưởng. Trong những chuyến du lịch, Lâm Phương lại chọn những thiết kế hợp xu hướng hơn, diện váy áo tua rua hay in họa tiết da báo. Nữ chiến sĩ cũng không ngại khoe hình ảnh diện bikini trong những chuyến nghỉ dưỡng bên bờ biển, thường phối đồ theo phong cách vừa sexy vừa năng động. Ảnh: Ngô Lâm Phương/FB.
Hà Lê Bảo Ngân, khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam, tạo ra khoảnh khắc lan truyền với tấm hình nở nụ cười rạng rỡ trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Khi không khoác trên mình bộ đồng phục, Bảo Ngân sở hữu phong cách đời thường linh hoạt. Cô chăm chỉ thay đổi tạo hình, outfit cho các sự kiện, hoàn cảnh ứng dụng khác nhau. Khi đi cà phê, dạo phố cùng bạn bè, nữ chiến sĩ lựa chọn trang phục trẻ trung, cá tính, nắm bắt các xu hướng thịnh hành. Ảnh: @goilaxamlinh.
Trong một số sự kiện hay tiệc tối, Bảo Ngân lại chọn váy áo nữ tính, quyến rũ. Váy 2 dây, trễ vai, bất đối xứng là những item được nữ chiến sĩ lựa chọn. Khi diện trang phục gợi cảm, Bảo Ngân cũng lựa chọn kiểu tóc, layout makeup phù hợp. Cô trông sắc sảo, quyến rũ hơn với tạo hình này. Ảnh: @goilaxamlinh.
Tạ Thị Trà My, khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cũng là gương mặt được chú ý trong số những “bóng hồng” tham dự diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Khi xuất hiện trước công chúng, cô luôn xây dựng tạo hình chỉn chu, đầu tư từ makeup look nổi bật đến kiểu tóc gọn gàng, phù hợp với khuôn mặt. Ảnh: Tạ Thị Trà My/FB.
Trong đời sống hàng ngày, Hà My gắn bó với trang phục đáng yêu, nhí nhảnh. Những chi tiết nữ tính như ruy băng hay đường diềm ren đều xuất hiện trên váy áo của cô. Ngoài ra, Hà My cũng gây ấn tượng, thu hút sự chú ý khi diện áo dài. Cô ghi điểm với những thiết kế cách tân dáng suông, tôn vinh trang phục kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại. Khi khoác lên mình bộ áo dài, nữ chiến sĩ thực hiện kiểu tóc, makeup look tương đối cầu kỳ, nữ tính. Ảnh: Tạ Thị Trà My/FB.
