Gu ăn mặc quyến rũ của các nữ chiến sĩ A80

Trang phục yêu thích của nữ chiến sĩ là áo cúp ngực, quây, trễ vai hoặc 2 dây. Đây là những món đồ giúp người mặc khoe khéo vòng một đầy đặn lấp ló và vòng 2 thon gọn. Khi đi ăn tối, cô lựa chọn những chiếc váy cúp ngực, ôm sát, tôn vinh đường cong cơ thể lý tưởng. Trong những chuyến du lịch, Lâm Phương lại chọn những thiết kế hợp xu hướng hơn, diện váy áo tua rua hay in họa tiết da báo. Nữ chiến sĩ cũng không ngại khoe hình ảnh diện bikini trong những chuyến nghỉ dưỡng bên bờ biển, thường phối đồ theo phong cách vừa sexy vừa năng động. Ảnh: Ngô Lâm Phương/FB.