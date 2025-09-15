Hoa hậu Quế Anh trao vương miện trong váy Nguyễn Minh Tuấn

Từ Miss Grand International 2024 đến Hoa hậu, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2024 đều lựa chọn trang phục của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn.

Trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra tối 14/9 tại TP.HCM, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Christine Juliane Opiaza xuất hiện lộng lẫy trong mẫu váy của nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Minh Tuấn.

Theo NTK, thiết kế này có tên gọi Eternal Bloom, được lấy cảm hứng từ ánh sáng bình minh rực rỡ trên những tán lá, hòa quyện cùng sắc xanh lá mạ - biểu tượng của tái sinh, hòa bình và sức sống.

Điểm nhấn là gam màu hồng pastel dịu dàng, tôn lên nét nữ tính và sức mạnh của người phụ nữ. Những đường nét bay phất phới khơi gợi tinh thần tự do, bản lĩnh và khát vọng vươn xa. Tùng váy xòe rộng như đôi cánh kiêu hãnh, tạo nên sự lộng lẫy trong từng bước sải.

“Hình ảnh này như khắc họa một nữ hoàng thiên nhiên bất diệt, mang thông điệp hòa bình và vẻ đẹp lan tỏa được tôi dành riêng cho đương kim Miss Grand International 2024 Christine Juliane Opiaza tại Miss Grand Vietnam 2025”, Minh Tuấn chia sẻ.

Bên cạnh Christine Juliane Opiaz, đương kim Miss Grand Vietnam 2024 Võ Lê Quế Anh cũng diện trang phục của NTK Nguyễn Minh Tuấn. Chiếc váy mang tên Crown of Radiance, được Minh Tuấn sáng tạo trên nền lưới xuyên thấu, ôm trọn đường cong mềm mại của người mặc, mang gam vàng chủ đạo, hòa quyện cùng màu sắc vương miện Miss Grand.

Minh Tuấn nói: “Thiết kế được điểm xuyết bởi những đường đính vàng uốn lượn, từng hạt đá, pha lê và sequin li ti được sắp đặt tinh tế theo nhịp điệu, gợi hình ảnh những vì tinh tú đang rực cháy giữa dải ngân hà”.

Vai áo nổi bật với chi tiết 3D dạng chùm ánh sáng, tôn thêm vẻ kiêu hãnh và quyền lực cho tổng thể. Phần tùng váy nhiều lớp xếp tầng tựa những cánh hoa vàng nở rộ, đồng điệu cùng họa tiết trên vương miện Miss Grand, mang đến sự mềm mại nhưng vẫn uy nghi.

Mỗi bước đi uyển chuyển của Quế Anh không chỉ làm bừng sáng sân khấu, mà còn lan tỏa thông điệp hòa bình, nhân văn và niềm tự hào Việt Nam.

Hoa hậu và Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2024 đồng loạt diện thiết kế của Nguyễn Minh Tuấn.

Ngoài ra, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2024 Lê Phan Hạnh Nguyên cũng diện đầm của Nguyễn Minh Tuấn trong đêm chung kết. Thiết kế mang tên Blooming Radiance.

“Blooming” là biểu trưng cho sự khởi sắc, khai mở và sức sống căng tràn khi hoa ở thời khắc đẹp nhất. “Radiance” là hào quang tỏa ra, không chỉ là ánh sáng của đóa hoa, mà còn là khí chất và năng lượng lan tỏa từ người mặc.

Thiết kế với phần vai và hông xòe rộng gợi hình ảnh từng cánh hoa bung nở, tầng váy mềm mại xếp lớp tạo nhịp điệu sống động. Sắc vàng - trắng hòa quyện vừa thể hiện quyền lực, vừa tôn lên sự thanh khiết.

Blooming Radiance không chỉ tôn vinh vẻ đẹp bề ngoài, mà còn ẩn chứa thông điệp về nội lực: ánh sáng không đến từ bên ngoài, mà tỏa ra từ chính bản thân.

Ngoài ra, nhiều người đẹp trong top 35 cũng chọn thiết kế của Nguyễn Minh Tuấn cho phần thi trang phục dạ hội. Đó là người đẹp Đặng Thị Diệu Huê (Cần Thơ), Nguyễn Thị Thanh Ngân (Đồng Tháp), Nguyễn Thị Loan (Tuyên Quang) và Lê Tuyết Nhi (Quảng Ngãi).

Nguyễn Minh Tuấn được nhiều người gọi là “nhà thiết kế của hoa hậu”. Mỗi năm, nhiều người đẹp trong nước và quốc tế chọn thiết kế của anh cho các cuộc thi sắc đẹp.

Năm 2024, anh thiết kế hàng trăm bộ đầm cho các người đẹp tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, 42 mỹ nhân đạt danh hiệu tại các cuộc thi sắc đẹp.