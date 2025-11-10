Khung giờ bị phạt tiền nếu uống rượu bia ở Thái Lan

Từ ngày 9/11, du khách đến Thái Lan có thể bị phạt tới 300 USD nếu uống hoặc được phục vụ rượu bia trong khung giờ 14h-17h.

Du khách uống rượu, bia tại một quán bia trên đường Khaosan ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Pattarapong Chatpattarasill.

Từ ngày 9/11, người dân, du khách đến Thái Lan nếu uống rượu bia trong khung giờ cấm hoặc tại địa điểm bị hạn chế có thể bị phạt tới 10.000 baht (khoảng 300 USD ). Đây là quy định mới trong luật kiểm soát đồ uống có cồn vừa được sửa đổi, Bangkok Post đưa tin.

Luật mới không chỉ siết việc bán rượu bia trong giờ cấm (14h-17h) vốn đã tồn tại từ năm 1972, mà còn áp dụng chế tài trực tiếp lên người uống. Người tiêu dùng có thể bị phạt nếu uống hoặc được phục vụ rượu bia trong khung giờ hoặc tại địa điểm không cho phép.

Các địa điểm được cấp phép như quán bar, khách sạn, cơ sở du lịch được chứng nhận và sân bay quốc tế sẽ được miễn trừ.

Tuy nhiên, quy định mới cũng thắt chặt hoạt động quảng cáo rượu bia, chỉ cho phép nội dung "mang tính thông tin" và cấm sử dụng người nổi tiếng, người ảnh hưởng hoặc nhân vật công chúng để quảng bá sản phẩm.

Khách du lịch đi bộ trên phố Khao San, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Noppasin Wongchum.

Ông Chanon Koetcharoen, Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng Thái Lan, cho biết quy định mới có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành ẩm thực, vì "người bị hạn chế giờ uống giờ đây lại là khách hàng".

"Nếu nhà hàng bán một chai bia cho khách lúc 13h59, nhưng người đó vẫn ngồi uống đến 14h05, họ sẽ bị xem là vi phạm luật và có thể bị phạt. Điều này chắc chắn sẽ kìm hãm tăng trưởng của ngành nhà hàng", ông Chanon, cũng là chủ một nhà hàng ở Bangkok, nói.

Trên phố Khao San, khu vực nổi tiếng với khách Tây balo ở Bangkok, nhiều quán bar, nhà hàng đang hoạt động theo mô hình "lai", mở cửa từ 11h sáng đến 2h sáng hôm sau. Một quản lý tại đây cho biết khách vẫn thường gọi đồ uống trong giờ cấm do việc kiểm soát còn khá lỏng lẻo.

Teens of Thailand, quán bar gin tại khu Chinatown. Ảnh: Alexander Mak.

"Tuy nhiên, nếu khách cũng có thể bị phạt, lượng tiêu thụ rượu bia trong các khung giờ này có thể giảm một nửa", quản lý phụ tên Bob chia sẻ.

Một số chủ quán lo ngại quy định mới có thể tạo kẽ hở cho việc xử phạt tùy tiện, khi cả khách hàng lẫn nhà hàng đều có thể trở thành đối tượng bị phạt.

Nghị sĩ Taopiphop Limjittrakorn, người từng vận động tự do hóa ngành rượu thủ công, cho rằng nên cho phép bán rượu bia 24/24h.

"Quy định này không chỉ làm phức tạp thêm cho doanh nghiệp mà còn khiến du khách nước ngoài dễ bối rối, khi họ gọi đồ uống trước giờ cấm nhưng chưa kịp dùng xong sau đó", ông nói.

Giới chuyên gia cho rằng dù được lý giải là nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh và phù hợp với giá trị Phật giáo, việc siết luật rượu bia lần này có thể khiến ngành du lịch và dịch vụ của Thái Lan chịu nhiều tổn thất, nhất là trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực phục hồi sau đại dịch.