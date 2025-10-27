Kỷ lục của Hà Nội

Trong 10 tháng qua, Hà Nội đón hơn 28 triệu lượt khách, vượt tổng lượng khách cả năm 2024, khẳng định sức hút và đà phục hồi mạnh mẽ của du lịch thủ đô.

Du khách check-in tại phố cà phê đường tàu Hà Nội, ngày 18/10. Ảnh: Trần Hiền.

Ngày 27/10, Sở Du lịch Hà Nội cho biết tổng lượng khách đến thủ đô trong tháng 10 ước đạt 2,27 triệu lượt, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 695.000 lượt (tăng 17,8%), khách nội địa đạt 1,58 triệu lượt (tăng 5,3%). Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 9.930 tỷ đồng , tăng 11,9% so với cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng qua, Hà Nội đón khoảng 28,22 triệu lượt khách, vượt tổng lượng khách của cả năm 2024 (27,86 triệu lượt). Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức hút của thủ đô tiếp tục tăng mạnh sau giai đoạn phục hồi hậu Covid-19.

Trong tháng 10, ngành du lịch Hà Nội tập trung phát triển nhiều sản phẩm mới như: du lịch đêm tại Đền Sóc, mô hình du lịch cộng đồng gắn với giá trị văn hóa bản địa, chương trình liên kết thị trường với các địa phương miền Tây Nam Bộ. Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ được triển khai để nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến.

Khách Tây trải nghiệm khuấy chè lam, ăn trưa trong nhà cổ tại làng cổ Đường Lâm, phường Sơn Tây, Hà Nội, ngày 15/10. Ảnh: Ngọc Ánh.

Công suất sử dụng phòng trung bình của các khách sạn đạt gần 60%, phản ánh rõ nét sự sôi động trở lại của thị trường lưu trú. Toàn thành phố hiện có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng, trong đó 85 khách sạn được xếp hạng từ 1 đến 5 sao.

Hệ thống dịch vụ đạt chuẩn gồm 58 cơ sở kinh doanh ăn uống, mua sắm, vui chơi, chăm sóc sức khỏe đang ngày càng hoàn thiện, giúp du khách có trải nghiệm đa dạng và trọn vẹn hơn khi đến Hà Nội.

Sang tháng 11, Hà Nội sẽ triển khai loạt nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức Festival Thu Hà Nội và Festival Áo dài 2025, tăng cường khảo sát, kết nối tour - tuyến; mở rộng mô hình du lịch cộng đồng, phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với nét văn hóa bản địa.

Đặc biệt, đề án đổi mới mô hình quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (Chùa Hương) đang được trình UBND TP Hà Nội phê duyệt. Đây được xem là bước ngoặt trong phát triển du lịch tâm linh và sinh thái của thủ đô.

Tàu du lịch 2 tầng, sản phẩm mới hút khách của Hà Nội. Ảnh: The Hanoi Train.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết với kết quả đạt được trong tháng 10 và định hướng rõ ràng cho tháng 11, ngành du lịch thủ đô đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng, nâng tầm hình ảnh Hà Nội là điểm đến "an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn".

"Việc đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường liên kết vùng và nâng cao chất lượng dịch vụ được xác định là những yếu tố then chốt giúp Hà Nội củng cố vị thế trung tâm du lịch hàng đầu cả nước", bà Giang nói.

