Làm điều này khi chạy bộ, lợi ích sẽ tăng lên đáng kể

Thay vì chạy liên tục đến kiệt sức, nhiều người chọn cách xen kẽ những quãng đi bộ ngắn. Phương pháp này giúp người chạy đi xa hơn, ít chấn thương hơn.

Chạy bộ xen kẽ đi bộ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Nhiều người cho rằng chạy bộ đồng nghĩa với việc phải chạy liên tục từ đầu đến cuối. Nhưng thực tế, đi bộ xen kẽ những quãng ngắn trong lúc chạy không chỉ không làm giảm thành tích mà còn có thể giúp bạn chạy xa hơn, hồi phục và duy trì thói quen tập luyện lâu dài. Đây chính là tinh thần của phương pháp kết hợp giữa chạy và đi bộ (run-walk method), theo New York Times.

Điều làm nên sức hấp dẫn của phương pháp này nằm ở sự cân bằng. Những quãng đi bộ ngắn cho phép cơ thể kịp hồi phục, nhờ vậy năng lượng không bị cạn kiệt quá sớm. Chính điều này giúp người tập đi xa hơn mà vẫn cảm thấy thoải mái.

Các nghiên cứu nhỏ cũng cho thấy so với những người chạy liên tục, nhóm áp dụng phương pháp run-walk có mức căng thẳng tim mạch tương đương nhưng ít đau mỏi cơ hơn sau khi kết thúc cuộc đua.

Khi tim có cơ hội nghỉ nhịp, phổi hấp thu được nhiều oxy hơn, cơ bắp được tiếp thêm nhiên liệu và dáng chạy được duy trì ổn định, từ đó giảm nguy cơ chấn thương. Nhiều vận động viên còn ghi nhận tốc độ trung bình của mình cải thiện vì họ có thể tăng tốc trong từng quãng chạy ngắn khi cơ thể chưa quá mệt.

Không chỉ mang lại lợi ích thể chất, phương pháp này còn giúp tinh thần nhẹ nhõm hơn. Việc biết trước sẽ có khoảng nghỉ đều đặn khiến buổi tập bớt căng thẳng thay vì phải đối mặt với một chặng đường dài liên tục.

Bắt đầu với phương pháp run-walk cũng không hề phức tạp. Bạn có thể thử tỷ lệ một phút chạy và ba mươi giây đi bộ, hoặc bốn phút chạy và một phút đi bộ, rồi điều chỉnh dần để tìm nhịp phù hợp nhất với cơ thể.

Trong các quãng nghỉ, nên đi với tốc độ vừa phải và giữ tư thế chắc chắn để không mất đà. Một số huấn luyện viên còn khuyên tận dụng quãng nghỉ một cách chủ động. Ban đầu, bạn có thể dùng thời gian nghỉ để thở đều, sau đó để uống nước hay nạp năng lượng, và vài giây cuối để lấy lại sự tập trung trước khi bắt đầu lượt chạy tiếp theo.