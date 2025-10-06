Lần đầu đến bảo tàng y học tại TP.HCM

Cuối tháng 7, Huỳnh Trần Uy Lâm (31 tuổi, ở TP.HCM) lần đầu có dịp tham quan Bảo tàng Y học Cổ truyền Việt Nam (FITO Museum). Anh nói với Tri Thức - Znews đó là một chuyến đi khá tình cờ, ban đầu chỉ vì tò mò sau khi thấy vài tấm ảnh kiến trúc bảo tàng trên mạng xã hội.

Bảo tàng được thành lập năm 2003, có diện tích 600 m2, gồm một tầng trệt và 5 tầng lầu, được chia thành 18 phòng, trong đó lưu trữ hơn 3.000 hiện vật quý hiếm về y học cổ truyền. Điều khiến một người làm hình ảnh như Lâm ấn tượng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, là một thước phim "mở khóa".

Trước khi bắt đầu tham quan, du khách được xem một đoạn phim ngắn giới thiệu lịch sử và tầm quan trọng của y học cổ truyền Việt Nam. Theo Lâm, bộ phim đóng vai trò "mở khóa" kiến thức, giúp du khách nắm được bối cảnh trước khi vào xem hiện vật. Đây là sự khác biệt lớn nhất so với những bảo tàng chỉ trưng bày và chú thích đơn thuần.

Bước vào không gian bên trong, Lâm mô tả đó là một trải nghiệm "vừa trang nghiêm vừa ấm áp", mùi gỗ, ánh sáng dịu, các tủ thuốc và dụng cụ bày biện rất chỉn chu. Tất cả tạo nên một không gian giàu tính giáo dục.

Dưới con mắt của một đạo diễn hình ảnh, Lâm bị chinh phục bởi cách bảo tàng xử lý tổng thể không gian, ánh sáng và bố cục. Nếu phải chọn điều ấn tượng nhất, anh đề cao sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến trúc gỗ truyền thống (cột kèo, mái, hoa văn chạm khắc) và cách sắp đặt hiện vật "rất có ý đồ".

Lộ trình tham quan được bố trí như một chuỗi các chương nhỏ, kể về quy trình chuẩn bị thuốc, phân loại dược liệu, đến triết lý chữa bệnh và dưỡng sinh. "Khi đi hết chuyến tham quan, bạn thực sự có cảm giác đã 'nắm' được câu chuyện, chứ không chỉ nhìn thấy từng món rời rạc. Đây chính là tính nhập vai và câu chuyện được kể xuyên suốt tạo nên sự khác biệt lớn nhất", Lâm chia sẻ.

Giá vé 180.000 đồng/người lớn (đã bao gồm chụp ảnh) và 90.000 đồng/học sinh/sinh viên/người cao tuổi/trẻ em (2-15 tuổi). Nhiều người nhận định mức giá này cao hơn một số bảo tàng công lập. Tuy nhiên, theo Lâm, du khách cần nhìn nhận toàn bộ giá trị mà bảo tàng tư nhân này mang lại. "Với trải nghiệm được đầu tư kỹ lưỡng, bao gồm phim tư liệu, lộ trình tham quan được dàn dựng công phu, không gian kiến trúc chất lượng và bộ sưu tập hiện vật có chọn lọc, tôi thấy mức giá này là hợp lý. Đó là một khoản đầu tư nhỏ cho một trải nghiệm học hỏi xứng đáng", anh nói.

Trước chuyến đi, kiến thức của Lâm về y học cổ truyền chỉ dừng lại ở mức sơ lược, với hình dung đơn giản là "thang thuốc, thầy thuốc". Sau chuyến tham quan tình cờ, anh hiểu rằng y học cổ truyền là một hệ thống có triết lý rõ ràng về cân bằng, với các quy trình về phân loại dược liệu và bào chế thuốc được truyền lại, biên soạn qua nhiều thế hệ.

Du khách sẽ nhận ra sự kết hợp giữa kinh nghiệm, thực nghiệm và tư duy hệ thống trong y học cổ truyền, từ việc chọn, sấy, bảo quản thảo dược, phối hợp các vị thuốc đến triết lý phòng bệnh, dưỡng sinh. Tất cả đều thể hiện tính khoa học truyền thống. "Điều này khiến tôi thêm trân trọng những thầy thuốc xưa cũng như những người hôm nay vẫn miệt mài gìn giữ và nghiên cứu bộ môn này", Lâm nói.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình