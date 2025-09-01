Loại virus phổ biến lây qua đường tình dục có thể gây ung thư

Virus HPV lây qua đường tình dục rất phổ biến, có thể ẩn náu trong cơ thể suốt 10-15 năm trước khi gây bệnh nguy hiểm, nhưng nhiều người lại chủ quan và không biết mình đã nhiễm.

HPV (Human Papillomavirus) là một trong những virus phổ biến nhất trên thế giới với hơn 200 chủng khác nhau, trong đó có khoảng 40 chủng có thể lây qua đường tình dục. Ảnh: Journaldesfemmes.

HPV (Human Papillomavirus) là một trong những virus phổ biến nhất trên thế giới với hơn 200 chủng khác nhau, trong đó có khoảng 40 chủng có thể lây qua đường tình dục. Những chủng này không chỉ gây ra mụn cóc sinh dục mà còn là thủ phạm của nhiều loại ung thư nguy hiểm như ung thư cổ tử cung, dương vật, hậu môn và vòm họng.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Minh Thanh, Trưởng khoa Khám Chuyên gia, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, HPV được phân thành hai nhóm:

Nhóm nguy cơ thấp : Chủ yếu gây mụn cóc sinh dục hoặc mụn cóc ở nhiều vị trí khác trên cơ thể, hiếm khi tiến triển thành ung thư. Hai chủng phổ biến nhất là HPV 6 và HPV 11.

: Chủ yếu gây mụn cóc sinh dục hoặc mụn cóc ở nhiều vị trí khác trên cơ thể, hiếm khi tiến triển thành ung thư. Hai chủng phổ biến nhất là HPV 6 và HPV 11. Nhóm nguy cơ cao: Có khả năng gây ung thư, đặc biệt là ung thư cổ tử cung - một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Hai chủng nguy hiểm nhất là HPV 16 và HPV 18.

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Thanh cho hay HPV hiện là nguyên nhân hàng đầu của các bệnh lây qua đường tình dục. Đáng chú ý, virus không chỉ lây qua quan hệ tình dục trực tiếp mà còn có thể truyền qua tiếp xúc thân mật, dùng chung vật dụng cá nhân, thậm chí lây từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở.

Tại Việt Nam, gánh nặng bệnh tật do HPV rất lớn, mỗi ngày có khoảng 14 phụ nữ được chẩn đoán mắc mới ung thư cổ tử cung và 7 trường hợp không qua khỏi. Nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm, khi còn khu trú, tỷ lệ điều trị thành công lên tới 93%. Ngược lại, nếu phát hiện muộn, tỷ lệ chữa khỏi chỉ còn khoảng 15%.

Theo bác sĩ Thanh, tỷ lệ nhiễm HPV ở người trẻ khá cao, nhưng phần lớn có thể tự đào thải nhờ hệ miễn dịch. Tuy nhiên, từ 35 tuổi trở đi, virus có xu hướng tồn tại dai dẳng trong cơ thể, tạo điều kiện cho các tế bào bất thường phát triển thành ung thư. Quá trình tiến triển từ nhiễm HPV sang ung thư có thể kéo dài từ 10 đến 15 năm, và người bệnh thường không hề biết mình đã nhiễm virus từ khi nào.

Chính vì vậy, việc tầm soát định kỳ, xét nghiệm HPV và kiểm tra tế bào cổ tử cung rất quan trọng để phát hiện sớm những bất thường, ngăn chặn nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Minh Thanh, Trưởng khoa Khám Chuyên gia, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nhấn mạnh tiêm vaccine HPV hiện được coi là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) cùng Bộ Y tế Việt Nam đều khuyến cáo độ tuổi lý tưởng để tiêm phòng là từ 9 tuổi, khi cơ thể có khả năng tạo ra kháng thể mạnh mẽ nhất.