Xử trí cơn khó thở về đêm ở bệnh nhân COPD

Cơn khó thở đột ngột vào ban đêm thường khiến bệnh nhân COPD hoảng sợ, mất ngủ, thậm chí rơi vào tình trạng thiếu oxy máu.

Bệnh đặc trưng bởi tình trạng tắc nghẽn luồng khí thở ra không hồi phục hoàn toàn, tiến triển từ từ. Ảnh: Freepik.

Bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Thị Hằng, Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là bệnh hô hấp mạn tính có thể dự phòng và điều trị được. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đặc trưng bởi tình trạng tắc nghẽn luồng khí thở ra không hồi phục hoàn toàn, tiến triển từ từ. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến phản ứng viêm bất thường của phổi khi tiếp xúc với hạt bụi hoặc khí độc hại, trong đó khói thuốc lá và thuốc lào là yếu tố nguy cơ hàng đầu.

Một trong những triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân COPD là khó thở về đêm. Tình trạng này không chỉ gây mất ngủ, khiến người bệnh mệt mỏi, suy nhược mà còn tiềm ẩn nguy cơ bệnh tiến triển nặng hơn.

Theo bác sĩ Hằng, người bệnh có thể chủ động phòng ngừa cơn khó thở bằng cách:

Dùng thuốc giãn phế quản loại tác dụng kéo dài trước khi đi ngủ theo đúng chỉ định.

Kê nhiều gối để nâng cao đầu khi nằm, giúp đường thở thông thoáng hơn.

Đặt sẵn thuốc xịt cắt cơn ngay cạnh đầu giường, trong tầm tay để dễ sử dụng khi cần.

Trong trường hợp tỉnh giấc vì khó thở, bệnh nhân không nên hoảng loạn. Cách xử trí đúng là ngồi ở mép giường, hơi cúi người ra phía trước, chống khuỷu tay lên gối và thực hiện thở chúm môi chậm rãi, đều đặn cho đến khi cơn khó thở giảm dần.

Bên cạnh đó, người bệnh cần chuẩn bị sẵn số điện thoại của bác sĩ, bệnh viện có thể đến ngay khi cần và danh sách các thuốc đang sử dụng. Điều này giúp việc xử trí được nhanh chóng và an toàn nếu tình trạng xấu đi.

Các dấu hiệu cảnh báo cần đi cấp cứu ngay gồm:

Khó khăn khi nói chuyện hoặc đi lại.

Môi hay móng tay tím tái.

Nhịp tim hoặc mạch rất nhanh, không đều.

Thuốc thường dùng không còn tác dụng hoặc chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, trong khi tình trạng thở gấp và khó thở vẫn tiếp diễn.

Bác sĩ Hằng nhấn mạnh, việc tuân thủ điều trị theo chỉ định, duy trì lối sống lành mạnh và nắm vững kỹ năng xử trí khi khó thở xuất hiện sẽ giúp bệnh nhân COPD cải thiện giấc ngủ, hạn chế biến chứng nguy hiểm và nâng cao chất lượng cuộc sống.