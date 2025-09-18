Loạt xe Nhật cạnh tranh danh hiệu SUV cỡ B bán chạy thứ nhì Việt Nam

Trong phân khúc SUV đô thị, nhóm ôtô thương hiệu Nhật Bản chỉ còn đua tranh cho vị trí bán chạy thứ hai, bởi một mẫu ôtô điện đang dẫn trước và tạo ra khoảng cách doanh số khá lớn.

Cục diện phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam gần đây xoay chuyển khá nhanh chóng.

Hồi năm 2023, Hyundai Creta lên ngôi khi doanh số chỉ vượt qua Toyota Corolla Cross ở các tháng cuối cùng. Đến năm 2024, "tân binh" Mitsubishi Xforce lên ngôi ngoạn mục dù chỉ bán ra từ tháng 3.

Bước sang năm 2025, ôtô điện lại đang là cái tên thống trị doanh số phân khúc SUV cỡ B. Cơ hội vẫn chia đều cho các mẫu xe còn lại, nhưng khả năng cạnh tranh ngôi đầu của Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay Toyota Corolla Cross gần như không còn.

Ôtô điện dẫn đầu, xe Nhật nỗ lực bám đuổi

Phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam không có nhiều đại diện thuần điện. Trong số khoảng 20 mẫu xe hiện có ở phân khúc SUV đô thị, VinFast VF 6 là ôtô điện hiếm hoi bên cạnh 8 cái tên chạy xăng được thống kê doanh số thường kỳ bởi Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA).

Từ đầu năm 2025, VinFast VF 6 nhiều thời điểm là mẫu xe dẫn đầu doanh số phân khúc SUV cỡ B/B+. Trong tháng 8, VF 6 tiếp tục trở thành cái tên bán chạy nhất nhờ lượng tiêu thụ 2.038 xe, tăng trưởng hơn 130 xe so với kỳ báo cáo trước.

VinFast VF 6 đang dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Ở nhóm xe chạy xăng được VAMA thống kê doanh số, Toyota Yaris Cross tiếp tục dẫn đầu dù sức bán đã giảm so với kỳ báo cáo trước. Mẫu SUV cỡ B nhập khẩu Indonesia thu về doanh số 1.012 xe, vừa đủ để xếp trên đối thủ đồng hương Mitsubishi Xforce - vốn ghi nhận lượng tiêu thụ 900 xe trong tháng 8.

Toyota Corolla Cross sở hữu doanh số 673 xe trong tháng 8, xếp sau là 2 mẫu xe Hàn Quốc Hyundai Creta, Kia Seltos với doanh số tương ứng lần lượt 600 xe và 409 xe.

Ba mẫu SUV cỡ B thương hiệu Nhật Bản gồm Honda HR-V, Mazda CX-3 và Mazda CX-30 xếp cuối bảng thống kê doanh số phân khúc trong tháng 8. Lượng tiêu thụ của những mẫu xe này lần lượt đạt 353 xe, 115 xe và 84 xe.

Lũy kế từ đầu năm, VinFast VF 6 tích lũy được doanh số 12.492 xe tại Việt Nam, gần như chắc chắn trở thành "tân vương" tiếp theo của phân khúc.

Ở nhóm phía sau, 3 mẫu SUV cỡ B thương hiệu Nhật Bản gồm Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce và Toyota Corolla Cross sở hữu doanh số lũy kế lần lượt 7.691 xe, 6.660 xe và 5.177 xe.

Ôtô điện áp đảo doanh số SUV đô thị, xe Nhật nỗ lực bám đuổi Doanh số lũy kế SUV cỡ B tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA, VinFast, TC Motor) Nhãn VinFast VF 6 Toyota Yaris Cross Mitsubishi Xforce Toyota Corolla Cross Hyundai Creta Kia Seltos Honda HR-V Mazda CX-3 Mazda CX-30

xe 12492 7691 6660 5177 4177 3516 3496 1795 1023

Bộ đôi SUV thương hiệu Hàn Quốc Hyundai Creta và Kia Seltos bán được 4.177 xe và 3.516 xe cho khách Việt từ đầu năm. Mazda CX-30 tạm thời đứng cuối bảng thống kê doanh số sau 8 tháng, bán được 1.023 xe cho khách Việt.

Cuộc đua còn hấp dẫn

Như đã đề cập phía trên, việc VinFast VF 6 tích lũy được doanh số hơn 12.000 xe sau 8 tháng gần như đảm bảo mẫu SUV điện cỡ B sẽ trở thành cái tên dẫn đầu phân khúc trong năm nay.

Khoảng cách hiện tại với cái tên xếp sau là gần 5.000 xe, trong khi thị trường chỉ còn 4 tháng nữa là khép lại năm 2025. Dù Toyota Yaris Cross hay Mitsubishi Xforce vẫn đủ sức bán trên 1.000 xe/tháng cho khách Việt từ nay đến hết năm, viễn cảnh VF 6 "trắng doanh số" trong cùng kỳ gần như bất khả thi.

Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce gần như hết cơ hội cạnh tranh vị trí bán chạy nhất phân khúc. Ảnh: TMV, Vĩnh Phúc.

Do vậy, các mẫu xe Nhật Bản như Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross sẽ chỉ còn cạnh tranh nhau cho vị trí SUV đô thị bán chạy thứ nhì toàn thị trường Việt. Cuộc đua có phần đặc biệt này nhìn chung vẫn chưa hạ màn, ít nhất là theo những diễn biến thị trường đến hết tháng 8.

Khoảng cách doanh số hiện tại đang là xấp xỉ 1.000 xe giữa Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce, tuy nhiên cục diện có thể thay đổi bất kỳ lúc nào bởi cả 2 đều là những mẫu xe thường xuyên nhận ưu đãi từ hãng.

Trong đó, Toyota Yaris Cross đang được hãng xe Nhật Bản hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng gói bảo hiểm thân vỏ một năm. Giá trị ưu đãi cao nhất 42 triệu đồng ở Toyota Yaris Cross bản xăng và 48,5 triệu đồng ở bản HEV.

Với Mitsubishi Xforce, trừ bản Exceed không nhận ưu đãi, toàn bộ phiên bản còn lại đều được hưởng ưu đãi tối đa 100% lệ phí trước bạ, tặng kèm phiếu nhiên liệu.

Tổng giá trị khuyến mại cao nhất 60 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ áp dụng cho Mitsubishi Xforce bản GLX. Các phiên bản Premium và Ultimate có ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cộng kèm phiếu nhiên liệu, giá trị khuyến mại dao động 50-55,5 triệu đồng.

Ngay cả Toyota Corolla Cross cũng được hưởng ưu đãi từ hãng xe Nhật Bản. Chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 9 giúp khách Việt tiết kiệm 46-51 triệu đồng khi mua mẫu SUV cỡ B+ nhập khẩu Thái Lan.

Xe Hàn đứng ngoài cuộc đua doanh số phân khúc SUV cỡ B năm nay. Ảnh: TC Motor, Thaco.

Các đại diện Hàn Quốc gồm Kia Seltos, Hyundai Creta cũng có ưu đãi hàng chục triệu đồng trong tháng 9. Tuy nhiên, việc bị các đối thủ Nhật Bản bỏ xa về doanh số lũy kế khiến Hyundai Creta, Kia Seltos không còn cơ hội cạnh tranh nhóm đầu.

Trong tháng 9, Hyundai Creta được ưu đãi tối đa 50 triệu đồng. Mức khuyến mại tương tự cũng được áp dụng với khách Việt khi mua Kia Seltos.

Từ cuộc đua song mã Hàn-Nhật, phân khúc SUV cỡ B nay chứng kiến sự áp đảo của một đại diện thuần điện. Những diễn biến tại điểm nóng thị trường ôtô Việt Nam phần nào phản ánh xu hướng điện hóa đang diễn ra khá mạnh mẽ.