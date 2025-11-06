Lực đẩy du lịch từ đường bay tới 'mỏ vàng' Trung Đông

Thị trường khách Trung Đông được đánh giá giàu tiềm năng với mức chi tiêu cao. Việc mở đường bay thẳng Hà Nội - Abu Dhabi được kỳ vọng tạo nền tảng kết nối mới.

Việt Nam đang nỗ lực tiếp cận những thị trường du lịch mới, trong đó Trung Đông được xem là một trong các khu vực tiềm năng nhờ đặc điểm du khách có khả năng chi tiêu cao và nhu cầu trải nghiệm dịch vụ sang trọng.

Tuy vậy, sự tăng trưởng hiện vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng. Trong bối cảnh đó, mở rộng kết nối hàng không được coi là nền tảng quan trọng để hình thành dòng khách ổn định và tạo ra cơ hội phát triển sản phẩm du lịch phù hợp hơn.

Ngày 2/11, chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Hà Nội và Abu Dhabi do Etihad Airways khai thác đã chính thức hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam - UAE thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch sâu rộng hơn, đồng thời phản ánh xu hướng tăng kết nối của Việt Nam với Trung Đông trong những năm gần đây.

Thấy gì từ thị trường khách Trung Đông?

Lượng khách từ UAE và một số nước Trung Đông đến Việt Nam tăng trong giai đoạn hậu Covid-19, nhưng vẫn ở mức thấp so với các thị trường Đông Bắc Á hay châu Âu. Nhóm khách này thường ưu tiên những điểm đến có dịch vụ lưu trú cao cấp, riêng tư và trải nghiệm mang tính cá nhân hóa.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng giám đốc Công ty du lịch Vietravel, hoạt động kết nối Việt Nam - UAE từng gặp khó khăn về đường bay và giá vé.

Tuy nhiên, rào cản này từng bước được gỡ bỏ nhờ hàng loạt đường bay thẳng lần lượt xuất hiện.

Khách từ thị trường Trung Đông, tiêu biểu là Dubai, Abu Dhabi, được đánh giá có mức chi tiêu cao. Ảnh: @camillahamid.

Đà Nẵng là một trong những địa phương thành công khi thu hút dòng khách chi tiêu cao này. Tính đến tháng 4, thành phố đã đón hơn 13.000 lượt khách từ các nước Trung Đông, chiếm 0,73% tổng lượng khách quốc tế, trong đó chủ yếu đến từ Iran, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở chiều ngược lại, du khách Việt Nam có xu hướng quan tâm đến Abu Dhabi nhiều hơn trong vài năm gần đây. Thành phố này không chỉ đóng vai trò là trung tâm tài chính - thương mại của UAE mà còn được đầu tư mạnh cho văn hóa và giải trí: Bảo tàng Louvre Abu Dhabi, Đại thánh đường Sheikh Zayed, đảo Yas với công viên Ferrari World và đường tàu lượn siêu tốc… Thêm vào đó, Abu Dhabi nằm trên trục trung chuyển thuận tiện để đi tiếp châu Âu, khiến nơi đây trở thành “điểm nghỉ giữa hành trình” hợp lý.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, ưu thế điểm đến chỉ thực sự phát huy khi bài toán kết nối được giải quyết căn cơ hơn.

Đâu là động lực?

Việc Etihad Airways mở đường bay thẳng Hà Nội - Abu Dhabi với tần suất 6 chuyến/tuần bổ sung thêm lựa chọn đáng kể cho hành khách từ miền Bắc. Trước đó, Việt Nam đã có đường bay TP.HCM - Abu Dhabi và TP.HCM - Doha, phần lớn phục vụ đi châu Âu và Trung Đông thông qua trung chuyển.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cơ trưởng Majed Al Marzouqi, Giám đốc điều hành và phụ trách dịch vụ khách hàng hãng bay trên, cho biết trọng tâm của hãng là kết nối con người và mang đến thêm nhiều lựa chọn di chuyển cho hành khách.

"Chúng tôi muốn đưa hai thành phố như Hà Nội và Abu Dhabi xích lại gần nhau hơn", ông nói.

Các khách mời tại buổi đón chuyến bay ở sân bay Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: E.A.

Theo đại diện hãng, du khách Việt Nam yêu thích khám phá văn hóa và di sản, trong khi Abu Dhabi được mệnh danh là "thủ đô của các thủ đô", mang đến nhiều trải nghiệm phong phú.

Hiện, hãng mục tiêu thúc đẩy trao đổi du lịch hai chiều, không chỉ đưa khách Trung Đông đến Việt Nam mà còn biến Abu Dhabi trở thành điểm đến chứ không chỉ là điểm dừng. Chương trình stopover lưu trú miễn phí đến 2 đêm được thiết kế nhằm khuyến khích du khách trải nghiệm thành phố trước khi nối chuyến đi châu Âu.

"Kể từ khi đến đây, chúng tôi thực sự ấn tượng với sự thân thiện và ấm áp của người Việt Nam. Hãng hy vọng góp phần thúc đẩy thịnh vượng giữa hai quốc gia và đưa cộng đồng của chúng ta đến gần nhau hơn nữa", ông Majed nói.

Về phía Việt Nam, đường bay mới tạo lợi thế rõ rệt ở ba điểm:

Giảm rào cản khoảng cách: Hành trình rút ngắn, thuận tiện hơn so với quá cảnh qua Bangkok hoặc Singapore.

Tăng khả năng khai thác thị trường khách chi tiêu cao.

Hỗ trợ vận tải hàng hóa, nhất là các mặt hàng chủ lực như thủy sản, dệt may, điện tử - một yếu tố mà Abu Dhabi đang muốn đẩy mạnh trong vai trò trung tâm logistics khu vực.

Đường bay Hà Nội - Abu Dhabi được khai thác bằng Boeing 787 Dreamline. Ảnh: E.A.

Như vậy, sự xuất hiện của đường bay thẳng Hà Nội - Abu Dhabi là tín hiệu bước tiến trong kết nối Việt Nam - Trung Đông. Đường bay không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở ra cơ hội hình thành các hành trình du lịch mới, kết nối Việt Nam với mạng lưới điểm đến rộng lớn từ Trung Đông đến châu Âu. Trong bối cảnh ngành du lịch cần đa dạng hóa thị trường và hướng đến phân khúc khách chi tiêu cao, đây có thể xem là nền tảng quan trọng để Việt Nam từng bước xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp hơn.