Mang bánh trung thu, 'xôi yêu nước' ra phố chờ xem diễu binh

  • Thứ tư, 27/8/2025 14:00 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Dù trời mưa, người dân vẫn "cắm trại" qua đêm, đổ ra đường từ sáng sớm để chờ xem đoàn diễu binh, dàn khí tài hiện tại trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước tối 27/8.

  • Tối 27/8, hơn 40.000 người dự kiến tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình.
  • Hà Nội mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, nhưng nhiều người dân vẫn "cắm trại" qua đêm, đổ ra đường từ sớm để chờ xem đoàn diễu binh, dàn khí tài hiện đại.
  • Nhiều người còn rủ nhau chuẩn bị bánh trung thu, xôi hình cờ đỏ sao vàng để không khí thêm sôi động.

  • Rộn ràng check-in tại Bờ Hồ khi trời hửng nắng

    Tại khu vực Tràng Tiền - Nhà Hát lớn, thời tiết hửng nắng từ khoảng 13h30. Tại đây, "khối make-up" đông đảo, nhiều bạn nữ tới sớm, mang quần áo đi thay, mang nhiều dụng cụ trang điểm. Một số bạn chia sẻ cần dùng đến phấn phủ để giữ nền không trôi. Ảnh: Linh Huỳnh.

    So duyet dieu binh anh 1

    So duyet dieu binh anh 2

    So duyet dieu binh anh 3

    So duyet dieu binh anh 4

  • Mang bánh trung thu, "xôi yêu nước" đi xem diễu binh

    Từ 2 ngày trước, chị Vũ Linh Chi (35 tuổi, ngụ đường Vĩnh Hưng, Hà Nội) cùng bạn bè ở nhiều tỉnh thành khác nhau chuẩn bị bánh trung thu, xôi hình cờ đỏ sao vàng. “Mỗi người làm một món. Tôi rất mong chờ đến ngày sơ duyệt này để có thể tụ họp, hoà chung trong không khí hân hoan của cả nước. Khi làm ra món ăn này, tất cả chúng tôi mong muốn được cùng hưởng ứng ngày đại lễ của cả dân tộc”. Ảnh: Thu Hiền.

    So duyet dieu binh anh 5

    So duyet dieu binh anh 6

  • Đội mưa trước 15 tiếng chờ xem sơ duyệt diễu binh

    Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, từ sáng sớm, dù mưa nặng hạt, nhiều người dân Hà Nội và đến từ địa phương khác như TP.HCM, Thanh Hóa, Hải Phòng… vẫn đội mưa, đổ ra các tuyến đường quan trọng để tìm vị trí đẹp xem diễu binh. Không chỉ "camp rào" ở vỉa hè, nhiều người chọn trú mưa tại các nhà bạt phục vụ nhân dân. Gần về trưa, trời tạnh dần, dòng người đổ ra ngoài ngày càng đông. Ảnh: Linh Huỳnh.

    So duyet dieu binh anh 7

    So duyet dieu binh anh 8

    So duyet dieu binh anh 9

  • 40 điểm tiếp nước, bánh miễn phí cho người dân

    Trong các ngày 27, 30/8 và 2/9, Thành Đoàn Hà Nội triển khai 40 điểm “tiếp sức” dọc các tuyến trung tâm diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

    Ở mỗi điểm, có 20-30 tình nguyện viên tham gia phân luồng, hướng dẫn, giữ gìn vệ sinh môi trường, đồng thời phát đồ ăn, nước uống cho người dân. Chi tiết các điểm, xem TẠI ĐÂY. Ảnh: Việt Linh.

    So duyet dieu binh anh 10

    So duyet dieu binh anh 11

  • Dự báo thời tiết Hà Nội ngày sơ duyệt diễu binh

    Theo kế hoạch, 20h tối 27/8, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Hơn 40.000 người dự kiến tham gia.

    Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn gia nhận định ngày và đêm nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, từ chiều mưa lớn giảm dần. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 27-29°C. Ảnh: Duy Hiệu, Việt Linh.

    So duyet dieu binh anh 12

    So duyet dieu binh anh 13

Nhóm phóng viên

diễu binh diễu hành 2/9 sơ duyệt

