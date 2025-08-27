Mang bánh trung thu, 'xôi yêu nước' ra phố chờ xem diễu binh

3 mẹ con đi bộ 500 km từ Điện Biên xuống Hà Nội xem diễu binh

Mỗi hôm, chị Hằng và 2 con sinh đôi xuất phát từ 5h, đi 25-30 km. Sau 7 ngày liên tục di chuyển, họ có mặt ở Hà Nội kịp hòa vào không khí hào hùng của sự kiện A80.